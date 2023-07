Ukraińcy coraz częściej leczą się w Polsce

Ukraińcy coraz częściej wolą leczyć się w Polsce

Obywatele Ukrainy w Polsce coraz rzadziej wracają do kraju w celu leczenia - wyniki ankiety pokazują, że ich liczba jest niemal dwukrotnie niższa niż w badaniu z 2021 r. Autorzy badania przypisują to głównie obawom i trudnościom związanym z trwającym konfliktem na Ukrainie.

Odsetek obywateli Ukrainy korzystających z państwowej opieki medycznej wzrósł z 37 proc. w 2021 roku do 45 proc. obecnie. Wynika on z adaptacji polskich placówek medycznych do potrzeb migrantów i dostosowania się migrantów do polskiego systemu opieki zdrowotnej. Specustawa dotycząca uchodźców ułatwiła również dostęp do opieki medycznej. 55 proc. Ukraińców korzysta z państwowej opieki medycznej.

- W ciągu ostatniego półtora roku zaobserwowano pięciokrotny wzrost liczby obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju z dziećmi. Przerodziło się to w ogromne wyzwanie dla polskiego systemu edukacji oraz ochrony zdrowia. Niemniej jednak Polska poradziła sobie z tą sytuacją - ocenia dyrektorka operacyjna Fundacji EWL Mariya Kuzenko.

25 proc. obywateli Ukrainy deklaruje korzystanie z prywatnych placówek medycznych. Wśród migrantów ekonomicznych, którzy przybyli do Polski przed wybuchem wojny, odsetek ten wzrósł z 28 proc. w 2021 r. do 31 proc. obecnie. Ponadto liczba osób deklarujących samodzielne leczenie zwiększyła się z 22 do 33 proc. Według organizatorów badania, to skutek pandemii, która znacząco przyczyniła się do rozwoju telemedycyny.