Ukraińskie pielęgniarki o pracy w Polsce

Ukraińskie pielęgniarki opowiadają Gazecie Wyborczej o swojej pracy w Polsce. Mówią o trudnościach z nauką nie tylko potocznego języka, ale i medycznej terminologii. Julia z Ukrainy chodziła na kurs językowy pięć razy w tygodniu. Po półtora roku napisała pracę licencjacką i zdała państwowy egzamin z pielęgniarstwa.

Julia wyboru zawodu nie żałuje. Pracuje na chirurgii. Po półtora roku dostała podwyżkę - dodatkowe 1000 złotych do wypłaty. Zarabia teraz 3,5 tysiąca na rękę. Można za to żyć - opowiada Gazecie Wyborczej.

Ceni to, że pielęgniarki tam, gdzie pracuje mają nieograniczony dostęp do leków, wenflonów, strzykawek. W Ukrainie nawet z takimi rzeczami było ciężko, tam pacjenci wszystko kupują sami. Kiedy pracowała na dziecięcym oddziale ukraińskiego szpitala, to rodzice chcieli, żeby wkłucie wenflonu udało się za pierwszym razem, bo wenflony są drogie.

Podkreśla, że w Polsce pacjent przychodzi, kładzie się na łóżku i nic go nie interesuje. Na Ukrainie ludzie sprzedają domy, samochody, żeby mieć na leczenie, chemię, operację. Plusem jest też to, że pielęgniarek w Polsce jest więcej: w Ukrainie na oddziale, gdzie pracowała, na 30 pacjentów była jedna pielęgniarka, a tutaj są cztery albo pięć.

