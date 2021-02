Światowy Dzień Walki z Depresją. Pandemia nasiliła skalę problemu

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Z raportu The Wellness Institute „Well-being w praktyce” wynika, że nawet 1,5 mln Polaków cierpi na depresję, z czego 80 proc. to osoby w wieku produkcyjnym.

Tempo życia, zbyt duża ilość informacji, niepewność jutra, permanentny stres i wiele innych negatywnych czynników powoduje, że w ostatnich latach coraz więcej osób mierzy się z problemami natury emocjonalnej i psychicznej. Izolacja, lęk i obawy wywołane pandemią wpłynęły na jeszcze mocniejsze uwydatnienie skali problemu.

Coraz więcej firm boryka się ze stale narastającymi problemami pracowników, którzy w dobie przedłużającej się izolacji coraz częściej potrzebują profesjonalnego wsparcia. Jak wynika ze wstępnych wyników badania naukowego kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Dragan „Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19”, obecna sytuacja może być postrzegana jako traumatyczna.

Wiele osób zgłasza nasilone objawy psychopatologii, jak ciągły lęk, obniżenie nastroju, przewlekłe napięcie, a występowanie objawów zaburzeń psychicznych sprzyja utrzymującemu się negatywnemu myśleniu. 75 proc. dotychczas przebadanych określa obecną sytuację jako stresujące wydarzenie.

Aż 51 proc. zgłasza objawy wskazujące na załamanie funkcjonowania i wykonywania codziennych obowiązków, 38 proc. - nasilone objawy depresyjne, a 62 proc. uczestników badania relacjonuje rosnące objawy lęku uogólnionego, polegające na stałym jego odczuwaniu lub nadmiernym zamartwianiu się - w znaczny sposób wpływających na wiele dziedzin o życia codziennego.

Znaczny odsetek badanych, bo aż 37 proc., wskazuje natomiast na objawy zespołu stresu pourazowego.

Dostrzeżenie pierwszych oznak gorszej kondycji psychicznej pracownika nie należy do łatwych zadań.

- Nawet gdy szef zespołu świadomie podchodzi do kwestii budowania zaangażowania w okresie pracy zdalnej, pozostaje w stałym kontakcie z podwładnymi, oferuje im niezbędne wsparcie i organizuje regularne, nieformalne spotkania online, to w tej sytuacji trudniej jest dostrzec, że z pracownikiem dzieje się coś złego. Osobie, która mierzy się z pogorszeniem samopoczucia, łatwiej jest bowiem zachować pozytywną postawę podczas 20-minutowej wideorozmowy niż podczas 8-godzinnego pobytu w miejscu pracy. Między innymi dlatego okres pandemii niesie za sobą więcej zagrożeń dla kondycji psychicznej pracowników - wyjaśnia Anna Czyż, head of people and culture w Hays Poland.

Sygnały, że pracownik może przechodzić przez trudny okres i potrzebuje dodatkowego wsparcia, obecnie mogą zostać dostrzeżone znacznie później niż w przypadku tradycyjnej formy pracy (fot. Shutterstock)

Sygnały, że pracownik może przechodzić przez trudny okres i potrzebuje dodatkowego wsparcia, obecnie mogą zostać dostrzeżone znacznie później niż w przypadku tradycyjnej formy pracy. Wtedy standardowe rozwiązania dostępne w firmach - teleporady psychologiczne, kursy online czy webinaria o tematyce mindfulness - będą nieskuteczne, gdyż na ich zastosowanie będzie po prostu zbyt późno.

Pracownik mierzący się z narastającymi trudnościami w życiu prywatnym i zawodowym, a w końcu również symptomami psychosomatycznymi, potrzebuje profesjonalnej opieki medycznej, co w niektórych przypadkach może skutkować również długotrwałą nieobecnością w pracy. Doprowadzenie do takiej sytuacji jest nie jest korzystne dla żadnej ze stron.

- Największą rolę we wspieraniu ogólnego dobrostanu pracowników odgrywa kadra menedżerska. Obecnie szefowie zespołów powinni być jeszcze bardziej uważni, pytać pracowników, z jakimi wyzwaniami się mierzą, i zachować czujność wobec tego, czy nie potrzebują dodatkowego wsparcia - twierdzi Anna Czyż.

Jak dodaje, niezwykle ważne jest również promowanie tej postawy wśród członków zespołu. Najbliżsi współpracownicy powinni być dla siebie wsparciem, mieć poczucie, że są za siebie odpowiedzialni i mogą na siebie liczyć w trudniejszym momencie.

- Często wiele dobrego może przynieść zwykła serdeczność, empatia, wyrozumiałość i znalezienie czasu na szczerą rozmowę. Są to bardzo proste i niepozorne rozwiązania, jednak mogą mieć znaczenie dla osoby mierzącej się z obawami, zmęczeniem czy utratą poczucia bezpieczeństwa - podpowiada.

Pracodawcy zauważają problem

Jak wskazuje Anna Pasławska-Turczyn, psycholog z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, pracodawcy po roku nauki nowych realiów coraz częściej doceniają wartość poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego u swoich pracowników, osiągając to rozwiązaniami już wcześniej znanymi, ale nierozpowszechnionymi na większą skalę. Chodzi m.in. o pracę hybrydową, skracanie okresu przebywania w biurze w skali dnia na rzecz pracy zdalnej czy benefity w zakresie aktywności fizycznej.

