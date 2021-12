Troska o zdrowie pracowników to wymierne oszczędności

Ponad połowa pracowników narażona jest przynajmniej na jeden czynnik ryzyka prowadzący do problemów zdrowotnych. Dodatkowo pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na zdrowie pracowników, zarówno bezpośrednio (problemy psychiczne) lub pośrednio (zmniejszenie profilaktyki, aktywności fizycznej) – wynika z najnowszego raportu Medicover pt. „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021”.

Inwestycja w zdrowie i wellbeing mogą realnie ograniczyć koszty absencji i niskiej produktywności pracowników – to wnioski z najnowszej edycji raportu firmy Medicover – „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021”. Firma po raz kolejny przygotowała kompleksową analizę stanu zdrowia pracowników objętych opieką medyczną w firmie. Badania oparto na analizie 443 329 pracowników firm będących pod opieką Medicover. Co istotne, pod uwagę wzięto rok 2019 i 2020 – czyli de facto, lata dwóch różnych zdrowotnych rzeczywistości.

Jednym z głównych wniosków płynących z raportu jest to, że dostęp do dobrej opieki zdrowotnej przynosi mierzalne korzyści dla firm. Oszczędność dla pracodawcy, którego pracownicy znajdują się pod opieką Medicover, wynosi 1408 zł w przeliczeniu na każdego statystycznego pracownika. W skali roku to o 403 zł więcej niż rok wstecz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak wynika z badania, najczęstszym powodem konsultacji lekarskiej jest wizyta profilaktyczna pracownika. W ciągu roku (w tym wizyty medycyny pracy) poddaje się jej 50–60 proc. badanych (lata 2019 i 2020). Stanowi to dwukrotnie wyższy odsetek w porównaniu do ogólnej populacji w Polsce.

Kolejnymi, najczęstszymi powodami konsultacji są choroby układu oddechowego, choroby oka i przydatków oka.

Sfery z największym wzrostem absencji w 2020 roku to choroby układu ruchu i zaburzenia psychiczne. Jak pokazały badania, profilaktyka, łatwiejsza dostępność do opieki zdrowotnej (w tym telemedycyny), oraz właściwemu postępowaniu pacjenci Medicover mają krótszą absencję niż w populacji ogólnej w Polsce. Zgodnie z danymi za 2020 rok dzięki opiece Medicover firmy zyskały w analizowanej grupie średnio 4,40 produktywnego dnia na każdego pracownika. Jeśli weźmiemy pod uwagę całą badaną grupę, tj. prawie 445 tys. pracowników, zmniejszenie w tej grupie liczby zwolnień lekarskich i ograniczenie prezenteizmu ( przychodzenie do pracy pomimo złego stanu zdrowia), pozwalają uzyskać aż 1,95 mln dni, czyli 8372 produktywnych lat.

fot. Shutterstock

Rok pod znakiem COVID-19

Zgodnie z danymi Medicover za 2020 rok u 2,4 proc. pracowników stwierdzono podejrzenie lub potwierdzono zakażenie COVID-19. Chorobę nieco częściej rozpoznawano u mężczyzn niż u kobiet. Co ciekawe, po standarydzacji ze względu na liczebność grup najczęściej podejrzenie lub potwierdzenie zakażenia COVID-19 stwierdzano u pracowników na stanowiskach decyzyjnych.

Jak jednak podkreślają autorzy badania, wyniki nie obrazują kompletnie wpływu COVID-19 na pracowników. Znaczna część trafiała bowiem do publicznej opieki zdrowotnej. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w 2020 roku zakażenie COVID-19 przeszło ok. 6 proc. Polaków.

2020 rok to nie tylko pandemia i zakażenia COVID-19. Analizy jasna pokazują, że wśród pracowników znacznie wzrosła potrzeba korzystania z porad u psychologa i psychiatry. Wśród najczęstszych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym występują: reakcje na stres, zaburzenia lękowe i depresja.

To właśnie w obszarze zaburzeń psychicznych z powodu reakcji na ciężki stres w Medicover w 2020 roku udzielono aż o 55 proc. więcej konsultacji niż rok wcześniej. Zwiększenie potrzeby konsultacji związanych ze zdrowiem psychicznym było wyraźniejsze u kobiet niż u mężczyzn.

