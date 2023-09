Starość nikogo nie interesuje. Chętnych do pracy jak nie było, tak nie ma

Pomimo dobrej kondycji branży, firmy opiekuńcze zmagają się z wieloma problemami. Brak ram prawnych i dofinansowania opieki domowej w Polsce oraz brak rąk do pracy to główne powody do zmartwień dla rodzimych pracodawców.

Polskie firmy wiele lat temu dostrzegły ogromne zapotrzebowanie na opiekę domową w bogatych państwach starej Europy. Z czasem staliśmy się liderami w tej branży na unijnym rynku. Niestety na naszych przedsiębiorców czyha wiele problemów.

Przykładowo obecność na zagranicznych rynkach wiąże się z koniecznością współpracy z lokalnymi pośrednikami, którzy wykorzystują swoją pozycję, aby coraz bardziej windować własne prowizje. W konsekwencji coraz mniej pieniędzy trafia do rąk firm opiekuńczych i samych opiekunów. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w Niemczech, dokąd polskie firmy delegują najwięcej osób. To kolejny z trapiących branżę problemów.

Portfele klientów kurczą się, a oczekiwania płacowe opiekunów rosną

Wskutek spowolnienia gospodarczego coraz więcej zleceń trafia na czarny rynek. Zapotrzebowanie na usługi opieki nie zmniejsza się, jednak klienci zmuszeni są poszukiwać tańszych rozwiązań i samodzielnie szukać osób, które podejmą się opieki w zamian za wynagrodzenie wypłacane do ręki. Firmy nie bardzo mogą sobie pozwolić na obniżanie cen usług, ponieważ muszą pokryć koszty składek i podatków.

Barierą są także rosnące koszty wynikające między innymi z konieczności dostosowywania się do przepisów, obostrzeń i coraz to nowych obowiązków, które muszą spełnić legalnie działające firmy.

Społeczeństwo polskie starzeje się (Fot. Pixabay)

– Największym wyzwaniem na najbliższe miesiące będzie pogodzenie rosnących wymagań finansowych opiekunek z prośbami klientów o obniżenie opłat za usługi opiekuńcze w związku z sytuacją gospodarczą i ekonomiczną. Z roku na rok wzrastają ceny usług opiekuńczych. Dotyczy to nie tylko Niemiec, ale i Polski. Do ubiegłego roku podopieczni i ich rodziny podchodzili do podwyżek ze zrozumieniem, jednak od kilku ostatnich miesięcy coraz częściej słyszymy prośby o obniżenie opłat. Staramy się negocjować, proponując np. zredukowanie zakresu czynności, a co za tym idzie, zmniejszenie czasu pracy lub obniżenie poziomu języka opiekunki – mówi Ada Zaorska, współwłaścicielka Agencji Pielęgnacyjno-Opiekuńczej Egida.

- Niestety nie zawsze daje to pożądany efekt, gdyż klienci twierdzą, że na rynku są tańsze opcje z lepiej opłacanym personelem i np. dogadują się z opiekunką „prywatnie”. Powstaje zatem dylemat, czy wpisać się na listę nieuczciwych firm, zachować i pozyskiwać klientów czy funkcjonować zgodnie z prawem i zastanawiać się, czy przetrwamy – dodaje.

Rośnie grono klientów, ale coraz bardziej brakuje opiekunów

Do rozpoczęcia pracy w roli opiekuna domowego osoby starszej nie potrzeba ukończenia studiów kierunkowych. Najlepsi pracodawcy organizują szkolenia i kursy doszkalające przed podjęciem pierwszego zlecenia. Ta praca wymaga merytorycznego przygotowania i ważne jest, aby podejmowały się jej tylko osoby świadome wszystkich wad i zalet tego zawodu – nie wymaga jednak trudnych do opanowania technicznych umiejętności.

Jest to zawód, na który łatwo się przekwalifikować, a pracy w nim nigdy nie zabraknie. Wydawałoby się, że to doskonałe perspektywy dla nowych pracowników. Tymczasem firmy opiekuńcze mają kłopot z pozyskaniem wystarczającej liczby chętnych do pracy. Starzejące się społeczeństwo oznacza rosnącą liczbę klientów, ale jednocześnie coraz mniej pracowników.

- Dużym problemem polskich firm opiekuńczych jest brak pracowników. Większość osób pracujących w opiece to kobiety w wieku 55+, ale i one kiedyś przejdą na emeryturę. Potrzebujemy również młodszych pokoleń, żeby powiększyć zasoby opiekunów. Dlatego właśnie należy stworzyć atrakcyjne zasady i ramy prawne dla tego zawodu, ponieważ z każdym rokiem potrzeba będzie coraz więcej opiekunów – mówi Tomasz Piłat, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej.

Tymczasem z Narodowego Spisu Powszechnego opublikowanego przez GUS wynika, że w ciągu 10 lat wyraźnie zwiększyła się liczba osób w wieku poprodukcyjnym (z 16,9 proc. w 2011 roku do 21,8 proc. w 2021 roku). Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wiekowej 60/65 lat i więcej. Tym samym już ponad co 5. mieszkaniec Polski ma więcej niż 60 lat. Z kolei odsetek osób w wieku produkcyjnym spadł do 60 proc. z 64,4 proc. (wynik odnotowany w poprzednim spisie powszechnym).

