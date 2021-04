To cud, że służba zdrowia jeszcze jakoś działa. "O wszystko musimy walczyć"

7 kwietnia 1948 r. powstała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W rocznicę jej powstania obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Dziś wyzwaniem jest walka z koronawirusem COVID-19. To właśnie służby medyczne stoją na pierwszej linii frontu.

Sektor opieki zdrowotnej w Polsce od wielu lat boryka się z deficytem kadrowym. Trwająca od roku pandemia nie poprawiła sytuacji, wręcz przeciwnie. Można było to zauważyć podczas kompletowania personelu w szpitalach tymczasowych - poszukiwanie personelu medycznego nie było łatwym zadaniem.

Lekarzy brakuje - Polska od lat znajduje się na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby lekarzy w stosunku do liczby ludności. Jak wynika z najnowszych danych OECD („Healthcare personnel statistics – physicians”), na 1 tys. mieszkańców przypada u nas statystycznie 2,4 lekarza. Dla porównania średnia unijna to 3,8 proc., w Niemczech - 4,3 lekarza, w Grecji – 6,1, a w Austrii i Portugalii – 5,2.

Z kolei z danych opublikowanych przez portal Ciekaweliczby.pl wynika, że na koniec 2019 r. było 150 914 lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu, w tym aż 37 034 lekarzy w wieku 65+. Oznacza to, że co czwarty lekarz (24,5 proc.) uprawniony do wykonywania zawodu w 2019 r. był w wieku emerytalnym i miał 65 lat i więcej.

Warto dodać, że liczba lekarzy w wieku 65+ zwiększyła się o 55 proc. między rokiem 2007 a 2019 (wzrost z 23 831 do 37 034). W tym okresie ogólna liczba lekarzy zwiększyła się o 19 proc. (wzrost ze 126 337 do 150 914).

Dr n. med. Jerzy Friediger, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Naczelna Izba Lekarska (NIL) bije na alarm od wielu lat – od 2000 r. kiedy wdrożono nowy model specjalizacji. Już wtedy ekspert - nasz rozmówca - podkreślał, że za 15-18 lat zabraknie nam lekarzy.

- Jak widać, wiele się nie pomyliłem. Mamy rok 2020 i ten brak wyraźnie już widać. Nie jestem w stanie zrozumieć, że ja byłem w stanie to przewidzieć, a ministrowie zdrowia, otoczeni gronem doradców - nie. Oni twierdzili, że wszystko jest w porządku. Co więcej, zarzucali nam, że mówimy o małej liczbie lekarzy po to, by wzmocnić swą pozycję. Życie to jednak zweryfikowało – komentuje dr Friediger.

Dr Jerzy Friediger alarmuje, że trzeba coś zrobić, by poprawić sytuację - nie tylko na czas pandemii, która kiedyś się skończy, a problem pozostanie. Według eksperta podejmowane działania potęgują braki kadrowe.

- Przykładowo tworzymy dodatkowe specjalizacje - Polska ma ich najwięcej w Europie, bo aż 77. Jeżeli liczbę dostępnych lekarzy rozproszymy jeszcze bardziej, to - siłą rzeczy - będzie mniej specjalistów. Po co to robimy? Mam swoją teorię. Wymyślamy kolejne specjalizacje, by tworzyć zespoły lekarzy-fachowców, które dążą do zmonopolizowania pewnych obszarów w zamkniętym gronie. Warto dodać, że tak dzieje się od lat, nie tylko w czasie rządów obecnej partii – ocenia dr Friediger.

W uzupełnieniu kadry medycznej miały pomóc regulacje przyjęte pod koniec grudnia 2020 r., pozwalające zatrudnić lekarzy spoza UE w sposób uproszczony. Naczelna Rada Lekarska uważa jednak, że takie posunięcie doprowadzi do tego, iż pojawią się wśród personelu medycznego osoby niewystarczająco wykwalifikowane, bez znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie, aby zapewnić wysoką jakość świadczeń. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Brakuje pielęgniarek

Problemem jest także luka kadrowa wśród pielęgniarek. Od lat mówi się o niedoborach w tym zawodzie. Tymczasem z danych GUS wynika, że niemal 30 tys. pielęgniarek i położnych w wieku przedemerytalnym nie jest nigdzie zatrudnionych.

