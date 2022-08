To nie miłość do pracy, to choroba. Jak poznać, że jesteś pracoholikiem

Według badania ADP obecnie 55,66 proc. polskich pracowników zostaje w pracy dłużej niż powinno. Rok temu było to 45,47 proc. badanych przez ADP. To oznacza wzrost o 10 pkt proc.

Sylwia Wysocka-Sollich, psycholog Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego, nie ma złudzeń, że żyjemy w ciągłym pośpiechu, a obecna presja na wspinanie się po szczeblach kariery oraz rywalizacja sprawiają, iż coraz więcej czasu poświęcamy pracy.

- Decydując się na częste nadgodziny, możemy wpaść w pracoholizm. Zaczynamy odczuwać wewnętrzną potrzebę pracy, która przeobraża się w główny element naszego życia. Dzieje się to kosztem sfery prywatnej – zaniedbujemy naszych bliskich, hobby czy własne zdrowie, kładąc w centrum uwagi obowiązki służbowe – komentuje Sylwia Wysocka-Sollich.

Warto przypomnieć dane z badania CBOS, z których wynika, że w 2019 r. aż 11 proc. Polaków zmagało się z pracoholizmem, czyli ponad 2,5 mln.

Kiedy miłość do pracy zamienia się w pracoholizm? Gdzie leży granica? Zdaniem psycholog biznesu Izabeli Kielczyk główną różnicą między pracoholikiem a osobą kochającą pracę jest fakt, że pracoholik nie ma czasu dla siebie. Innymi słowy praca to całe jego życie. Pracoholik nie wyobraża sobie życia bez pracy, poświęca jej cały wolny czas, odczuwa wyrzuty sumienia gdy robi coś innego niż praca.

- Jeśli zapytamy go o hobby, odpowie, że jest nim praca. W weekend o północy tworzy jeszcze tabelę i kończy projekt. Czas spędzony z rodziną czy znajomymi jest dla niego czasem straconym i nie daje mu radości - mówi Izabela Kielczyk.

- Tymczasem osoba kochająca swoją pracę z ochotą spędza weekend z rodziną. Nawet jeśli w tygodniu dużo pracuje, to potrafi wygospodarować czas dla bliskich – dodaje.

Pracoholik (podobnie jak każda osoba uzależniona) do pewnego momentu nie zauważa swojego problemu (Fot. Shutterstock)

Co istotne, pracoholik (podobnie jak każda osoba uzależniona) do pewnego momentu nie zauważa swojego problemu. Kluczem jest szybkie zauważenie problemu przez partnera, przyjaciół czy współpracowników.

- Czerwoną lampką jest na pewno nieustanne rozmyślanie o pracy. Na przykład mamy wolny weekend, spotkanie rodzinne - pracoholik bardzo łatwo z zupełnie luźnego tematu przejdzie do rozmów na temat swojej pracy. W przypadku pracoholizmu 90 proc. naszej uwagi skupiamy właśnie na myślach związanych ze sprawami zawodowymi. Jeśli mamy czas wolny, a i tak skupiamy nasze myśli na pracy, to powinna być pierwsza czerwona lampka. Kolejną jest tłumaczenie, że nie mamy na nic czasu, bo jest praca. Nie mamy czasu na hobby, na rodzinę czy przyjaciół - wyjaśnia psycholog Patryk Wójcik.

Jak dodaje Wójcik, sygnałem alarmowym jest też moment, w którym łatwo rezygnujemy z naszych prywatnych pasji na rzecz zawodowych obowiązków.

- Powiedzenie pracoholikowi, że ma problem, proces jego akceptacji i podjęcia decyzji o leczeniu jest bardzo długi i trudny. Podobnie jak w przypadku alkoholizmu - zauważa.

Warto przypomnieć, że już w latach 70. amerykański psycholog Wayne Oates zdefiniował pracoholizm jako „szkodliwy brak równowagi pomiędzy pracą a innymi częściami życia”, np. rodziną, odpoczynkiem czy hobby.

Dlaczego uzależniamy się od pracy?

Pracoholikiem może stać się każdy - stanowisko czy branża nie mają tutaj znaczenia. Pęd życia, długie godziny spędzane w pracy czy wszechobecny wyścig szczurów nie pomagają w zachowaniu work-life balance.

- Na wpadnięcie w pracoholizm na pewno bardziej podatne są osoby ambitne, z dużym wskaźnikiem perfekcjonizmu – wolą wszystkim zająć się same, bo uważają, że zrobią to najlepiej. Nie lubią delegować zadań innym, więc są zawalone robotą - mówi Bruno Żółtowski, psycholog biznesu i coach, CEO firmy Sileo.

- W grupie ryzyka są też osoby, które mają tendencje do nadmiernej kontroli środowiska wokół siebie – nie mają zaufania do współpracowników, dlatego kontrolują, co i jak robią, sprawdzają dokumenty po pięć razy itd. Pracoholizm jest też działaniem, które może przynosić osobie uzależnionej dużą dawkę przyjemności – pojawiają się sukcesy, gratyfikacje. To podnosi ich samoocenę, łechta i… wciąga. W pewnym momencie okazuje się, że te gratyfikacje są już niezbędne, żeby móc funkcjonować - dodaje.

