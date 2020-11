Straty dla wszystkich. W firmach wciąż dominuje moda na palenie

Niemal co drugi uzależniony od nikotyny pracownik pali dziennie aż 16 papierosów i więcej... Tymczasem przerwa na „dymka” jest nie tylko czasochłonna, ale i kosztowna, bo czas przeznaczony na palenie nie poświęca się oczywiście obowiązkom w pracy.

Palenie w miejscu pracy przyczynia się do większej absencji pracowników, dłuższych zwolnień lekarskich (m.in. wynikających z wolniejszego powrotu do zdrowia po infekcjach), obniżonej koncentracji podczas pracy i niższej wydajności, narażania współpracowników na bierne palenie, wyższego zagrożenia BHP, a także konfliktogennych podziałów na pracowników palących i niepalących oraz negatywnego wizerunku firmy w oczach klientów i gości mijających grupki palaczy.

Pracownik robi sobie średnio 5 kilkuminutowych przerw w ciągu dnia pracy na papierosa. Przez 250 dni pracy w ciągu roku poświęca na palenie łącznie 160 godzin, a tym samym nie pracuje ok. 20 dni w roku.

Tymczasem - wynika z badania ankietowego Pracodawców RP - nieco ponad 60 proc. badanych jest zdania, że palenie tytoniu przynosi straty ekonomiczne przedsiębiorcom, 1/4 twierdzi, że raczej się do tego nie przyczyna, a jedynie 9 proc. uważa, że palenie tytoniu w żadnym stopniu nie wpływa na finanse firmy.

O tym, że palenie papierosów i produktów powiązanych przynosi firmom straty ekonomiczne, w większym stopniu przekonani są pracodawcy niż pracownicy: uważa tak 67,6 proc. pracodawców i 54,2 proc. pracowników. Zależność ta jest oczywista, gdyż to w większym stopniu pracodawcy kontrolują i nadzorują, a także analizują sprawy finansowe przedsiębiorstw.

By ograniczyć zagrożenia zdrowotne i ekonomiczne związane z paleniem w pracy, Pracodawcy RP przygotowali ogólnopolski projekt „Nie palę, bo…”. Dzięki niemu pracownicy mogą się dowiedzieć, jak najskuteczniej rzucić palenie i dlaczego warto to zrobić.

Przekazaniu tej wiedzy miał służyć m.in. Roadshow, czyli objazd Polski przez mobilny gabinet konsultacyjny, który niedawno został zakończony. Przebadano 1077 pracowników oraz przeprowadzono 505 konsultacji. Ich owocem jest raport wskazujący kto, jak często i dlaczego pali tradycyjne oraz elektroniczne wyroby tytoniowe.

Spośród zbadanych w trakcie Roadshow osób, większość wskazała, że pali tradycyjne wyroby tytoniowe, czyli papierosy. Kolejne miejsce zajęły elektroniczne papierosy i tytoń podgrzewany. Pokazuje to, że w przebadanych zakładach pracy wciąż dominuje moda na palenie papierosów, a nowatorskie odmiany "wyrobów odtytoniowych" (stosowane są zamiennie) nie są tak popularne jak wśród młodzieży.

Blisko połowa palaczy wskazała, że dziennie wypala aż 16 papierosów i więcej. Taką odpowiedź podało 46,94 proc. Tylko 11,93 proc. osób z tej grupy wskazało na palenie od 1 do 5 papierosów dziennie. Wyniki te pokazują, jak silnie nikotyna uzależnia.

Większość badanych osób rozpoczęło palenie w wieku nastoletnim - między 12. a 18. rokiem życia. Chęć spróbowania papierosa zakończyła się w ich przypadku nałogiem.

Najwięcej spośród przebadanych osób pali około 20 lat. Oznacza to, że są oni silnie uzależnieni od nikotyny. To nawyk, który na stałe zagościł w planie ich dnia. Gabinet odwiedziły także osoby, które palą nawet 40-51 lat... Były to pojedyncze przypadki, ale ukazały, że nawet po tylu latach nałogu można znaleźć motywację, by podjąć z nim walkę.

Ankietowani zgodnie twierdzili, że bardzo chcą rzucić palenie: są świadomi negatywnych konsekwencji, jakie niesie ten nałóg i pragną z nim zerwać.

