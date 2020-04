Sprzęt z Fundacji Lotos już w szpitalach

W czasie koronawirusa Lotos wspiera służbę zdrowia (fot. Shutterstock)

Do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni trafił już aparat USG oraz łóżka do intensywnej terapii kupione ze środków Fundacji Lotos. Nowoczesny sprzęt dotarł także do szpitali w Szczecinie, Gdańsku i Koszalinie.