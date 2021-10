Szefowa związku pielęgniarek: jestem zmęczona ignorancją władzy

Czy jesteśmy zmęczeni? Oczywiście, że tak. Protest trwa już 40 dni. Przede wszystkim jestem jednak zmęczona ignorancją władzy - mówi w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Krystyna Ptok, szefowa OZZPiP.

RynekZdrowia.pl

RynekZdrowia.pl • 19 paź 2021 12:28





Krystyna Ptok, szefowa OZZPiP na konferencji prasowej Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia (fot. PTWP)

REKLAMA

Protest pracowników ochrony zdrowia trwa od 11 września, jednak na porozumienie z Ministerstwem Zdrowia wciąż się nie zanosi

W poniedziałek, 18 październik, Komitet Protestacyjno-Strajkowy wystosował list z prośbą o interwencję do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konferencję w sprawie zorganizowano podczas Forum Rynku Zdrowia



Czy jestem zmęczeni? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim jestem jednak zmęczona ignorancją władzy - komentowała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Krystyna Ptok, szefowa OZZPiP





Rynek Zdrowia: Jest pani zmęczona protestem?

Krystyna Ptok: Oczywiście, że tak. Protest trwa już 40 dni (dziś, 19 października, mija 41. dzień - przyp. red.). Przede wszystkim jestem jednak zmęczona ignorancją władzy, bo tak odczuwam to co się dzieje. Sytuacja, w której mówi się nam, że mamy wracać do Zespołu Trójstronnego, który nas zawiódł: dwukrotnie przecież okazywaliśmy dobrą wolę i dwukrotnie z niego wychodziliśmy. Ja to widzę tak: jedna strona okazuje dobrą wolę, druga właściwie próbuje nas spacyfikować i sprowadzać nasze postulaty wyłącznie do spraw płacowych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tymczasem my mówimy o sytuacji. która dzieje się na samym dole systemu. O sytuacji, gdy zamykane są oddziały i gdy mamy dość godzin nadliczbowych, bo ile człowiek może pracować. Tak, myślę, że już wszyscy, jako pracownicy ochrony zdrowia, jesteśmy umęczeni tą sytuacją i brakiem refleksji ze strony rządzących.

Refleksji nad sytuacją w systemie? Od wielu tygodni nie mówią o niczym innym.

Rządzący powinni zastanowić się na przykład nad sytuacją nadmiarowej liczby zgonów za poprzedni okres. To powinno podlegać analizie ministra zdrowia, a pan minister widzi tylko krzywe wzrostu zakażeń i to dobrze interpretuje, bo jest przecież ekonomistą i analitykiem. Tyle że my mówimy o problemach, które dzieją się na samym dole, o zniechęceniu pracowników, bo pracują ponad siły i o sytuacji, w której w innych krajach pacjent ma prawo zapytać lekarza, w której godzinie pracy jest i nie wyrazić zgody na poddanie się zabiegowi operacyjnemu, jeśli medyk pracuje już ponad 24 godziny. A u nas minister przyjmuje to jako normę, że pracujemy po 300-400 godzin. Myślę, że to jest po prostu złe podejście do sytuacji i proszę się nie dziwić mojemu zmęczeniu.

Czytaj więcej na rynekzdrowia.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.