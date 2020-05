Uber wprowadza nową usługę dla medyków

Uber zapewnił 10 000 przejazdów dla pracowników służby zdrowia, już w początkowych tygodniach walki z epidemią. W celu ułatwienia dostępu do darmowych przejazdów pracownikom medycznym z wybranych placówek, firma wprowadziła dedykowany produkt z swojej aplikacji - Uber Medics, dostępny jedynie dla pracowników służby zdrowia.

Aby zamówić przejazd do lub z pracy, w ramach Uber Medics, należy jednorazowo wypełnić formularz, a po pozytywnej weryfikacji tradycyjnie podać miejsce początku i końca podróży. Obecnie akcją objęte są 33 placówki, we wszystkich 7 miastach w Polsce, w których działa Uber.

- W trudnym czasie walki z epidemią, potrzebne są nawet małe inicjatywy solidarności z pracownikami ochrony zdrowia. Wsparcie udzielone w postaci darmowych przejazdów okazało się dużą pomocą dla naszej kadry medycznej. Dajemy z siebie wszystko podczas długich i trudnych dyżurów. Kody promocyjne na przejazdy rozdysponowaliśmy głównie wśród pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy, salowych oraz pracowników administracji medycznej. Dzięki takiej pomocy możemy szybko podróżować między pracą a domem - mówią Izabela Kuras, naczelna pielęgniarka oraz Agata Gawłowska, przełożona pielęgniarek ze Szpitala Wielospecjalistycznego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Uber włączył się także w akcję „Materiały dla Medyków”. W ramach akcji wolontariusze codziennie drukują ponad 300 uchwytów do przyłbic, które po zmontowaniu dostarczają do wybranych placówek w całej Polsce. Tylko w Warszawie Uber przekazał darmowe przejazdy na dostarczenie blisko 1000 przyłbic do placówek medycznych.

W ciągu ostatnich tygodni Uber wdrożył różne inicjatywy mające na celu wsparcie również kierowców i partnerów dostawczych. Firma zaoferowała zwrot kosztów za środki ochrony osobistej, a także przygotowała specjalną komunikację dla kierowców i pasażerów dotyczącą bezpieczeństwa.

Każdy kierowca i dostawca, u których zdiagnozowano COVID-19 lub który jest indywidualnie proszony przez organy opieki zdrowia o samodzielną izolację, otrzyma pomoc finansową przez okres do 14 dni, w czasie konto użytkownika aplikacji jest zawieszone.