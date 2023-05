Są niezbędni, a jest ich coraz mniej. Już za 7 lat może nas czekać katastrofa

78 proc. pracodawców z branży opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych narzeka na niedobór wykwalifikowanych kandydatów do pracy (fot. Pixabay)

Wykorzystanie sztucznej inteligencji, wdrożenie nowych technologii czy inwestycje firm technologicznych to najnowsze trendy rynku pracy sektora opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych. Wszystko, by usprawnić działania specjalistów oraz wzmocnić procesy rekrutacyjne.

W Polsce na brak odpowiednich specjalistów wskazuje 74 proc. organizacji z branży opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych.

Wyzwaniem dla branży jest tworzenie zespołów składających się wykwalifikowanych pracowników IT, którzy zadbają o wdrożenie dobrze funkcjonującej automatyzacji procesów.

Szacuje się, że wykorzystanie nowoczesnych technologii, które wspomogą pracowników służby zdrowia w działaniach związanych z ręcznym wprowadzaniem danych może zaoszczędzić do 93 minut pracy danej osoby każdego dnia.

Z raportu ManpowerGroup „Healthcare & Life Sciences World of Work” wynika, że dla 78 proc. pracodawców z branży opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych niedobór wykwalifikowanych kandydatów do pracy to problem. W Polsce wynik dla tego obszaru jest nieznacznie mniejszy, bowiem na brak odpowiednich specjalistów wskazuje 74 proc. organizacji.

Nie pomaga natłok działań, a także presja związana ze wzmożonymi obowiązkami. Wiele wskazuje także na to, że w następstwie wypalenia zawodowego niedobór specjalistów będzie się tylko powiększał – jak pokazują dane WHO, już za 7 lat osiągnie skalę 10 milionów.

Wyzwaniem dla branży jest także zachowanie równowagi płci. Kobiety stanowią aktualnie 70 proc. pracowników służby zdrowia na całym świecie. Stąd ważne jest wzmocnienie strategicznego planowania zatrudnienia oraz zoptymalizowanie rekrutacji.

- Mimo trudnej, zmiennej i nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej z jaką się mierzymy, branża life sciences jest jednym z najsilniej rozwijających się sektorów – mówi Katarzyna Gołek, liderka zespołu rekrutacji stałych w branży inżynierii i nauk przyrodniczych w Manpower. – Polska stanowi dla wielu międzynarodowych organizacji balans rynkowy pomiędzy dostępnością kompetentnych ekspertów, kwestią kulturową i postawami wobec pracy oraz kosztami wynikającymi z zatrudnienia. Mówiąc krótko, jako mieszkańcy Polski jesteśmy niedrogimi ekspertami, w porównaniu do na przykład kandydatów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii. Dlatego zapotrzebowanie na specjalistów zdecydowanie wzrasta, ponieważ powstają w naszym kraju nowe miejsca pracy, które do tej pory funkcjonowały w innych państwach.