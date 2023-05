Unijnych pieniędzy na zdrowie pracowników nie zabraknie. Jak można je wydać?

W pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku zarejestrowano w Polsce ponad 5 milionów zaświadczeń związanych z czasową niezdolnością do pracy. Najczęstszą przyczyną były zakaźne choroby układu oddechowego. Skutkowało to liczbą aż 8,7 mln dni absencji chorobowej.

- Już tylko z tych względów realizacja programów profilaktycznych w miejscu pracy jest bardzo korzystna dla pracodawców i pracowników - zaznaczają lekarze i eksperci zdrowia publicznego.

Wskazują, że w obecnej unijnej perspektywie finansowej 2021-2027 pieniędzy na zdrowie pracowników nie zabraknie.

Poprawa warunków pracy, rehabilitacja medyczna umożliwiająca wznowienie aktywności zawodowej i zmniejszenie absencji chorobowej w pracy to niektóre zadania mogące liczyć na europejskie dofinansowanie.

Liczby powinny przekonać pracodawców do wspierania profilaktyki

Specjaliści zdrowia publicznego podkreślają, że realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących między innymi chorób zakaźnych w miejscu pracy z wielu powodów jest bardzo korzystna -zarówno dla finansów przedsiębiorstw, jak i oczywiście zdrowia pracowników.

- Wystarczy spojrzeć na liczby. Tylko same choroby płuc stanowią obecnie szóstą w kolejności przyczynę zgonów na świecie oraz jeden z głównych powodów hospitalizacji - informuje Tomasz Prycel, lekarz i dyrektor zarządzający Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC).