Spadek liczby aptek może zlikwidować brak rąk do pracy

Z analizy wynika, że po wejściu w życie AdA zamykanych jest miesięcznie średnio 60 aptek, przed wejściem w życie zmiany prawa - 78. Jednak zasadnicza różnica jest w kwestii otwierania nowych placówek. Przed nowelą prawa otwieranych było 105 aptek miesięcznie, obecnie - 15.

Ustawa może za to zlikwidować inną bolączkę aptek - a jest nią brak rąk do pracy. Obecnie na jedną aptekę przypada mniej niż dwóch farmaceutów. To z kolei może rodzić problemy z zapełnieniem grafiku pracy. Zwraca na to uwagę ekspert Grant Thornton Paweł Sobolak.

