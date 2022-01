Szczepienia obowiązkowe dla wszystkich. Związkowcy i pracodawcy apelują do rządu

Apelujemy do rządzących o wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 oraz wprowadzenie preferencji dla osób zaszczepionych - apelują związkowcy i pracodawcy z Rady Dialogu Społecznego.

"NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych, OPZZ, BCC, Konfederacja Lewiatan, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Pracodawcy RP, ZPP i Związek Rzemiosła Polskiego chca obowiązkowych szczepień (Fot. Steven Cornfield/ Unsplash)

Związkowcy i pracodawcy z Rady Dialogu Społecznego zwrócili się do rządu z apelem o wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19.

Apelujemy do Polek i Polaków o korzystanie z bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19. Statystyki są bezwzględne - zaznaczyli.

Jednocześnie apelujemy do rządzących o wprowadzenie obowiązkowych z wyjątkiem osób posiadających przeciwwskazania medyczne, szczepień przeciwko COVID-19 oraz wprowadzenie preferencji dla osób zaszczepionych - czytamy w stanowisku.

W apelu podpisanym przez dziewięć organizacji czytamy, że bezsprzecznym jest fakt, że najskuteczniejszą metodą walki z chorobami zakaźnymi w tym COVID-19 są szczepienia ochronne, które wiążą się z korzyściami zarówno w obszarze życia społecznego, jak i środowiska pracy. W chwili obecnej szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 poza sektorem ochrony zdrowia, nie są obligatoryjne.

Jeśli chodzi o statystyki, to w pełni zaszczepionych jest ponad 21 mln Polek i Polaków, co przekłada się na zaledwie 54 proc. populacji. Zdaniem pracodawców i związkowców, to zdecydowanie za mało, by skutecznie ograniczyć liczbę narastających zgonów i ciężkich objawów choroby.

- Jako partnerzy społeczni, reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego apelujemy do Polek i Polaków o korzystanie z bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19. Statystyki są bezwzględne. Wśród hospitalizowanych i umierających 90 proc. to osoby niezaszczepione. Nie ma jeszcze dzisiaj skutecznych leków. W tej sytuacji najskuteczniejsze jest zapobieganie. COVID-19 może zostać z nami jeszcze na długo, dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, by zwiększać zagrożenie i przedłużać stan epidemii - piszą pracodawcy i związkowcy w apelu.

- Jednocześnie apelujemy do rządzących o wprowadzenie obowiązkowych, powszechnych, z wyjątkiem osób posiadających przeciwwskazania medyczne, szczepień przeciwko COVID-19 oraz wprowadzenie preferencji dla osób zaszczepionych - czytamy w stanowisku.

Pod apelem podpisali się: "NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych, OPZZ, BCC, Konfederacja Lewiatan, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Pracodawcy RP, ZPP i Związek Rzemiosła Polskiego.

