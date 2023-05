System opieki zdrowotnej potrzebuje systemu waloryzacji wynagrodzeń

Aktualnie w ustawie o finansowanych ze środków publicznych świadczeniach opieki zdrowotnej brakuje mechanizmu, który zobowiązywałby odpowiednie podmioty do dostosowania cen świadczeń do wzrastających kosztów ich udzielania wynikających z czynników makroekonomicznych. Według Związku Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzenie art. 3 do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który wszedł w życie 29 czerwca 2022, nie wystarcza. Ten artykuł zmieniał ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz innych ustaw, ale rozwiązanie to posiada kilka istotnych wad.

- Ustawodawca nie daje świadczeniodawcom żadnej gwarancji. że za wzrostem kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pójdzie zwiększenie środków na pokrycie tego wzrostu. Z drugiej strony ten sam ustawodawca nakłada na świadczeniodawców obowiązki, które mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. – wyraża obawy Prezes ZWRP, Olgierd Geblewicz. I dodaje: - Nad konkretnymi zaproponowanymi rozwiązaniami, które pozwoliłyby na udoskonalenie systemu pracował sztab ludzi – również ekspertów z obszaru opieki zdrowotnej.

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej zainicjowało zmiany i zaprosiło do współpracy Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Szpitali Powiatowych oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz Pacjentów.

- W naszej ocenie będzie to ważny krok w kierunku podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i zapewnieniu stabilnego działania placówek medycznych. – podsumowuje Geblewicz.

ZWRP proponuje rozwiązania dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

Jedną z propozycji ZWRP jest nałożenie na prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) obowiązku przeprowadzenia analizy sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku wzrostu wynagrodzeń lub innych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Minister zdrowia będzie miał możliwość zlecenia przygotowania raportu w przypadku nadzwyczajnego wzrostu kosztów. Proponowane są też terminy na przygotowanie raportu i rekomendacji, a ponadto proponuje się nałożenie na prezesa Agencji obowiązku publikacji raportu i rekomendacji na stronie BIP przed przekazaniem tych dokumentów do ministra zdrowia.

Inną propozycją jest możliwość zgłaszania przez partnerów społecznych uwag do raportu i rekomendacji prezesa Agencji. ZWRP postuluje także, aby zobowiązać prezesa Agencji do przekazania raportu i rekomendacji do ministra zdrowia wraz z uwagami partnerów społecznych.

ZWRP sugeruje także nałożenie na prezesa GUS obowiązku publikacji informacji o inflacji sektorowej w ochronie zdrowia. Prezes GUS-u miałby też ogłaszać średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na podstawie wstępnego sprawozdania o finansach podmiotów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl