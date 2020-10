Rewolucja w telemedycynie. Pandemia wymusiła zmiany, ale i oswoiła z nimi pacjentów

- Braki w wystarczającej liczby lekarzy już teraz staramy się rozwiązać nie tylko cyfryzacją, ale także m.in. umocnieniem roli pielęgniarek i innego personelu medycznego, odciążeniem lekarzy z wykonywania niektórych formalności oraz dostarczeniem najlepszej jakości systemu informatycznego do obsługi pacjentów. Pomimo wielu wysiłków problemu niedoboru kadr medycznych nie jesteśmy w stanie rozwiązać sami - mówi Dorota Sawicz, dyrektor personalny w grupie Lux Med.

Lux Med zatrudnia ponad 16 tys. osób, z czego sporą część stanowi personel medyczny. Czas pandemii jest dla nich wyjątkowo intensywny. Jak wyglądało pierwsze pół roku trwania pandemii w służbie zdrowia?



Dorota Sawicz, dyrektor personalny w grupie Lux Med: - Świat wywrócił się do góry nogami, na chwilę wszyscy wstrzymaliśmy oddech. Stanęliśmy przed niełatwym wyzwaniem – z jednej strony zmuszeni byliśmy zmienić model świadczenia usług lub ograniczyć liczbę niektórych z nich, z drugiej - chcieliśmy zapewnić ciągłość opieki dla wszystkich naszych pacjentów. Zastanawialiśmy się, jak zapewnić maksimum bezpieczeństwa medycznego, działając w warunkach tak niesłychanie wysokiej niepewności.

Z perspektywy czasu widzę, jak kluczowe okazały się procesy i procedury wypracowywane przez naszą organizację przez lata. Dzięki nim udało się ograniczyć do minimum liczbę błędów - mimo ogromnej presji i zupełnie nowej sytuacji. Paradoksalnie: pomogła nam w tym także elastyczność, którą wykształciliśmy w toku niesamowicie dynamicznego rozwoju, napędzanego licznymi fuzjami i przejęciami. Rozwoju, który bez wątpienia był najszybszy w branży.



Na jakie wsparcie mogli liczyć lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, którzy są na pierwszej linii frontu?



- Priorytetem było oczywiście zapewnienie wszelkich niezbędnych środków i materiałów ochronnych, ale nie zapomnieliśmy również o dodatkowej pomocy. Szczególnie w pierwszych miesiącach mieliśmy do czynienia z ogromnym szumem informacyjnym, powodującym stres i lęk wśród całego społeczeństwa; na „pierwszym froncie” te obawy uderzały ze zdwojoną siłą.

Zależało nam, aby odpowiedzieć na potrzeby pracowników, którzy w tej sytuacji mieli masę pytań i borykali się z nowymi problemami. Na bieżąco konsultowaliśmy wszelkie wątpliwości menedżerów, uruchomiliśmy także ogólnofirmową skrzynkę mailową, na którą każdy zatrudniony mógł wysłać dowolne zapytanie dotyczące pandemii. Nasi eksperci odpowiadali na wszystkie otrzymane wiadomości.

Co jeszcze było wyzwaniem?

- Ogromnym wyzwaniem było, i jest nadal, zapewnienie dobrostanu psychicznego i emocjonalnego załogi w tym trudnym czasie. Zadbaliśmy zatem o dostęp do bezpłatnych konsultacji psychologicznych w naszych poradniach zdrowia psychicznego Harmonia.

Duże znaczenie dla pracowników Lux Med ma poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w razie zachorowania na różne choroby, w tym Covid-19, oni i ich rodziny mogą skorzystać z pomocy finansowej i organizacyjnej w ramach Fundacji Lux Med im. dr Joanny Perkowicz. Wszystkie osoby zatrudnione mogą korzystać z pracowniczych pakietów opieki medycznej. Wsparcie tego rodzaju w czasie pandemii nabrało jeszcze większego znaczenia.

