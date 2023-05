Tylko 1 na 10 polskich pracowników nie ma tego problemu

jk

• 30 maj 2023 12:17





Zaledwie co dziesiąty pracownik w Polsce nie odczuwa stresu związanego z pracą, a ponad połowa doświadcza go co najmniej raz w tygodniu – wynika z najnowszego raportu MultiSport Index 2023. Aż 28 proc. pracowników przyznaje, że stres towarzyszy im w pracy „codziennie lub prawie codziennie” (Fot. Shutterstock)

Choroby pracownika wywołane stresem mają wpływ funkcjonowanie firmy. Chodzi zarówno o zwolnienia lekarskie, jak i przychodzenie do pracy pomimo choroby, czego skutkiem jest obniżona produktywność. Raport MultiSport Index 2023 realizowany jest co roku od 2017 na zlecenie Benefit Systems i ma na celu zbadanie aktywności fizycznej i sportowej Polaków. W tym roku rozszerzono badanie o dodatkowe pytania dotyczące zdrowia psychicznego. Pracownicy czują się przeładowani obowiązkami Wyniki nie napawają optymizmem. Aż 28 proc. pracowników przyznaje, że stres towarzyszy im w pracy „codziennie lub prawie codziennie”, a co piąty (18 proc.) zmaga się z nim nawet kilka razy w tygodniu. Zaledwie co dziesiąty badany deklaruje, że nie odczuwa stresu związanego z pracą zawodową. Najczęściej pracownicy czują się przeładowani obowiązkami – takie poczucie ma już połowa z nich (47 proc.). W efekcie bywają rozdrażnieni (35 proc.), nie mogą się skoncentrować (29 proc.) i tracą motywację do wykonywanych obowiązków (27 proc.).

Problemy w pracy nie kończą się wraz z zamknięciem drzwi do biura, a wpływają na całe nasze życie. Aż połowa ankietowanych (49 proc.) deklaruje, że zabiera problemy z pracy do domu. Co dziesiąty ankietowany (8 proc.) musiał wziąć z tego powodu zwolnienie lekarskie. Również według raportu Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego „Kondycja psychiczna Polaków” 62 proc. Polaków przynajmniej raz w tygodniu doświadcza stresu. Prawie połowa Polaków (49 proc.) odczuwa stres związany z rosnącymi kosztami życia, aż 39 proc. z wysoką inflacją, a 34 proc. wskazuje pracę jako jeden z kluczowych czynników wywołujących u nich stres. Czytaj więcej Najnowsze badania potwierdziły, że praca szkodzi zdrowiu