Dane te pokazują, jak duże jest i będzie zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych. Jak szacuje Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej, obecnie luka kadrowa na polskim rynku wynosi nawet 20 tys. Z kolei według danych Komisji Europejskiej do 2050 roku liczba opiekunów w UE musi zwiększyć się o 1,6 miliona, aby utrzymać dostęp do opieki na obecnym poziomie.

Zmiana myślenia o zawodzie jest konieczna. "Zawód opiekunki domowej powinien być szanowany"

Zbyt mała liczba chętnych do pracy w roli opiekuna osoby starszej jest wynikiem kilku czynników: umiarkowanego, choć rosnącego poziomu wynagrodzeń, trudnego fizycznie i psychicznie charakteru pracy, ale także nadal stosunkowo małego prestiżu tego zawodu.

Sami opiekunowie twierdzą, że ich praca nie jest doceniania i nie chodzi tutaj jedynie o zarobki. W naszym społeczeństwie osoby pełniące funkcję opiekunów nie są szanowane tak jak na przykład pielęgniarki. Tymczasem codzienne działania profesjonalnej opiekunki czy opiekuna są równie ważne dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji seniorów, jak odpowiednia opieka medyczna.

Z danych GUS-u wynika, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wiekowej 60/65 lat i więcej (Fot. Shutterstock)

- Zawód opiekunki domowej powinien być szanowany, podobnie jak zawód pielęgniarki, gdyż odpowiada za zdrowie, komfort i poczucie bezpieczeństwa podopiecznego. Wykwalifikowana oraz doświadczona opiekunka powinna być odpowiednio wynagradzana, dzięki czemu wzrosłoby zainteresowanie podnoszeniem wiedzy i umiejętności oraz samym zawodem – dodaje Ada Zaorska.

Polskie firmy opiekuńcze zwracają uwagę, że w publicznym przekazie kreowany jest fałszywie negatywny wizerunek opiekunów domowych ze względu na naturalne zainteresowanie mediów sytuacjami ekstremalnymi i sensacyjnymi. Mało mówi się o istotnej roli społecznej branży. Tymczasem z usług polskich firm opiekuńczych korzystają setki tysięcy osób. Nie bez powodu utarło się w Niemczech stwierdzenie "Polnische Engel", oddające w dwóch słowach zaangażowanie, dobroć, cierpliwość i doświadczenie opiekunów pochodzących znad Wisły.

Brak ram prawnych oznacza w praktyce brak minimalnych standardów, który prowadzi do nieuczciwej konkurencji

Kolejnym problemem firm opiekuńczych jest brak ram prawnych regulujących branżę opieki domowej. Stworzenie ram prawnych jest priorytetem na najbliższe lata dla całej branży. Opieka domowa nad osobami starszymi jest usługą relatywnie nową, z którą europejscy politycy nie za bardzo sobie radzą. Brak ram prawnych oznacza w praktyce brak minimalnych standardów, który prowadzi do nieuczciwej konkurencji i zwiększonego ryzyka działalności gospodarczej.

Właśnie dlatego Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej (PSOD) – organizacja skupiająca polskie firmy świadczące usługi opieki domowej – zrobiło pierwszy krok w stronę zaproponowania rządzącym odpowiednich regulacji i podjęło się próby opracowania standardów jakościowych dla branży obejmujących dobre praktyki w zakresie obsługi klienta, zapisów umów, rekrutacji czy współpracy z opiekunami. PSOD planuje opublikować standardy dla usługodawców opieki domowej w drugiej połowie 2023 roku.

– Stworzenie minimalnych standardów jakości usług opiekuńczych było dla nas priorytetem w pierwszym roku działalności. Firmy zrzeszone w PSOD aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu tego dokumentu i na zasadzie dobrowolności zobowiązały się do przestrzegania jego treści. Dzięki temu klienci współpracując z tymi podmiotami mogą oczekiwać usług na najwyższym poziomie – dodaje Tomasz Piłat z PSOD.

Starzenie się społeczeństwa to mało ciekawy temat

Usługodawcy branży opieki domowej zwracają także uwagę na to, jak mało mówi się o starzeniu się społeczeństwa i potrzebach osób w zaawansowanym wieku. Według nich Polacy powinni domagać się lepszego zadbania o sprawy seniorów i właściwej opieki nad nimi.

- Nie uciekniemy od problemu zapewnienia seniorom opieki w ich własnych domach. To jest wyzwanie cywilizacyjne – coraz większe grono czynnych zawodowo "dzieci" nie podoła opiece nad swoimi rodzicami. Stąd niezbędne wsparcie osób, którym można zaufać. Tymczasem temat starości nadal nikogo nie interesuje – mówi Szymon Głogowski, prezes Prohuman.pl.

- Warto uświadamiać Polakom, z jak dużym problemem będziemy się mierzyć już za kilka lat, jeśli szybko nie zostaną wprowadzone efektywne rozwiązania systemowe. Firmy opiekuńcze chcą oferować swoje usługi nie tylko za granicą, ale również w Polsce. Obecnie niestety niewielu Polaków na nie stać, nawet gdyby założyć, że opiekunowie godziliby się na pracę za minimalne wynagrodzenie. Już obecnie brakuje w kraju co najmniej 20 tys. wykwalifikowanych opiekunów osób starszych, a seniorów przybywa z roku na rok. Zmiany powinny zajść w systemie ubezpieczeniowym i staramy się zwracać uwagę decydentów na ten problem – podsumowuje Tomasz Piłat.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl