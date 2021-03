Składka zdrowotna będzie zależna od wysokości zarobków?

W tej chwili składka zdrowotna wynosi 9 proc., z czego 7,75 proc. jest odliczane od podatku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wkrótce to się zmieni. Co konkretnie?

Autor:jk

• 19 mar 2021 15:52





Rząd chce zyskać dodatkowe pieniądze na dofinansowanie publicznego systemu (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

20 marca PiS ogłosi program odbudowy po kryzysie - Polski Nowy Ład. Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że jednym z kluczowych elementów planu mają być zmiany w zasadach opłacania składek zdrowotnych. W ten sposób rząd chce zyskać dodatkowe pieniądze na dofinansowanie publicznego systemu.

Nowa składka zdrowotna

Jakie zmiany się szykują? Powołując się na własne źródła „GW” zaznacza, że nie będzie progresywnej składki zdrowotnej, ale mniejsze odliczanie od podatku dla najlepiej zarabiających. W tej chwili składka zdrowotna wynosi 9 proc., z czego 7,75 proc. jest odliczane od podatku. Po wprowadzeniu zmian dla bogatszych (osób zarabiających dwie średnie krajowe na rękę, czyli 7636 zł) odliczenie to byłoby mniejsze. Nie wiadomo jednak, o ile.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z kolei przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo i na zasadach ogólnych, nie będą płacić zryczałtowanej składki zdrowotnej (381 zł miesięcznie w 2021 r.). Jej wysokość będzie uzależniona od uzyskiwanych zarobków – pisze „GW”.

Rynek pracy w Nowym Ładzie

To niejedyne nieoficjalne przecieki z ul. Wiejskiej, które miałyby odnosić się do rynku pracy. Inne to zwolnieniu emerytur z podatku oraz ozusowanie umów o dzieło oraz umów zleceń.

Komentując pomysł ozusowania umów cywilnoprawnych Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan przyznaje, że jest to sposób na zwiększenie dochodów ZUS przy jednoczesnym uszczupleniu bieżących dochodów pracowników.

- Domyślam się, że ideą, jaka przyświecała pomysłodawcom, jest równe traktowane dochodów pochodzących z pracy własnej. Jednak istnieje tu ryzyko, że wzrost obciążeń składkami spowoduje ucieczkę części pracowników do szarej strefy lub wycofywanie się części pracujących z rynku pracy na rzecz korzystania ze świadczeń społecznych - wskazuje na problem Monika Fedorczuk.

O pomyśle uwolnienia emerytur dr Jarosław Wąsowicz, ekonomista z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mówi tak:

- Zwolnienie z podatku dochodowego emerytur i rent to dość sensowna sprawa, która wyeliminuje niepotrzebne kalkulacje podatkowe. Przecież wypłacane świadczenia emerytalne są transferami finansowymi płynącymi od państwa do emerytów. W związku z tym kwestia wypłacania kwoty, od której pobiera się podatek jest zabiegiem zbędnym. Jeśli to rozwiązanie weszłoby w życie, to uprościłoby system. Co więcej, istotnie zwiększy się siła nabywa emerytur - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl.

Więcej na temat tego, co eksperci sądzą o zaproponowanych - jeszcze nieoficjalnie – rozwiązaniach w nowym programie Prawa i Sprawiedliwości, przeczytacie tutaj.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.