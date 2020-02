W Kanadzie dentyści publicznej służby zdrowia strajkują

Mimo tego kroku, pacjenci nie stracą dostępu do bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jednak ci, którzy będą się leczyć u strajkujących dentystów, będą zmuszeni wysłać rachunki za zabiegi do tamtejszego funduszu zdrowia (Régie de l’assurance maladie du Québec), następnie będą musieli czekać na refundację kosztów leczenia, po czym prześlą ją do swojego dentysty. Proces ten może trwać miesiącami. W zwykłym systemie dentysta wysyła rachunki on-line do Funduszu, za które otrzymuje refundację w formie bezpośredniego przelewu.

Każdy dentysta leczy 10-30 pacjentów tygodniowo w ramach świadczeń gwarantowanych, zatem przyjęta strategia protestu zaowocuje tysiącami formularzy wysyłanymi co tydzień do funduszu zdrowia. Będą musiały zostać opracowane, a czek wysłany z powrotem do pacjenta.

