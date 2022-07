Szykują się zmiany w wynagrodzeniach pielęgniarek

AKC

26 lip 2022





W DPS-ach brakuje pielęgniarek. Wolą pracować w podmiotach leczniczych, bo tam ich wynagrodzenie wypłacane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie przez samorząd, jak w przypadku domów pomocy społecznej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przepisami, które pozwolą na rozwiązanie tego problemu. Pielęgniarki w DPS-ach są wynagradzane przez samorząd (fot. Shutterstock)

"W domach pomocy społecznej umieszcza się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Jednak - jak od dłuższego czasu informują mnie przedstawiciele domów pomocy społecznej - brakuje pielęgniarek. To w dużym stopniu efekt polityki wynagradzania. Pensja pielęgniarki w DPS jest dużo niższa niż tych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jeżeli pielęgniarki w szpitalach i przychodniach dostaną podwyżki - co im się bezwzględnie należy - to praca z osobami starszymi stanie się w ogóle nieopłacalna" - pisze w interpelacji posłanka Krystyna Skowrońska.

Parlamentarzystka zwraca uwagę, że pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej mogą rezygnować z tej ciężkiej pracy i przechodzić do podmiotów leczniczych, gdzie praca finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie przez samorząd, jak w przypadku domów pomocy społecznej.

Czytaj też: Ważne zmiany w zawodach pielęgniarki i położnej. Sejm uchwalił nowelizację ustawy

"Czy w ministerstwie prowadzone są prace mające umożliwić domom pomocy społecznej zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych, a tym samym podwyższenie wynagrodzeń pielęgniarek? Jakie rozwiązania w sprawie podwyżek płac pielęgniarek i personelu medycznego zatrudnionych obecnie w domach pomocy społecznej proponuje Ministerstwo Zdrowia?" - pyta w interpelacji Skorwońska.

W udzielonej posłance odpowiedzi Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia informuje, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (we współpracy z Ministerstwem Zdrowia) są prowadzone prace legislacyjne dotyczące umożliwienia domom pomocy społecznej, jako podmiotom leczniczym, udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców tych domów i w konsekwencji uregulowania statusu pielęgniarek zatrudnionych w tych placówkach.

Czytaj też: Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej coraz bliżej

"Po wejściu tych zmian w życie, tj. po uzyskaniu przez domy pomocy społecznej statusu podmiotu leczniczego, będzie możliwe stworzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiednich produktów finansowych i zawieranie umów na świadczenia opieki zdrowotnej" - pisze Kraska.

Projekt ustawy mający na celu wprowadzenie tego rozwiązania proceduje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

