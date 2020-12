Szczepienia dla personelu medycznego w trzech grupach placówek

- W ramach konsultacji dotyczących projektu Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 wpłynęły 2 273 zgłoszenia uwag. Dziękujemy samorządom, organizacjom i pacjentom zaangażowanym w te konsultacje - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk na sobotniej (12 grudnia) konferencji prasowej, przedstawiając wspólnie z ministrem zdrowia główne założenia programu.





Zgłoszenia i uwagi dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa szczepionek, ich testów klinicznych, a także rejestrów osób zaszczepionych i zasad otrzymywania potwierdzeń zaszczepienia się indywidualnym kodem QR. Kolejna grupa pytań związana była z rejestrowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych i funduszem odszkodowawczym (dla osób, u których wystąpiłyby powikłania - red.) - wyliczał Dworczyk.

Poinformował także, że do realizacji szczepień objętych narodowym programem zgłosiło się już ponad 8 319 zespołów szczepiennych, między innymi w placówkach POZ.

Taka jest zakładana wydolność systemu

Dworczyk przypomniał, że w sobotę (12 grudnia) upłynął termin zgłaszania uwag do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. - Obecnie zespół pracuje nad tym, żeby w poniedziałek do godz. 10.00 dokument był już gotowy do zaprezentowania - poinformował Dworczyk.

