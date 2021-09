Rekordzista przepracował 620 godzin. "Ryzyko błędu zwiększa się o 460 proc."

Po 34 godzinach pracy lekarza prawdopodobieństwo popełnienia błędu zwiększa się o 460 proc. Rekordzista w Polsce przepracował 620 godzin w miesiącu. - Jeżeli ktoś pracuje 22 godziny, to funkcjonuje jak po spożyciu alkoholu - mówi Maciej Łapski ze stowarzyszenia Łączy Nas Wiele.

60 proc. lekarzy pracuje w więcej niż jednej placówce. (Fot. Shutterstock)

60 proc. lekarzy pracuje w więcej niż jednej placówce. Rekordzista - lekarz z Łodzi - przepracował 620 godzin w miesiącu. Tymczasem takie skrajne nadgodziny nie prowadzą do niczego dobrego. Po 22 godzinach pracy lekarz czuje się jak po spożyciu alkoholu. Po 34 godzinach prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez medyków zwiększa się o 460 proc.

Wielu komentujących tą sprawę zarzuca medykom, że chodzi o zwykłe zarabianie pieniędzy i lekarze wcale nie muszą tyle pracować. Medycy odpowiadają, że gdyby nie brali dodatkowych dyżurów, nie byłoby możliwości dopięcia grafików.

- Rozmawialiśmy w ostatnim czasie z wieloma przedstawicielami różnych zawodów medycznych. Z tych rozmów wychodzi ponury obraz. Większość medyków pracuje przynajmniej na dwóch etatach. W takich przypadkach trudno myśleć o normalnym funkcjonowaniu - mówi Maciej Łapski, przewodniczący inicjatywy Łączy Nas Wiele. - Problem ten dotyczy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Jest to bardzo powszechne zjawisko, można niestety stwierdzić, że jest to wręcz standard. Kto pracuje w ochronie zdrowia, ten wie. Zresztą pacjenci również to widzą, również wiedzą co się dzieje, gdy np. na oddziale jest jedna pielęgniarka - dodaje Łapski.

Zaznacza też, że takie funkcjonowanie odbija się na zdrowiu medyków, na zdrowiu pacjentów. - W interesie nas wszystkich jest to, aby taka sytuacja nie miała miejsca - mówi Maciej Łapski.

