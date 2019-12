Święta to czas wzmożonej pracy charytatywnej

Dentysta prof. Othman Shibly z University at Buffalo planuje w okresie 25-30 grudnia wyjechać do Libanu, by spróbować wyleczyć zęby ok. 2 tys. dzieci w tamtejszych obozach uchodźców.

To już jego piąta podróż do Libanu i Kurdystanu, w tym roku po raz pierwszy wyjeżdża sam, bez innych wolontariuszy.

- Ludzkie potrzeby nie zmieniają się w czasach niepokoju. Nie udało mi się zebrać na tę misję wolontariuszy, więc muszę być kreatywny. Nawiązałem kontakt z ponad 20 lokalnymi stomatologami i wolontariuszami, mówi o swoich planach na najbliższe dni prof. Shibly.

Cały artykuł czytaj tutaj