Ustawa przegoni szarlatanów nazywających się psychologami. Nowe przepisy

Projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów 6 lipca br. trafił do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny i wciąż czeka na pierwsze czytanie.

Zniecierpliwiony tym stanem rzeczy Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów (OZZP) zwrócił się, poprzez media społecznościowe, do przewodniczącej komisji Urszuli Ruseckiej, aby parlamentarzyści przystąpili do prac nad projektem.

- Pani Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny @UrszulaRusecka - środowisko psychologów czeka na ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym. Czy jest szansa na jej pierwsze czytanie w Komisji w najbliższym czasie? - OZZP pyta posłankę na Twitterze.

Z kolei Katarzyna Sarnicka, specjalistka psychologii klinicznej i psychoterapeutka, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, napisała: - Strona społeczna, głos środowiska czeka na zmiany. Mamy nadzieję, że po latach zapomnienia wreszcie zawód psychologa będzie uregulowany i nie będzie tylu szarlatanów nazywających się psychologami! Rynek usług psychologicznych jest zaśmiecony, a pacjent na tym cierpi - stwierdziła na Twitterze szefowa OZZP.

Skutki braku ustawy regulującej zawód psychologa

Od wielu lat OZZP wylicza konsekwencje braku ustawowego uregulowania zasad wykonywania zawodu psychologa, w tym między innymi:

narażenie obywateli na korzystanie z usług osób nieposiadających kwalifikacji psychologa, a podających się za niego;

obniżenie zaufania obywateli do zawodu psychologa;

niska jakość usług psychologicznych wynikająca z braku wewnętrznej organizacji i kontroli w ramach zawodu;

coraz niższa jakość kształcenia psychologów.

Długa historia projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa

Przypomnijmy, że przyjęta w 2001 r. ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w praktyce w ogóle nie jest stosowana.

- Nigdy nie powstały przepisy wykonawcze do tej ustawy. Do dziś nie został powołany samorząd zawodowy psychologów, w związku z czym nadal żaden psycholog w Polsce nie ma formalnie nadanego prawa do wykonywania zawodu. Ustawa z 2021 r. nigdy nie została realnie wdrożona do porządku prawnego - wyjaśnia Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

W wyniku podjętych przez OZZP działań, w listopadzie 2018 r. ówczesne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o wznowieniu prac nad nową regulacją prawną zawodu psychologa. We wrześniu 2020 r. z inicjatywy OZZP jako strony społecznej powstał Parlamentarny Zespół ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa.

Ostateczną wersję projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym, po uwzględnieniu zasadnych poprawek zgłoszonych w ramach konsultacji oraz wyników z prac prowadzonych przez Biuro Analiz Sejmowych (BAS), złożono w październiku 2021 roku.

6 lipca 2022 r. projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i nadal czeka tam na pierwsze czytanie.

Kim jest: psychiatra, psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Sarnicka podkreśla, że w Polsce wielu ludzi nie do końca rozróżnia zawód psychiatry od zawodu psychologa i zawodu psychoterapeuty.

11 października 2021 r., podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci Młodzieży, przewodnicząca OZZP przypomniała, że psycholog powinien mieć ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia. Może dalej się kształcić, kończąc dodatkowe kursy i szkolenia, np. w zakresie interwencji kryzysowej, psychoterapii, psychologii transportu, biegłego sądowego.

- Szczególnym rodzajem podniesienia kwalifikacji psychologa jest uzyskanie tytułu specjalisty psychologii klinicznej, w ramach 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego, po którego zakończeniu zdaje się egzamin państwowy. Psycholog kliniczny jest zawodem medycznym - mówiła w sejmie przewodnicząca OZZP.

- Z kolei psychiatrą jest lekarz, który kończy specjalizację z zakresu psychiatrii. Natomiast psychoterapeuta w realiach polskich to osoba, która ma ukończone studia wyższe, najczęściej na kierunkach humanistycznych - wyjaśniała Sarnicka.

Wyzwania czekają. Nowy system ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Natomiast prof. Ewa Mojs, kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, we wrześniowym wywiadzie dla PortalSamorzadowy.pl zwracała uwagę na wyzwania, jakie czekają psychologów w związku z wdrażanym w Polsce nowym systemem ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

- Psychologów i psychoterapeutów w Polsce nie brakuje, tyle że wielu z nich przeszło do sektora prywatnego. Przede wszystkim ze względów finansowych. Brałam udział w opiniowaniu rozporządzeń wprowadzających nowy system ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Same jego założenia idą w dobrym kierunku, chociaż nadal nie są kompletne – powiedziała prof. Ewa Mojs.

Przypominała, że w ramach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży pojawiły się koncepcje zakładające szkolenia dla psychologów szkolnych i pedagogów pod kątem diagnozowania różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. - W mojej opinii nie jest to dobre rozwiązanie - stwierdziła ekspertka.

- Po pierwsze w szkołach brakuje warunków lokalowych, aby przeprowadzać takie specjalistyczne diagnozowanie. Po drugie rozpoznawania tego rodzaju zaburzeń nie da się opanować w formule i na poziomie kursów. Konieczne są studia ze specjalizacją psychologii klinicznej. Taka specjalizacja trwa ponad 4 lata i obejmuje - oprócz zdobywania doświadczeń w jednostkach klinicznych - zajęcia w ramach różnych kursów, szkoleń, a także warsztatów - wymienia specjalistka.

Co przewiduje projekt ustawy o zawodzie psychologa

Poniżej ważniejsze zapisy w projekcie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów: