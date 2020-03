Strefy bezpieczeństwa w placówkach Poczty Polskiej i nowe wyposażenie dla listonoszy

Od dzisiaj (13 marca) Poczta Polska wyznacza w placówkach taśmą strefy i wywiesza komunikaty do klientów, w których prosi o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę przy okienku i pozostanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi.

W placówkach utworzone zostaną strefy bezpieczeństwa. Klienci ustawiać się będę za znajdującą się na podłodze taśmą – 1,5 metra od Pracownika. Klienci będą kolejno podchodzić do stanowiska obsługi. Bliższy kontakt będzie możliwy jedynie na wyraźną prośbę Pracownika. pic.twitter.com/SZdQSI7rxJ — PocztaPolska (@PocztaPolska) March 13, 2020

Pracownicy Poczty będą kolejno prosić klientów o podchodzenie do stanowiska obsługi. Bliżej do pracownika klienci mogą podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

To niejedyne zmiany, jakie wprowadza Poczta w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Placówka poinformowała, że listonosze otrzymają płyny dezynfekcyjne, a wszyscy pracownicy rękawiczki ochronne oraz środki do dezynfekcji powierzchni kontaktowych.

Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.