Tak niepokojący wynik najprawdopodobniej jest skutkiem pandemii COVID-19. Podwyższenie poziomu stresu w połączeniu z pracą zdalną spowodowało pogorszenie stanu zdrowia psychicznego zatrudnionych. Efektem był wzrost liczby zwolnień lekarskich od psychiatry o prawie 60 proc.

fot. Pixabay

Nadciśnienie, bole pleców i głowy, cukrzyca

W minionym roku cierpiała nie tylko głowa. W 2020 roku nieprawidłowe ciśnienie tętnicze stwierdzono u 26 proc. pracowników, w 2019 było to 21 proc. Wysoki odsetek nieprawidłowych wartości ciśnienia stanowi ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, w tym udaru mózgu i śmierci. Właściwe leczenie znacząco zmniejsza to ryzyko.

Długość zwolnień lekarskich wzrosła również z powodu zgłaszanych problemów z układem ruchu. Jedną z przyczyn tego wzrostu może być siedzący tryb życia, brak ergonomicznych warunków w czasie pracy zdalnej i utrudniony dostęp do rehabilitacji w czasie pandemii COVID-19. Pacjenci Medicover wzięli na każdą z chorób z obszaru układu ruchu i urazów średnio więcej dni zwolnienia niż w 2019 roku.

Analiza pokazuje także, że co piąty wynik badania glikemii jest nieprawidłowy. Wskazuje to na konieczność kontroli poziomu cukru i intensyfikację profilaktyki w kierunku cukrzycy. Najistotniejszą rolę w profilaktyce odgrywają zmniejszenie masy ciała, właściwa dieta i aktywność fizyczna.

- Ponad połowa pracowników ma jeden lub więcej czynników ryzyka prowadzących do problemów zdrowotnych w przyszłości (nadwaga, cholesterol, palenie, itd.). Warto zaznaczyć, że nieprawidłowy poziom cholesterolu ma blisko połowa badanych. Odsetek nadwagi i otyłości zwiększył się nieznacznie w 2020 roku – wzrost o 2–3 p.p. wystąpił u obu płci. Jednak jest to trend długoletni, więc stanowi rosnące ryzyko zdrowotne – komentuje dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover. – Wyżej wymienione dane wskazują na konieczność wprowadzenie działań w celu profilaktyki chorób. Wiąże to się z m.in. koniecznością poprawy stylu życia. Aby to zapewnić, Medicover stale rozwija ofertę i wprowadza nowe rozwiązania dla pacjentów.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Firma od kilku lat intensywnie rozwija się w kierunku zintegrowanej opieki zdrowotnej i stawia na holistyczne podejście do zdrowia (zgodnie z definicją WHO). W tym podejściu sport i aktywność fizyczna to nieodłączne elementy zdrowego trybu życia. Medicover rozbudowuje sieć klubów fitness i siłowni, a także rozwija ofertę z zakresu profilaktyki zdrowotnej, jak i sportu i rekreacji pod marką Medicover Sport, który oferuje pakiety sportowe dla pracowników firm

- Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa w obszarze zdrowego trybu życia od lat najbardziej pożądanym i popularnym benefitem pracowniczym jest opieka medyczna. „Zdrowie” staje się pojęciem coraz bardziej holistycznym, również za sprawą WHO, które definiuje jego znacznie nie jako całkowity brak choroby, lecz jako „stan całkowitego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”. Dlatego w Medicover stawiamy na zintegrowane podejście do zdrowia, które polega nie tylko na leczeniu konkretnego obszaru, lecz także jest szeregiem działań mających na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta, jak aktywność sportowa, czy profilaktyka - podkreśla Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych Medicover Polska.

Aktywność fizyczna jest także jednym z ważniejszych elementów „zdrowego trybu życia, dlatego oferta sportowa jest coraz chętniej wybieranym benefitem pracowniczym. W Medicover Sport klienci mogą korzystać z pakietów sportowych oferujących dostęp do 4,5 tys. obiektów sportowych czy z pakietów online. Oferta jest zróżnicowana i dostosowana do indywidualnych preferencji. Warto także podkreślić, że w autorskim programie „Zdrowa Firma” kluczową rolę odgrywa oferta sportowa.