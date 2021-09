Stres w pracy. Cierpi głowa i serce. Traci pracodawca, i to sporo

O 50 proc. więcej konsultacji z psychologiem i psychiatrą umawiali pracownicy firm w roku 2020 w stosunku do 2019. Podwyższenie poziomu stresu w połączeniu z pracą zdalną spowodowało pogorszenie stanu zdrowia psychicznego zatrudnionych. Efektem jest wzrost liczby zwolnień lekarskich od psychiatry o prawie 60 proc.

O 50 proc. więcej konsultacji z psychologiem i psychiatrą umawiali pracownicy firm w roku 2020 w stosunku do roku 2019

Według danych Medicover w porównaniu do roku 2019 liczba osób korzystających z usług psychologa lub psychiatry wzrosła o ok. 45 proc., a liczba umawianych konsultacji – o 55 proc.

W badaniu Hays obawy związane z życiem zawodowym wyraziło aż 50 proc. respondentów posiadających pracę oraz 86 proc. badanych, którzy w początkowym okresie pandemii stracili zatrudnienie.

Dane wskazują również na istnienie związku między stanem wzmożonego napięcia nerwowego a chorobami układu krążenia.

Z badania Hays Polska „Nowe oblicze normalności” wynika, że co trzeci pracownik w wyniku pandemii doświadczył pogorszenia samopoczucia psychicznego. Obniżona kondycja psychiczna wielu osób przełożyła się na częstsze korzystanie z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Według danych Medicover w porównaniu do roku 2019 liczba osób korzystających z usług psychologa lub psychiatry wzrosła o ok. 45 proc., a liczba umawianych konsultacji – o 55 proc. Wzrost ten był wyraźniejszy u kobiet (60 proc.), niż u mężczyzn (47 proc.).

- Niepewność, niepokój, strach o zdrowie i przyszłość oraz zmiany zachodzące w wyniku pandemii sprawiają, że pracownicy znajdują się pod dużą presją. To przekłada się na ich ogólne samopoczucie skutkujące często niezdolnością do pracy. Jest to szczególnie odczuwane przez osoby, które w czasie pandemii musiały przystosować się do nowej rzeczywistości – zmierzyć się z większym nakładem pracy, poszukać nowego miejsca zatrudnienia czy poświęcić się w większym stopniu opiece nad dziećmi, które dotychczas chodziły do szkół, żłobków czy przedszkoli - wyjaśnia dr n. med. Piotr Soszyński, specjalista chorób wewnętrznych, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego w Medicover.

Przyczyny zwolnień lekarskich od psychiatry

Mimo nowych okoliczności główne przyczyny zwolnień lekarskich nie zmieniły się. W przeważającej części powodem jest stres i zaburzenia adaptacyjne, oraz zaburzenia lękowe i epizody depresyjne.

- Pandemia tylko pogłębiła problem, który obserwujemy na rynku pracowniczym od lat. Osoby spędzające w pracy często więcej godzin dziennie są nieustannie narażone na sytuacje trudne i stresogenne. Pracownik będący w słabszej kondycji psychicznej może mieć problemy z koncentracją, ze snem, a także zmniejszone zaangażowanie, wypalenie zawodowe, poczucie braku sensu wykonywanej pracy czy nawet depresję – dodaje Piotr Soszyński. fot. Shutterstock Jak wyliczają specjaliści do głównych przyczyn wywołujących stres w pracy można zaliczyć m.in.: problemy na poziomie relacji, przeładowanie pracą, brak możliwości rozwoju, awansu, brak wsparcia przełożonych, zwolnienia bądź cięcia finansowe, mobbing, zastraszanie. W badaniu Hays obawy związane z życiem zawodowym wyraziło aż 50 proc. respondentów posiadających pracę oraz 86 proc. badanych, którzy w początkowym okresie pandemii stracili zatrudnienie. Nie tylko psychika Badania wskazują, że długotrwały stres wpływa nie tylko na zdrowie psychiczne. Widoczne jest też istnienie związku między stanem wzmożonego napięcia nerwowego a chorobami układu krążenia. Jedno z najnowszych badań opublikowane w Hypertension, czasopiśmie American Heart Association sugeruje, że wyższy poziom hormonów stresu w organizmie może mieć związek z wyższym ryzykiem nadciśnienia tętniczego i zdarzeń sercowo-naczyniowych, zwiększając m.in. ryzyko udaru lub zawału serca. fot. Shutterstock W badaniu naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles wzięło udział 412 dorosłych w wieku 48–87 lat. Naukowcy dokonali oceny stężenia adrenaliny, noradrenaliny, dopaminy i kortyzolu w moczu uczestników badania. Odkryto, że podwojenie stężenia kortyzolu (hormonu stresu) w moczu wiąże się z częstszym występowaniem zdarzeń sercowo-naczyniowych. – Według Światowej Organizacji Zdrowia dzięki aktywności fizycznej możemy zmniejszyć śmiertelność wywołaną chorobami układu krążenia nawet o 75 proc. Dzięki ćwiczeniom osiągamy szereg korzyści dla układu krążenia, poprawia się także nasze samopoczucie. To przekłada się na redukcję stężenia hormonów stresu, a co za tym idzie lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego - podkreśla prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek, kardiolog sportowy. Kosztowne L4 Firma doradcza Conperio postanowiła przyjrzeć się temu, ile na absencji swoich pracowników tracą przedsiębiorcy. I tak z ich szacunków wynika, iż zakład produkcyjny zatrudniający 500 osób, przy absencji chorobowej pracowników na poziomie 10 proc., traci miesięcznie łącznie 450 tys. zł. 150 tys. zł to strata pracodawcy kosztem wynagrodzenia pracowników przebywających na L4, 300 tys. zł to zaś strata w ramach tego, co mogliby oni wyprodukować w tym czasie (przyjęte wynagrodzenie pracownika: 3 tys. zł brutto pensji). - W ostatnim roku coraz częściej mieliśmy do czynienia z dwucyfrowym poziomem absencji w zakładach produkcyjnych zatrudniających powyżej 300 pracowników, co wskazuje na tzw. absencję patologiczną. Firmy walczą o kilkuprocentowe wzrosty wydajności na produkcji, tymczasem warto sobie uzmysłowić, że nieobecność pracownika to 100-proc. spadek tejże wydajności - mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio, ekspert rynku pracy. Dodaje, że zazwyczaj firmy zmuszone są wtedy uruchomić nadgodziny lub dać pracę tymczasową, co generuje dodatkowe, wysokie koszty. - Szefowie często przekładają nadmiar pracy na pozostałych pracowników, co z kolei wpływa na zbyt wysokie obciążenie fizyczne i niskie morale załogi. Firmy w takich sytuacjach niejednokrotnie zatrudniają także dodatkową, niepotrzebną liczbę ludzi do wykonania tej samej pracy - wyjaśnia.

