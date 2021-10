Średnia wieku pielęgniarek to 53 lata. Pielęgniarka idzie na emeryturę i umiera

- To kryzys kadrowy - ostrzega Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas Forum Rynku Zdrowia. I tłumaczyła: pielęgniarka przechodzi na emeryturę i umiera. Nawet nie zdąży skorzystać ze świadczenia emerytalnego.









O dramatycznych statystykach dotyczących pielęgniarek i położnych w Polsce mówiła podczas sesji inauguracyjnej XVII Forum Rynku Zdrowia Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Problemem, na który wskazywała, jest z jednej strony olbrzymi deficyt kadr, z drugiej średnia wieku pielęgniarek i położnych.

- To ogromny kryzys kadrowy. W tej chwili średnia wieku dla pielęgniarek to 53 lata i 51 lat dla położnych. Idealna byłaby średnia wieku 38 – 40 lat, wtedy moglibyśmy mówić, że nie mamy luki pokoleniowej. Teraz rok rocznie z systemu wypada, w tym nabiera praw emerytalnych oraz umiera, 10 000 pielęgniarek i położnych. Gdyby do systemu wchodziło 10 000 osób można by powiedzieć, że mamy status quo, czyli ten najniższy w krajach OECD wskaźnik: 5,2 na 1000 mieszkańców. Dla porównania średnia unijna to 9,4 – wskazywała.

