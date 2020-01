Rzeszów: trwa konflikt na linii dyrekcja - pielęgniarki

O problemach szpitala rozmawiano we wtorek (7 stycznia) podczas posiedzenia zarządu województwa podkarpackiego. W przesłanym do mediów oświadczeniu można przeczytać, że zarząd z zadowoleniem przyjmuje dane o poprawiającej się sytuacji finansowej placówki, która niedawno należała do najbardziej zadłużonych w Polsce. Restrukturyzacja przeprowadzona przez dyrektora Krzysztofa Bałatę przyniosła pozytywne efekty - informuje Gazeta Wyborcza.

Podczas posiedzenia zarządu przedstawiona została także informacja o wynikach audytu przeprowadzonego przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Audyt potwierdził prawidłowe działanie dyrekcji szpitala w zakresie realizacji porozumienia ze związkami zawodowymi ws. podwyżek z lipca 2018 roku, a także właściwe wydatkowanie pieniędzy przeznaczonych na podwyżki.

W ocenie członków zarządu województwa, nieporozumienia na linii dyrekcja - dwa związki zawodowe, dotyczą spraw pracowniczych, o których stanowi prawo pracy, a za ten zakres odpowiada kierujący placówką. Organ tworzący (zarząd województwa) nie ma narzędzi prawnych do rozstrzygania sporów związanych z prawem pracy powstałych w podmiocie leczniczym.

Zarząd województwa przypominał także, że od 2018 roku działa zespół monitorujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządu województwa, rady społecznej szpitala, kierownictwa placówki oraz zakładowych organizacji związkowych. Najbliższe jego spotkanie ma odbyć się 9 stycznia. Związki zawodowe zrzeszające pielęgniarki z KSW nr 2 wystosowały już zaproszenie do ministra Łukasza Szumowskiego oraz wiceministra Janusza Cieszyńskiego.