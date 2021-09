Średnia wieku chirurgów w Polsce to 60 lat

Średnia wieku chirurgów wynosi 60 lat, 25 proc. z nich przekroczyło wiek emerytalny, pracują w poradniach, na oddziałach, ale to wiek emerytalny, dziś są, jutro może ich nie być - alarmuje prof. Dawid Murawa.









Przy zmniejszającej się liczbie chirurgów w Polsce ze średnią wieku lat 60 - musimy pilnie reagować - powiedział prof. Dawid Murawa. (Fot. Shutterstock)

Profesor pytany, co wpływa na to, że młodzi lekarze nie decydują się na specjalizację z chirurgii odpowiedział, że jedną z przyczyn jest fakt, że to jest nie tylko bardzo trudna specjalizacja, ale i proces dydaktyczny jest bardzo długi.

- To są studia, to jest długa specjalizacja i nie do końca pełna samodzielność po samej specjalizacji - bo proces edukacyjny to nie tylko specjalizacja, to jest wiele lat też kształcenia w zakresie umiejętności manualnych, pewnego pomysłu na operację. I dlatego, jeśli to jest kilkanaście lat w sumie, minimum 12, to w tym momencie macie państwo odpowiedź - tłumaczył szef PTCO.

I dodał: - A niestety zarobki, finanse też temu nie sprzyjają. W dzisiejszych czasach jest to sprawa zero-jedynkowa, młodzi ludzie po prostu nie będą sobie wyrywać rękawów w sytuacji, kiedy wiedzą, że jest i trudno, i jeszcze do tego nie najlepiej finansowo.

