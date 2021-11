Rusza druga tura rozmów o szczepieniach. Zgody nie ma, jest więcej zachorowań

Były kampanie społeczne, loterie - wszystko, by namówić Polaków do szczepień przeciwko COVID-19. I co? Polska jest na 23. miejscu w Unii Europejskiej pod tym względem. Zaszczepionych co najmniej jedną dawką jest 53,9 proc. populacji. Teraz coraz częściej do przyjęcia szczepionki namawiają politycy i pracodawcy. Jak chcą przekonać tych nieprzekonanych? Dziś rusza druga tura rozmów na temat szczepień.

Polska, w której zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw Covid-19 jest 53,9 proc. populacji (fot. Pixabay)

W środę z marszałek Elżbietą Witek spotkali się przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. Na piątek (26 listopada) zaplanowano kolejną turę rozmów.

Tematem rozmowy było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy umożliwiającej weryfikację szczepień pracowników. Porozumienia nie udało się osiągnąć.

Za to propozycje są przeróżne. Od kierowania pracowników na inne stanowiska, po płacenie im 600 zł za przyjęcie szczepionki.

Czwarta fala pandemii się rozpędza. W czwartek, 25 listopada, zakażonych było 28 tysięcy Polaków. Ogółem na COVID-19 zachorowało 3 434 272 osób - to oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia. W tym samym czasie drugą dawką zaczepionych było 17 960 969 osób.

W środę (24 listopada) z marszałek Elżbietą Witek spotkali się przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. Tematem rozmowy było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy umożliwiającej weryfikację szczepień pracowników. Prócz posłów i senatorów w spotkaniu wzięli udział m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze.

Po spotkaniu marszałek sejmu powiedziała, że "są punkty wspólne, które można przyjąć". Poinformowała także, że na końcu padła propozycja spotkania roboczego przedstawicieli resortu zdrowia z przedstawicielami poszczególnych klubów i kół parlamentarnych, którzy przedstawią swoje propozycje.

💬 Umowilismy się na ciąg dalszy spotkania i prac w zespole na piątek. Można oczywiście powoływać różne zespoły do walki z pandemią, ale wydaje mi się, że prace powinny się odbywać w sejmowej Komisji Zdrowia. -@wlodekczarzasty w @rzeczpospolita — Lewica (@__Lewica) November 25, 2021

Jak poinformowała Lewica, kontynuacja spotkania zaplanowana jest na piątek. A pomysłów, w jaki sposób zachęcić Polaków do szczepień, nie brakuje. Projekt, którego oficjalnie nie ma Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść go do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia. Jednak oficjalnie projekt ustawy nie wpłynął do laski marszałkowskiej. - A wiec tego projektu de facto w Sejmie nie ma - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Propozycja ustawy, która dałaby możliwość pracodawcy zweryfikowania szczepień u pracowników, wywołuje duże emocje. W naszej sondzie, przeprowadzonej na portalu LinkedIn, za daniem takich uprawnień pracodawcy opowiedziało się 55 proc. osób. Przeciw jest 45 proc. Zagłosowało w niej aż 647 osób. Propozycje, znacznie szersze niż te dotyczące tylko i wyłącznie szczepień w miejscu pracy, ma jednak każda parta polityczna. Jakie? Przeczyta: Rządowy pomysł na kontrolę szczepień może okazać się fikcją. Oto dlaczego Polityczne propozycje Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL zaproponował, aby osoby zaszczepione korzystały z nagród pieniężnych. - Uważamy, że jest potrzeba większych zachęt do szczepień przeciw COVID-19, że rząd nie wykonał wszystkiego, co możliwe. Proponujemy bardzo jasną zachętę, świadczenie w wysokości 600 złotych za zaszczepienie się. Nie ma już dzisiaj innego wyjścia. Niektóre kraje to wprowadziły, wprowadziła to Grecja, wprowadziły to Stany Zjednoczone - wskazał szef ludowców. Według niego, "taki bonus daje mobilizację finansową dla osób, które się zaszczepiły i które się zaszczepią w pełnym wymiarze, pełnym cyklem szczepień". Druga propozycja, o której mówił prezes PSL, dotyczy personelu niemedycznego i dodatku covidowego dla nich. Jego zdaniem powinien on zostać wprowadzony na stałe. O trzeciej propozycji poinformował poseł Jacek Protasiewicz. - To jest umożliwienie pełnego finansowania zabiegów medycznych, zarówno profilaktycznych, jak i leczenia w prywatnej służbie zdrowia przez państwo, nie tylko dla zaszczepionych, ale w szczególności dla zaszczepionych - oświadczył Protasiewicz. Pakiet do walki Z kolei 23 listopada, podczas konferencji przed Ministerstwem Zdrowia, Lewica przedstawiła swój plan walki z pandemią "Stop covid". Politycy stworzyli listę punktów, w których wymagane byłoby okazanie certyfikatu szczepień, ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin. To m.in.: - zgromadzenia i wydarzenia publiczne,

- siłownie i kluby fitness,

- zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,

- hotele i noclegi turystyczne,

- gastronomia,

- centra handlowe,

- kościoły i miejsca kultu,

- teatry,

- kina. - I to jest nasza propozycja, zamiast lockdownu, ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Zamiast lockdownu, masowe i powszechne testowanie. Zamiast lockdownu, nowoczesna, wzorowana na innych krajach zachodniej Europy strategia realnej walki z czwartą falą epidemii. My o strategii walki z epidemią mówimy otwarcie. Są takie sprawy, w których naprawdę nie można wiecznie kręcić, nie można się kryć, nie można unikać pytań. Trzeba mówić jasno i otwarcie - wyjaśniał poseł Adrian Zandberg. Przeciwna wszelkim rygorom związanym ze szczepieniami jest Konfederacja.

