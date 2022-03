Specustawa nie działa jak powinna. Lekarze mają problem z Ukraińcami

Specustawa, która miała uregulować prawnie pobyt uciekających do Polski przed wojna na Ukrainie, nie działa tak jak powinna. Zwraca na to uwagę Federacja Porozumienie Zielonogórskie, która zauważa, że lekarze nadal nie mają narzędzi do systemowego leczenia uchodźców z Ukrainy.

km

• 18 mar 2022 10:41





Kluczowe w obecnej sytuacji jest uregulowanie kwestii refundacji leków (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Eksperci liczyli, że specustawa doprecyzuje wiele spornych kwestii i problemów, z którymi na co dzień spotykają się lekarze POZ.

Kluczowe w obecnej sytuacji jest uregulowanie kwestii refundacji często specjalistycznych i drogich leków.

Lekarze podkreślają, że problem dotyczy m.in. opieki nad dziećmi, które trafiają do lekarzy bez książeczek zdrowia i nie ma żadnego potwierdzenia szczepień profilaktycznych.

- Solidaryzujemy się z obywatelami Ukrainy, którzy potrzebują naszej pomocy. Pomagamy jak możemy, ale nadal nie dostaliśmy żadnych instrumentów prawnych, by robić to systemowo i długofalowo. Więc teraz uchodźcom z Ukrainy należy się tylko pomoc doraźna, nic więcej - wyjaśnia Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Jak podkreśla, eksperci liczyli, że wprowadzona specustawa doprecyzuje wiele spornych kwestii i problemów, z którymi na co dzień spotykają się lekarze POZ.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kluczowe w obecnej sytuacji jest uregulowanie kwestii refundacji często specjalistycznych i drogich leków.

Przeczytaj: Specustawa jest dobra, ale potrzebne jest szersze działanie

Jak zauważa Porozumienie, pacjenci z Ukrainy, którzy trafiają do gabinetów lekarzy rodzinnych, to często ludzie starsi, z wieloma dolegliwościami, z zaostrzonymi chorobami, bez odpowiednich leków i dokumentacji medycznej. Brak dokumentacji medycznej powoduje poważne konsekwencje.

– My nie mamy podstaw, by takiemu choremu wystawić leki refundowane. Z naszej dokumentacji nie wynika bowiem, że pacjent jest przewlekle chory, został zdiagnozowany, wykonano mu specjalistyczne badania i na tej podstawie wystawiono receptę z odpowiednim poziomem refundacji. Nic takiego nie możemy zrobić, bo jeśli to zrobimy, to rozliczy nas z tego NFZ, nawet za kilka lat dostaniemy za to kary – mówi Tomasz Zieliński, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.

Jak zauważa PZ, to w tej chwili jeden z podstawowych problemów, który natychmiast powinien być rozwiązany. - Spowoduje to gigantyczne problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej. Bo jeśli pacjent z Ukrainy nie dostanie refundowanego leku, tylko pełnopłatny, zapewne go nie wykupi. Jego stan zdrowia, w przypadku np. cukrzycy czy nadciśnienia pogorszy się, choroba się zaostrzy i trafi on do szpitala na SOR, gdzie są problemy z kadrą i kolejki już teraz. Za chwilę takich pacjentów będą setki i zawali się system opieki. Refundacja leków jest lepsza i tańsza, ale trzeba lekarzom umożliwić zapisywanie na receptę takich medykamentów. Specustawa tego nie reguluje - zauważa PZ. Przeczytaj: Wojenny paradoks, na którym zyska polski biznes. Oto co może się stać Zdaniem lekarzy podobny problem dotyczy opieki nad dziećmi, które trafiają do lekarzy bez książeczek zdrowia i nie mają żadnego potwierdzenia szczepień profilaktycznych. – Często rodzice twierdzą, że dziecko było szczepione, ale nie mają żadnych dokumentów i ja nie mam podstaw do tego, by podać kolejną dawkę jakiejś szczepionki – dodaje Anna Osowska, ekspert PZ. Kolejną kwestią jest bariera językowa. Lekarze zwracają uwagę na konieczność stworzenia dwujęzycznych formularzy, by móc komunikować się z ukraińskimi pacjentami.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.