Szczurek-Żelazko: izby lekarskie będą weryfikować kwalifikacje lekarzy spoza Unii

Resort zdrowia chce ułatwić obywatelom z krajów nie należących do UE, m.in. z Ukrainy, podejmowanie pracy lekarza w Polsce. Samorząd lekarski twierdzi jednak, że będą to lekarze przygotowani do pracy gorzej, niż nasi specjaliści, ponieważ np. na Ukrainie staż można zrobić w ciągu roku.

Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla jednakże, iż te same izby, gdy cudzoziemiec złoży tam dokumenty, będą weryfikować jego kwalifikacje. Jak wyjaśnia, jeśli obcokrajowiec zechce podjąć pracę w polskim szpitalu, będzie musiał przedstawić w izbie dokumenty potwierdzające, że zdobył tytuł lekarza specjalisty oraz dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe lekarza specjalisty w dziedzinie preferowanej przez polski podmiot leczniczy.

