W internecie kwitnie handel e-receptami

- Konsultacje lekarskie online z możliwością wystawienia e-recepty - taka informacja widoczna jest na jednym z portali wirtualnej przychodni.

W zakładce "konsultacje" znajduje się zaledwie kilka pozycji: antykoncepcja awaryjna, antykoncepcja hormonalna i przedłużenie recepty na przewlekłe terapie. Poprzez czat odzywa się do zainteresowanego konsultant i tłumaczy, jakie to proste - wystarczy zapłacić, wypełnić ankietę online i czekać na e-receptę.

Na jedną z takich stron natknął się Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, który prześledził cały proces "zakupu" recepty.

- To, co niepokoi szczególnie, to beztroska w wystawianiu takich recept, kiedy nie zna się pacjenta - mówi farmaceuta i dodaje, że przy okienku w aptece nie można nic podejrzewać. Pacjentki mają receptę wystawioną przez lekarza. Ta widnieje w systemie, więc teoretycznie nie ma się do czego przyczepić. Proces wystawiania takiej recepty budzi jednak sprzeciw farmaceutów.