Koronawirus przyniósł naszej branży jeszcze jedno: prócz wielu słów uznania, pojawiło się też ryzyko hejtu i stygmatyzacji pracowników medycznych. Jak wiemy, w Polsce i na świecie zdarzały się głosy krzywdzące medyków, a także ich najbliższych. Pamiętamy chociażby o przypadku poznańskiej piekarni, w której nie chciano obsługiwać pracowników służby zdrowia...

Aby zabezpieczyć naszych ludzi przed możliwymi negatywnymi skutkami podobnych sytuacji, w ramach naszej polityki otwartości gwarantujemy możliwość anonimowego zgłoszenia problemu oraz uzyskania niezbędnej pomocy.

Pandemia przyspieszyła rozwój nowoczesnych technologii. Czy obecny kryzys spowodował przełom w telemedycynie? Czy ten sposób konsultacji będzie praktykowany po kryzysie? Część pacjentów skarży się i chce wrócić do bezpośredniego kontaktu...



- Zdecydowanie pandemia wywołała prawdziwą rewolucję w telemedycynie. Była wyzwalaczem dla rakiety, która wystrzeliła w tym obszarze usług i odmieniła naszą rzeczywistość. Prawda jest jednak taka, że ludzie obawiają się nowości i wielu pacjentów nie chciało tak szybko "wchodzić na pokład". Koronawirus niejako zmusił wręcz ich do zmiany zachowań.

Okazało się, że gdy pytamy teraz osoby korzystające z naszych usług o telemedycynę, to większość dostrzega jej zalety i nie wyobraża sobie braku możliwości z korzystania z niej. Dlatego nie zgodzę się, że pacjenci chcą wrócić do bezpośredniego kontaktu. Pragną raczej zdrowego balansu i racjonalności – załatwiania tego, co możliwe zdalnie, a tam gdzie jest taka potrzeba – osobistej wizyty. To, co mnie cieszy jako szefa HR, to to, że nasi pracownicy, w tym personel medyczny są otwarci na tę zmianę i widzą w niej więcej szans niż zagrożeń.



Chciałabym jeszcze jasno powiedzieć – to nie jest tak, że technologie, których teraz używamy powstały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gdy Covid zapukał do drzwi.

W Lux Medzie wiele lat zespoły wytrwale pracowały na to, by je doskonalić i dostosowywać do potrzeb pacjentów. Czaty z lekarzami i pielęgniarkami, wideokonsultacje, zdalne opisy badań i aplikacje mobilne to tylko niektóre z długiej listy produktów opartych na najnowszym, innowacyjnym zapleczu technicznym. Tylko dzięki temu mogliśmy szybko i skutecznie transformować się w firmę telemedyczną, gdy zaszła taka potrzeba.

Jeszcze przed pandemia pojawiały się głosy, że bez rozwiązań, takich jak telemedycyna oraz cyfryzacja ochrony zdrowia, coraz trudniej będzie zapewnić pacjentom odpowiednią jakość opieki medycznej. Czy faktycznie telemedycyna może pomóc rozwiązać ten problem? Szczególnie, że w UE zajmujemy ostatnie miejsce pod względem liczby lekarzy na 1000 mieszkańców - w Polsce to wskaźnik 2,4, podczas gdy średnia europejska wynosi 3,8.



- Nasze doświadczenia pokazują, że cyfryzacja i telemedycyna to przyszłość, od której nie ma odwrotu. Co prawda w najbliższych latach nie będą w stanie zastąpić wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie medycyny, ale z całą pewnością wesprą ich w zapewnianiu dobrej jakości opieki zdrowotnej całemu społeczeństwu.

Braki w wystarczającej liczby lekarzy już teraz staramy się rozwiązać nie tylko cyfryzacją, ale także m.in. umocnieniem roli pielęgniarek i innego personelu medycznego, odciążeniem lekarzy od niektórych formalności oraz dostarczeniem najlepszej jakości systemu informatycznego do obsługi pacjentów. Pomimo wielu wysiłków problemu niedoboru kadr medycznych nie jesteśmy w stanie rozwiązać sami. Niezbędne są kroki o charakterze systemowym.