- Dbając o dobrostan pracowniczy niektóre korporacje zdecydowały się na zapewnienie pracownikom stałego, regularnego wsparcia psychologicznego i medycznego w postaci dostępu do telekonsultacji i konsultacji stacjonarnych, zarówno medycznych jak i psychoterapeutycznych. Wzrosło zainteresowanie pracodawców platformami internetowymi z planami zdrowego odżywiania, planami treningowymi i dietetycznymi - komentuje Anna Pasławska-Turczyn.

Do działań ukierunkowanych na dbałość o zdrowie psychiczne pracowników wprowadza się m.in. zdalne warsztaty dotyczące metod zarządzania emocjami, także tymi pojawiającymi się w kontekście epidemii.

- Warto zainteresować się też seminariami i webinariami dedykowanymi stricte obszarom zdrowia psychicznego i tematom takim jak: stres, relaksacja, dietetyka, higiena snu, choroby cywilizacyjne, sprawne funkcjonowanie organizmu w ujęciu holistycznym- psychosomatycznym, profilaktyka onkologiczna, ergonomia pracy przy komputerze, bezpieczeństwo w miejscu pracy, pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo na drodze - mówi Anna Pasławska-Turczyn.

Jak podkreśla psycholog z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, założenie jest takie, by cele biznesowe były bardziej niż do tej pory sprzężone ze zdrowotnymi i to w wymierny, zauważalny sposób. Stąd pomysł na całościowe spojrzenie na pracownika, jego potrzeby mentalne i fizyczne, także poza godzinami pracy.

- W zakresie propagowania higieny psychicznej powróciliśmy do niedocenianego wcześniej założenia: work-life balance: 8-godzinny tryb pracy oraz możliwość korzystania z interwencji kryzysowych w firmie. Porady prawne i finansowe, webinary dotyczące motywacji i zarządzania czasem okazały się rozwiązaniem skutecznie i trwale podnoszącym poczucie komfortu i bezpieczeństwa nadszarpniętego przez epidemię - wyjaśnia Pasławska-Turczyn.

Do działań ukierunkowanych na dbałość o zdrowie psychiczne pracowników wprowadza się m.in. zdalne warsztaty dotyczące metod zarządzania emocjami (fot. Shutterstock)

Oni odrobili lekcje

Raport Well.hr „Bez stresu! Jak wspierać kondycję psychiczną pracowników”, potwierdza, że firmy nie pozostają bierne wobec wyzwania. Najbardziej kompleksową formą pomocy oferowaną pracownikom przez pracodawców jest tzw. Employee Assistance Program - obejmuje zwykle wsparcie psychologiczne, prawne i finansowe. Dostęp do takiego programu oferuje pracownikom m.in. PwC.

Innym wyjściem jest objęcie pracowników pakietem prywatnej opieki medycznej, zawierającym możliwość konsultacji z psychologiem, lekarzem-psychiatrą, seksuologiem czy psychoterapeutą. Wśród firm, które postawiły na takie rozwiązanie są m.in. GSK, Sitech i Roche.

Z kolei firma PKN Orlen tworzyła w Płocku własną Pracownię Psychologii Pracy, świadczącą pomoc psychologiczną pracownikom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

- Zaoferowanie różnorodnych form wsparcia w trudnych chwilach daje naszym pracownikom poczucie bezpieczeństwa i jest skutecznym narzędziem budowania lojalności wobec pracodawcy - mówi Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr w PKN Orlen.

Wsparcie zdrowia psychicznego pracowników może przybrać formę konsultacji online lub infolinii ze specjalistą. To ostatnie rozwiązanie z myślą o pracownikach uruchomił m.in. SAP Polska.

Pracodawca może też informować pracowników o numerach infolinii prowadzonych przez różne instytucje. Tak zrobiła np. firma Stepstone, która udostępniła w Intranecie odnośniki do specjalistycznych poradni, fundacji i telefonów zaufania. Konsultacje online i za pośrednictwem infolinii są szczególnie przydatne w obecnej sytuacji, gdy bezpośredni kontakt z psychologiem czy psychiatrą jest utrudniony lub niewskazany.

Bardzo ważne pozostaje odpowiednie przygotowanie organizacji do sytuacji potencjalnego kryzysu psychologicznego. Wielu kłopotom można zapobiec, jeśli udzielimy pracownikowi potrzebnego wsparcia.

- Dostrzeżenie i rozpoznanie potencjalnego kryzysu nie jest łatwe. W dużej mierze zależy od uważności zespołu i menedżera. Mogą o nim świadczyć np. zachowania i reakcje, które nie są charakterystyczne dla pracownika - wyjaśnia Magdalena Pancewicz z Well.hr.

Warto przygotować menedżerów do rozpoznawania oznak kryzysu psychologicznego w zespole oraz do rozmowy na ten temat z pracownikami. W sytuacji zagrożenia epidemicznego takie szkolenie można realizować w formie e-learningu.