Ponad 40 proc. palaczy jako przyczynę i motywację do zaprzestania palenia wskazuje przede wszystkim obawę o zdrowie. Kolejne są względy finansowe - prawie 25 proc. badanych oraz zmęczenie uzależnieniem - około 10 proc. i presja rodziny, przyjaciół i najbliższego otoczenia - około 9 proc. Najmniej osób jako powód podaje stan zdrowia, obawę o zdrowie najbliższych, wstyd z powodu palenia czy ciążę.

Rzucanie palenia to niełatwa sprawa

Jak się okazuje aż 75,41 proc. palaczy usiłowało rozstać się z nałogiem (najczęściej od 1 do 3 prób), choć rekordziści próbowali nawet 10 i 15 razy. Jak wynika z obserwacji telefonicznej Poradni Pomocy Palącym, palacze - zanim rozstaną się skutecznie z uzależnieniem - podejmują statystycznie około 8 prób.

Jako przyczyny niepowodzenia najwięcej osób wskazywało sytuacje stresujące - około 30 proc., głód nikotynowy - prawie 29 proc. badanych oraz brak silnej woli - ponad 20 proc. Wskazuje to często na poczucie bezradności wobec nałogu i silne uzależnienie od wyrobów tytoniowych i tych z nimi powiązanych.

Palenie papierosów często kojarzone jest ze rozładowaniem napięcia i rozluźnieniem, dlatego też wiele osób używa ich podczas stresujących sytuacji w pracy czy w domu. Inne przyczyny to między innymi niedostateczna motywacja czy przyrost wagi.

Najczęstszymi objawami odstawienia, jakie wskazywali badani, były negatywne uczucia towarzyszące walce z nałogiem, czyli drażliwość, frustracja, gniew. Taką odpowiedź uzyskano od ponad 40 proc. badanych. Dużo mniej, bo tylko 10 proc. osób wskazało brak koncentracji. Inne objawy to także stany depresyjnie i lękowe, niepokój, suchość w ustach, bezsenność czy drżenie rąk.

Większość badanych 60 proc. wskazywało, że nie stosowało żadnych leków w celu odstawienia wyrobów tytoniowych i powiązanych. Prawie 77 proc. uciekało się też do innych form wspomagających walkę z nałogiem.

W zdecydowanej mniejszości znalazły się natomiast osoby, które próbowały rzucić nałóg poprzez biorezonans oraz akupunkturę. Część badanych stosowała również takie formy farmakologiczne jak Nikotynowa Terapia Zastępcza czy tabletki. To pokazuje, że badani w większości próbują własnych sił i polegają na silnej woli i motywacji.

Pracodawcy pomagają

W ramach kampanii „Nie palę, bo…” przeprowadzono badania ankietowe. Niemal 26 proc. zapytanych potwierdza, że w ich firmie nie wdrożon żadnych rozwiązań związanych z paleniem tytoniu. Należy jednak mieć na uwadze, że nie znaczy to, że nie jest przestrzegane prawo i dopuszcza się swobodne korzystanie z wyrobów tytoniowych w czasie pracy, ale raczej to, że firma nie stosuje żadnych innych rozwiązań poza ustawowym zakazem palenia w miejscu pracy.

Blisko połowa badanych wskazała, iż w ich zakładzie pracy wprowadzono taki zakaz, a w 44 proc. przypadków pracodawca stworzył wyodrębnioną przestrzeń do palenia papierosów i wyrobów powiązanych. Chodzi tu zarówno o stworzenie tzw. palarni, jak i przeznaczene do tego innego rodzaju pomieszczeń bądź miejsc (także na zewnątrz), w których wyłącznie dozwolone jest palenie tytoniu.

Inne rozwiązania – takie, jak traktowanie przerwy na papierosa jako wyjście z pracy w celach prywatnych, które należy odpracować, obniżenie pensji pracownikom palącym czy stworzenie własnego programu antynikotynowego - są zdecydowanie rzadziej w przedsiębiorstwach wdrażane.

Respondenci, wskazując na inne rozwiązania stosowane w zakładach, pracy mówili o:

- wprowadzeniu krótkich przerw w czasie pracy, jednak wspólnych dla wszystkich pracowników, które palący mogą wykorzystać na zapalenie papierosa;

- gratyfikacjach finansowych dla niepalących pracowników, jak np. dodatkowe bądź wyższe premie;

- jednej godzinie wolnego tygodniowo dla pracowników niepalących, którą mogą odebrać w dowolnym czasie;

- karach za łamanie zakazu palenia;

- przyznawaniu nagród finansowych dla pracowników, którzy wytrwają w postanowieniu i nie będą palić przez co najmniej 12 miesięcy.