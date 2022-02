Rewolucja w zasiłkach chorobowych. Niektórzy mogą sporo stracić na L4

Miały być batem na pracowników przedłużających L4 w obawie przez wypowiedzeniem, w rzeczywistości odczuwają je długotrwale chorujący. Mowa o zmianach w przepisach dotyczących zasiłku chorobowego. Co trzeba wiedzieć o wynagrodzeniu chorobowym, jak długo przysługuje zasiłek chorobowy, co po jego ustaniu?

W 2021 r. lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich. Łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy wyniosła 239,9 mln. W porównaniu z 2020 r. spadła o 6,3 proc. absencja liczona w dniach i o 1,3 proc. liczba zaświadczeń.

Średnio na zwolnieniu lekarskim Polacy przebywali 11,7 dnia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym (albo za pierwsze 14 dni, jeśli pracownik ukończył już 50 rok życia). Za ten okres wynagrodzenie wypłaca pracodawca.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego ma tylko pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Jaka jest jego wysokość? Wysokość pensji jest ustalana w zależności od tego, czym spowodowana jest niezdolność do wykonywania obowiązków.

80 proc. wynagrodzenia otrzymamy w przypadku:

- choroby,

- odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

100 proc. w przypadku:

- choroby w trakcie ciąży,

- wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

- poddanie się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów oraz lub zabiegiem pobrania tych organów (tu przysługuje również 100% podstawy zasiłku jeśli pracownik przebywał w szpitalu w tym okresie).

Okres 33 lub odpowiednio 14 dni niezdolności do pracy ustala się sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, nawet jeżeli wystąpiły między nimi przerwy.

Ważna kwestia. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za cały okres, który określa zwolnienie lekarskie, czyli z uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest pracownikowi od 34. dnia (lub od 15. dni osobom powyżej 50. roku życia) przebywania na zwolnieniu lekarskim. Świadczenia takie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasadniczo wysokość zasiłku chorobowego jest uzależniona od dochodów uzyskanych przez ubezpieczonego w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W jakim wymiarze?

70 proc. z tytułu

- pobytu w szpitalu

80 proc. z tytułu

- z powodu choroby

100 proc. z tytułu:

- choroby w czasie ciąży,

- wypadku w pracy

- choroby zawodowej,

- poddania się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów oraz lub zabiegiem pobrania tych organów (tu przysługuje również 100% podstawy zasiłku jeśli pracownik przebywał w szpitalu w tym okresie).

Zmiany w zasiłkach chorobowym

W 2022 roku w życie weszły ważne zmiany dotyczące zasiłków chorobowych.

Zmienił się przede wszystkim sposób naliczania okresu zasiłkowego, który wynosi 182 dni.

Do końca 2021 roku, jeśli pracownik zachorował i przez 182 przebywał na zwolnieniu lekarskim, to po tym czasie mógł wrócić do pracy chociażby na jeden dzień. Taka sytuacja odnawiała mu na nowo okres zasiłkowy do 182 dni. Wystarczyło jedynie skorzystać ze zwolnienia wypisanego na inny rodzaj choroby. W przypadku tego samego schorzenia wypisanie zwolnienia na tę samą jednostkę chorobową było możliwe po przepracowaniu 60 dni.

W nowych przepisach ZUS-u nie interesuje, na jaką chorobę cierpi pracownik (nie sprawdza już kodu choroby). Bez względu na rodzaj choroby zlicza wszystkie zwolnienia lekarskie do jednej puli, która wynosi 182 dni.

Zgodnie z przepisami do jednego okresu zasiłkowego wlicza się niezależnie od przyczyny niezdolności do pracy okres poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.

Wyjątek stanowi ciąża oraz gruźlica. W tych przypadkach okres niezdolności do pracy wynosi 270 dni.

Przeczytaj: Zasiłek macierzyński po nowemu. Ważne zmiany w przepisach

Nowe przepisy, problem dla długotrwale chorujących

Po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy.

Może w takiej sytuacji skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego lub renty. W oby przypadkach jednak, możliwość skorzystania dotyczy poważnych schorzeń. Zarówno świadczenie rehabilitacyjne jak i renta, przyznawane są na innych zasadach niż zasiłek chorobowy. Można je otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli chory rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji.

Kłopot mogą mieć również osoby przewlekle chore, które długo przebywały na zasiłku chorobowym w ubiegły roku. Jeśli okaże się, że okresy między kolejnymi zwolnieniami są w ich przypadku krótsze niż 60 dni, ZUS również zsumuje je wszystkie do jednej puli. Może okazać się, że już na początku roku wykorzystali oni cały okres zasiłkowy.

Krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

Zmiany dotyczą także okresu pobierania zasiłku chorobowego, po ustaniu ubezpieczenia. W 2021 roku można pobierać go do 91 dni.

ZUS wyjaśnia, że ta zasada nie będzie dotyczyła osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.