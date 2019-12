Słynna tenisistka zachęca kierowców zawodowych do zdrowego trybu życia

Autor: AT

Polska tenisistka Urszula Radwańska przekonuje, że nie tylko sportowcy, ale każdy powinien dbać o zdrowie i kondycję. Wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i Inspekcją Sanitarną apelowała o to do kierowców zawodowych.

- Jako sportowiec proponuję zdrowy styl życia. Jest to bardzo ważne pod każdym względem. Wszystko po to, aby kierowcy dobrze się czuli, mieli dobrą koncentrację, koordynację ruchową, aby koncentracja dłużej się utrzymywała w trasie - zaznacza Urszula Radwańska.

Kierowca zawodowy spędza w trasie wiele godzin. Siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, zmęczenie, presja czasu mogą prowadzić do choroby układu krążenia, problemów z nadwagą czy z kręgosłupem. Małe, codzienne wybory mogą uchronić przed tymi negatywnymi konsekwencjami. Warto zatem wrzucić bieg na zdrowie, pamiętać o odżywczych posiłkach, aktywności podczas odpoczynków, regularnych badaniach i przepisowej jeździe.

Infografiki udostępniane w ramach akcji w mediach społecznościowych zwracają uwagę kierowców na zbilansowaną dietę, zachęcają do badania wzroku, regularnych badań profilaktycznych, ale też przypominają, że „niezdrowa” jest jazda na magnesie, bez odpoczynku, na cudzych kartach kierowcy, z emulatorami AdBlue, które symulują prawidłową pracę układu oczyszczania spalin.

Nadwaga szkodzi kierowcom (fot. gis.gov.pl)

- Żeby jeździć bezpiecznie trzeba być wyspanym, trzeba umiejętnie się odżywiać. Kierowca musi umieć dokonać wyborów: co wybrać do jedzenia na stacji benzynowej czy w zajeździe. Co zrobić podczas przerwy. Ważny jest ruch, na parkingu można spacerować. 11 tysięcy kroków dziennie daje zdrowie - mówi Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

O tym jaki wpływ ma stan zdrowia kierowców na bezpieczeństwo ruch drogowego mówili także Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego i Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny (fot. gis.gov.pl)

- Inspekcja Transportu Drogowego dba o szeroko rozumiane bezpieczeństwo na polskich drogach, kontrolujemy stan techniczny pojazdów, ale również sprawdzamy kondycję kierowców: czy są wypoczęci, czy są trzeźwi. Zdrowie, kondycja, wykonywanie niezbędnych badań lekarskich, te elementy wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych - podkreśla Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.