Również dane OECD nie napawają optymizmem. Pokazują, że w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada nieco ponad 5 pielęgniarek. Średnia unijna to 8,2, w Niemczech ten wskaźnik to 13,2 pielęgniarek, w Finlandii - 14,2, a w Czechach – 8,1.

Źródło: OECD



Warto również przytoczyć dane Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych (stan na 31.12.2020 r.) wynosi ponad 343 tys., natomiast 258 595 z nich pracuje w zawodzie.

Z kolei średnia wieku pielęgniarek w Polsce w 2020 r. wyniosła 53 lata oraz 50 lat w przypadku położnych.

Źródło: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze część osób ukończyła studia i uzyskała prawo wykonywania zawodu, ale dotychczas nie podjęła w nim pracy. Inne pielęgniarki i położne zdecydowały się na zmianę branży - są zatrudnione na przykład jako księgowe, specjaliści ds. jakości albo prowadzą własną działalność gospodarczą w innym sektorze.

- Część z nich w ogóle nie podjęła pracy na stanowisku pielęgniarki; inne pracowały, ale z powodu trudnych warunków pracy i niskich pensji zrezygnowały. By jednak zachęcić je do powrotu, trzeba byłoby stworzyć odpowiednią ofertę. Tymczasem działania ze strony rządu wprowadzają chaos. Przykładem jest ustawa, która 28 października została uchwalona przez Sejm, gwarantująca wszystkim medykom mającym kontakt z osobami chorującymi na COVID-19 dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. W sytuacji, jaką mamy teraz, gdy Sejm nazywa te działania pomyłką, ludzie zaczynają mówić, że to był błąd. Pomyłką nazywają wybór zawodu. Państwo nie potrafi zabezpieczyć tych, którzy są w systemie - nie rekompensuje trudów ich pracy – mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.

Zdaniem Krystyny Ptok gdyby pielęgniarki zarabiały na podobnym poziomie jak ich koleżanki z UE, to chętnych do pracy w zawodzie byłoby więcej.

- Ktoś powie, że wiele osób z różnych branż nie zarabia tyle. Zgodzę się z tym, ale w porównaniu do innych zawodów specjalistycznych pielęgniarki są dużo poniżej średniej. W 2019 roku po raz pierwszy od wielu lat przeciętna pensja na tym stanowisku była równa średniej krajowej i wyniosła 5219 zł brutto. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to kwota uśredniona i nadal sporo pielęgniarek zarabia mniej - mówi Ptok.

- By zachęcić koleżanki do powrotu należy poprawić warunki pracy i wynagrodzenia. Wówczas może nawet Polacy i Polki, którzy wyjechali za granicę, zastanowią się nad powrotem do kraju i podjęciem pracy w tym zawodzie. Tymczasem to zagraniczne szpitale mają dobrą ofertę i zabezpieczenie socjalne, czyli żłobki i przedszkola dla dzieci czy mieszkanie służbowe - dodaje.

Pieniądze, ale także kultura i warunki pracy są powodem emigracji wielu pielęgniarek i położnych. Trend ten nasilił się pod koniec 2020 r., kiedy Wielka Brytania walczyła o specjalistów – mogła ich zatrudnić na starych zasadach, obowiązujących przed wyjściem z UE.

- Od wielu lat mówi się o brakach kadrowych w sektorze zdrowia. W całej Europie brakuje pracowników - pielęgniarki są poszukiwane wszędzie w związku ze starzeniem się społeczeństwa. Wiedział o tym zarówno obecny, jak i poprzedni rząd. Póki co nie padły propozycje poprawy warunków naszej pracy ze strony rządzących. O wszystko musimy walczyć – komentuje Ptok.

Nie tylko pielęgniarki i lekarze

Służba zdrowia to nie tylko pielęgniarki i lekarze, ale również inni pracownicy, m.in. fizjoterapeuci, masażyści, pracownicy farmacji, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni czy pracownicy szpitalnej administracji. Oni również stali się bohaterami w czasie pandemii.