Lux Med zdecydował się na relokację pracowników. Na czym ona polegała?



- Projekt wynikał z potrzeby nagłego zreorganizowania pracy i przejścia na kanały telemedyczne. Z dnia na dzień potrzebowaliśmy więcej rąk do pracy w infolinii i zdalnej obsłudze pacjentów.

Z kolei część pracowników centrów medycznych i szpitali nie mogła wykonywać swoich obowiązków, gdyż realizacja wielu usług została wstrzymana. Zależało nam, by m.in. fizjoterapeuci, personel stomatologiczny czy technicy mammografii nie pozostali bez pracy.

Dlatego - we współpracy z działem IT - w krótkim czasie uruchomiliśmy platformę umożliwiającą zgłaszanie chęci relokacji przez pracowników oraz zapotrzebowania na dodatkowe osoby przez menedżerów zespołów w całej Polsce i wszystkich spółkach należących do grupy Lux Med.

Nasz dział rekrutacji w pełni zaangażował się w weryfikację kompetencji niezbędnych do tymczasowego przeniesienia - tj. znajomości systemów, doświadczenia na poprzednich stanowiskach pracy, posiadanych uprawnień. Niezbędne było również odpowiednie zorganizowanie transferów od strony formalno-prawnej. Niestety, przepisy dotyczące przeniesień pracowników etatowych między spółkami w grupie kapitałowej okazały się mało elastyczne i zmuszeni byliśmy do wielu formalności.

Pracownicy nie mieli oporów przed zmianą?

- Muszę przyznać, że zaangażowanie ludzi w projekt przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Dla przykładu: tylko pierwszego dnia zgłosiło się aż stu chętnych do wparcia obsługi naszego call center.

Myślę, że to rezultat tego, że wiele osób jest z nami od lat - część z nich zaczynało swoją przygodę w Lux Med od pracy na infolinii lub w recepcji, a przede wszystkim, że szczerze identyfikują się z misją i sensem naszych działań.

Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby przejść przez okres lockdownu ograniczając do minimum liczbę trudnych decyzji finansowych i personalnych. Jako pracodawca zawsze słynęliśmy ze stabilności zatrudnienia i zależało nam, by w tym trudnym czasie nie stracić zaufania i reputacji, które tak skrupulatnie budowaliśmy. Wybraliśmy drogę ukierunkowaną na pracownika - z nadzieją, że przyniesie nam ona długofalowe korzyści.



- Jako pracodawca zatrudniający co roku setki osób - ogromnie na to liczymy. Cieszę się, że wiele firm dostrzega bezpośrednią korelację zdrowia pracowników z ich efektywnością i zadowoleniem w pracy. To podejście jest mi bardzo bliskie i tak działamy w naszej firmie.

Widzę je również u naszych klientów, którzy kwestię zdrowia pracowników traktują z wielką uwagą, bardzo świadomie - i uznają programy profilaktyczne i wellbeingowe jako inwestycję, która się zwróci.

Powinniśmy powiedzieć sobie otwarcie – medycyna pracy może również być dobrą inwestycją z wysokim ROI (wskaźnik rentowności inwestycji - przyp.red.). Mam tu na myśli zwrot w postaci redukcji kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi, szukaniem zastępstw i skutkami opóźnień w projektach. Prezes grupy Lux Med, Anna Rulkiewicz od lat zabiega, aby dokonać głębokich zmian i wykorzystać potencjał medycyny pracy w profilaktyce i wykrywaniu chorób cywilizacyjnych.

Chodzi przecież o zdrowie nasze i naszych bliskich...

Niebawem opublikujemy drugą część rozmowy z Dorotą Sawicz o tym, jak wyglądała organizacja pracy w biurach Lux Medu, a także jak zarządzać zespołem rozproszonym.