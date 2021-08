Rząd zniósł limity do lekarzy specjalistów, a w gabinetach wszystko po staremu

Zniesienie od 1 lipca limitów przyjęć, jakie mieli lekarze specjaliści brzmi dobrze, ale niewiele zmienia, bo specjalistów dramatycznie brakuje. Nie przyjmą więcej pacjentów, mimo że za każde dodatkowe świadczenie mają zapewnioną zapłatę. Nie chcą pracować na „pełny zegar”.









Limity do specjalistów zniesione. Brzmi obiecującą, więc postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja wygląda w praktyce.

Zaskakująco szybko i bezproblemowo poszło mi z uzyskaniem skierowania do specjalisty. W piątek (23 lipca) zaraz po 8. rano, kiedy ruszyły zapisy do lekarza rodzinnego, wysłałem maila do mojej przychodni, że „uprzejmie proszę o wyznaczenie terminu wizyty u lekarza rodzinnego w celu uzyskania skierowania do lekarza specjalisty”. Nie minęło pół godziny i odpisali, żebym był pod telefonem od 8.00 do 12.00. O 9.23 zadzwonił lekarz rodzinny.

Opowiedziałem mu o dolegliwościach, sugerując, że przydałby mi się kontakt z chirurgiem, a najlepiej z chirurgiem naczyniowym. Wysłuchał i orzekł, że chirurg naczyniowy byłby najlepszy.