Przykładem są zespoły ratownictwa medycznego, które z narażeniem własnego życia i zdrowia na pierwszej linii frontu pomagają pacjentom, spędzając nieraz długie godziny w oczekiwaniu na przyjęcie chorego do szpitala.

- Można z całą pewnością powiedzieć, że są oni bohaterami dzisiejszych czasów. Należy się im wielki szacunek, którego - niestety - często nie doświadczają. Spotykają się za to z agresją pacjentów, ich rodzin czy osób postronnych. Okrutnym znakiem dzisiejszych czasów jest to, że wciąż zdarzają się ludzie, którzy są świadkami np. wypadku komunikacyjnego i jedyne, co potrafią zrobić w tej sytuacji, to sfilmować telefonem komórkowym udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym - mówi Justyna Soroka, psycholog i ratownik medyczny ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Są jednak i tacy, którzy doceniają wysiłek służb ochrony zdrowia. Mariusz Dyba nagrał wyjątkową piosenkę dla ludzi walczących z COVID-19 - ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy i strażaków.

Pandemia odbija się na zdrowiu psychicznym

Według ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez UCE Research i Syno Poland dla aplikacji Therapify i portalu BML.pl aż 78,5 proc. lekarzy zauważyło u siebie pogorszenie zdrowia psychicznego w czasie pierwszej i drugiej fali pandemii. Tylko 15,7 proc. nie zaobserwowało żadnych zmian, a 5,8 proc. nie potrafiło tego określić.

- Jeśli ośmiu na dziesięciu badanych uważa, że w tak krótkim czasie pogorszyło się ich zdrowie psychiczne, to trudno mówić o indywidualnych czynnikach czy też o braku umiejętności radzenia sobie ze stresem. Dobitnie świadczy to o tym, że mamy w Polsce szerszy problem systemowy - komentuje Damian Markowski z Therapify.

Osoby, które stwierdziły u siebie pogorszenie zdrowia psychicznego, głównie uważały, że wpłynęły na to trudne warunki pracy (31,6 proc.). Tłumaczyły też, że źle działała na nie izolacja społeczna (23,8 proc.). Tak samo często deklarowały obawy o to, że z racji wykonywanego zawodu mogą narażać na zakażenie swoich bliskich (23,8 proc.). Najrzadziej wyjaśniały, że powodem gorszego stanu jest lęk o własne zdrowie (8,2 proc.).

- Można tutaj wskazać m.in. na presję z powodu obostrzeń i niedobór środków ochronnych w części szpitali, zwłaszcza podczas pierwszej fali pandemii. Do tego należy dodać pogłębiające się braki kadrowe, a także agresję ze strony niektórych pacjentów. Czasem chorzy obwiniają lekarzy o to, że mają teraz ograniczony do nich dostęp. Dla osób pracujących ponad siły może być to szczególnie przytłaczające i ciężkie doświadczenie - zaznacza Joanna Szeląg z federacji związków pracodawców ochrony zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Respondenci badania dla Therapify (aplikacji oferującej pomoc terapeutyczną) i portalu BML.pl, których stan zdrowia psychicznego pogorszył się z powodu warunków pracy, najczęściej wymieniali złą organizację zadań w swojej jednostce - 61 proc. , a także większą niż normalnie ilość obowiązków - 41,6 proc. Zwracali też uwagę na zachowanie przełożonych - 40,3 proc., jak również na słabe dbanie przez nich o warunki pracy personelu - 31,8 proc. Ponadto wskazywali na nieracjonalne zachowanie pacjentów - 30,5 proc.

Z kolei ci, którzy nie zaobserwowali u siebie pogorszenia zdrowia psychicznego, głównie wskazywali na brak obaw o utratę pracy. Ponadto twierdzili, że mają mocną psychikę i osobowość. Zapewniali również, że izolacja społeczna nie stanowiła dla nich obciążenia.

Respondenci wskazali również pięć głównych objawów pogorszenia zdrowia psychicznego, które pojawiły się w tym okresie. Częste uczucie niepokoju deklarowało 58,1 proc. badanych, obniżenie nastroju – 56,9 proc., zmniejszenie aktywności i brak energii – 51,4 proc., zaburzenia snu – 39,5 proc., a lęk – 36,8 proc.