Te wyniki potwierdzają również inne badania. Według danych ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” Polacy są jednym z najbardziej zestresowanych narodów w Europie – codziennie stresu w pracy doświadcza co piąty Polak (aż 22,15 proc.), więcej niż my stresują się tylko Niemcy (25,14 proc.). Stres kosztuje nie tylko pracowników, ale także pracodawców Dr Dorota Molek-Winiarska, psycholog, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk zarządzaniu i ekspertka MultiSport Index 2023 zwraca uwagę, że długotrwały stres ma wpływ nie tylko na naszą pracę, ale też na zdrowie. I przytacza dane, według których aż 40 proc. wszystkich chorób serca to efekt właśnie chronicznego napięcia. – Do najczęstszych konsekwencji stresu w pracy, z którym pracownikowi nie udało się skutecznie poradzić, wliczamy również wypalenie zawodowe, zaburzenia psychiczne (np. depresja lub nerwica) oraz uzależnienia. Do tych ostatnich zazwyczaj dochodzi, gdy człowiek bezskutecznie próbuje samodzielnie zredukować chroniczne napięcie – dodaje dr Molek-Winiarska. Podkreśla, że choroby pracownika wywołane stresem mają bardzo wymierny wpływ na funkcjonowanie firmy. Chodzi zarówno o zwolnienia lekarskie, jak i przychodzenie do pracy pomimo choroby, czego skutkiem jest obniżona produktywność. Do tego należy doliczyć wysoką rotację i konieczność wyszkolenia nowych pracowników, wypadki przy pracy czy po prostu pogarszające się wyniki firmy. Choroby pracownika wywołane stresem mają bardzo wymierny wpływ na funkcjonowanie firmy (Fot. Shutterstock) Warto także przypomnieć, że w 2022 r. roku co 10. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów psychicznych. Z kolei z raportu „Zdrowie psychiczne na rynku pracy” Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia wynika, że blisko 60 proc. pracowników ma znaczący problem z rozpoczęciem wykonywania zadań i z dotrzymywaniem terminów, a także odkłada pracę na inny dzień. Ponad jedna trzecia mierzy się ze znacznym spadkiem koncentracji i poczuciem braku możliwości rozwoju zawodowego. Jedynie 15 proc. badanych zachowuje równowagę między pracą a życiem osobistym. Natomiast 45 proc. procent regularnie pracuje „po godzinach”, zaniedbując swoje obowiązki domowe, co jest odczuwalne dla ich bliskich. Czytaj więcej Coś złego dzieje się w polskich firmach, a przełożeni udają, że nie widzą problemu Aktywność fizyczna odpowiedzią. Regularne ćwiczenia redukują stres i złe emocje W obliczu tak ogromnej ekspozycji na stres Polacy szukają sposobów na odreagowanie. Najlepszym z nich jest aktywność fizyczna (w tym spacery), którą wskazała już ponad połowa badanych – 56 proc. Dużo mniejszą popularnością cieszy się oglądanie telewizji i platform VOD (17 proc.) czy czytanie książek (14 proc.). Iwona Piątkowska, doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk biomedycznych przypomina, że każdy trening dotlenia nasze ciało, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyciszyć rozdrażnienie i uczucie niepokoju. Znajduje to potwierdzenie w raporcie: już 84 proc. badanych w MultiSport Index zgadza się ze stwierdzeniem, że regularne ćwiczenia redukują stres i złe emocje. – Regularne eksponowanie organizmu na stresor, którym z biologicznego punktu widzenia jest trening, powoduje, że organizm uczy się radzić sobie sytuacją stresującą i towarzyszącym jej z podwyższonym stężeniem kortyzolu. W efekcie każda kolejna, powodująca zwiększenie stężenia kortyzolu sytuacja, będzie dla nas (z punktu widzenia fizjologii) stanem „znajomym”, nie powodującym paraliżującego zaburzenia równowagi. I co równie ważne, nasz organizm będzie doskonale potrafił wyciszyć się po ekspozycji na przyszłe stresory – mówi dr Iwona Piątkowska. Jak dodaje dr Molek-Winiarska, wiele badań wykazuje związek aktywności fizycznej z pozytywnym nastawieniem do pracy oraz z satysfakcją z jej wykonywania. Co więcej, jak wynika z badania MultiSport Index już 79 proc. aktywnych Polaków uważa, że regularna aktywność fizyczna zwiększa efektywność i zaangażowanie w pracy. Czytaj więcej Ponad połowa pracowników chce odejść. Zniechęcają problemy ze zdrowiem i pensja W tym kontekście coraz większego znaczenia nabierają benefity wspierające kondycję psychofizyczną pracowników. Według raportu MultiSport Index 2023 już 72 proc. z nich uważa, że po pandemii karty sportowe oferowane przez pracodawców nabrały większego znaczenia w kontekście zdrowia. Dodatkowo 68 proc. pracujących twierdzi, że karta MultiSport powinna należeć do podstawowego pakietu benefitów w pracy. Jak donosi WHO, pół miliarda osób zachoruje do 2030 roku na choroby serca, otyłość, cukrzycę lub inne choroby niezakaźne związane z brakiem aktywności fizycznej, jeśli zaniechane zostaną działania zachęcające do większej aktywności. Szacunkowe koszty tego zaniechania wynoszą 27 miliardów dolarów rocznie. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