Zdrowie pracoholika podupada

Pracoholizm w dłużej perspektywie wiąże się z pogorszeniem zdrowia, myślami samobójczymi, a także z zahamowaniem działań prozdrowotnych, co może narażać osoby dotknięte tym problemem na różne choroby, np. układu sercowo-naczyniowego, prowadzące do zawału serca.

Właśnie zawały serca, wylewy i udary wynikające z przepracowania są główną przyczyną śmierci wielu – bo aż 30 tys. Japończyków i 600 tys. Chińczyków rocznie.

- Japończycy umierają, bo powstrzymując swoje emocje i działania odreagowania stresu, blokują możliwość przełączania organizmu w tryb regeneracji, także w sytuacjach temu sprzyjających – mówi Wojciech Eichelberger, dyrektor Instytutu Psychoimmunologii Ipsi.

- Jeśli nie rozładujemy wcześniej napięcia, to nie jesteśmy w stanie wypocząć ani w pokoju relaksacyjnym, ani we własnym łóżku. Tylko intensywny ruch pozwala szybko i skutecznie wypłukać z organizmu szkodliwe produkty stresowej przemiany materii i pozbyć się negatywnych emocji. Polecam również ekspresję głosem: krzyk, śmiech, śpiew, wymawianie najbrzydszych wyrazów po kilka razy – oczywiście w odpowiednich do tego warunkach. To również pomaga - podkreśla Eichelberger.

Również badanie Hays Poland wskazuje symptomy pracoholizmu, które powinny być dla pracowników sygnałem ostrzegawczym. 62 proc. osób pracujących w nadgodzinach cierpi na dolegliwości związane z wykonywaną pracą. Najczęściej wskazywanymi przypadłościami są podenerwowanie i irytacja (65 proc.), brak sił i apatia (46 proc.), problemy z koncentracją oraz kłopoty ze snem (45 proc.). Respondenci wskazywali również na objawy ogólnego pogorszenia zdrowia, m.in. bóle głowy i żołądka, niską odporność oraz problemy z kręgosłupem.

Ponadto specjaliści ds. uzależnień behawioralnych przyznają, że uzależnienie od pracy niestety niesie za sobą także inne uzależnienia. To poważne niebezpieczeństwo. Osoby uzależnione od pracy chcą zwiększyć swoją efektywność, więc często uzależniają się od leków, a nawet narkotyków. Zawodowa frustracja wynikająca z nieudanych realizacji zawodowych może doprowadzać do alkoholizmu, a posiadanie większej ilości pieniędzy np. do zakupoholizmu.

Pęd życia, długie godziny spędzane w pracy czy wszechobecny wyścig szczurów nie pomagają w zachowaniu work-life balance (Fot. Shutterstock)

Jak leczyć pracoholizm?

Podobnie jak w przypadku wszystkich uzależnień, jedyną skuteczną drogą do poradzenia sobie z pracoholizmem, jest sięgnięcie po pomoc specjalisty. Tu jednak powinniśmy postawić na pomoc terapeuty. Sesje coachingowe (popularne przede wszystkim wśród wyższego szczebla pracowników) mogą nas bowiem wpędzić w jeszcze większy problem - w przypadku pracoholików może on sprawić, że znajdą oni sobie kolejne pole do popisu.

Proces leczenia z pracoholizmu wspierać możemy także na inne sposoby.

- Wyjście z „uzależnienia od pracy” nie jest proste, ponieważ pracy potrzebujemy w życiu. Chcąc powrócić do równowagi między pracą i życiem prywatnym, warto zacząć od wspomnianych przerw i stopniowego ograniczania pracy. Dobrą metodą jest prowadzenie dziennika obserwacji pracy. Nie należy oczekiwać zmiany rytuałów z dnia na dzień. Zmiana nawyków zajmuje od 21 do 211 dni, w zależności od trwałości nawyku oraz siły woli - zauważa dr Kaja Prystupa-Rządca,ekspertka w dziedzinie zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego.

Również Bruno Żółtowski podkreśla, że pracoholizm zwykle leczy się z czyjąś pomocą.

- Zaczyna się najczęściej od racjonalizacji czasu pracy – pilnuje się, ile godzin dziennie uzależniony spędza w pracy. Później pracoholik ma za zadanie np. wyłączyć dopływ e-maili na smartfona, nauczyć się wyłączać telefon podczas spotkań towarzyskich, a także kategoryczny zakaz rozmawiania o pracy, po pracy. I tak jak w każdym uzależnieniu – kontrola przede wszystkim. Próbując wyciągnąć kogoś z tego uzależnienia, zachęca się go do odbudowywania relacji z ludźmi, a więc do tego, aby odzyskał wreszcie zdrowe proporcje między życiem zawodowym a prywatnym - mówi Żółtkowski.