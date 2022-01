Reforma stażu podyplomowego przesunięta

Nowe rozwiązania dotyczące stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, wprowadzone ustawą z 16 lipca 2020 r., zostaną wprowadzone rok później niż wstępnie zakładano. Zaczną obowiązywać 1 stycznia 2023 roku.





km

• 14 sty 2022 15:08





Nowe przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku (fot. Caroline Lm/Unsplash)

REKLAMA

Decyzję o przesunięciu wejścia w życie nowych rozwiązań podjęto ze względu na powołanie przez ministra zdrowia dwóch nowych zespołów:

- do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty,

- do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - „Praca dla studenta”.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wyniki prac obu zespołów mają rozstrzygnąć czy możliwe jest lepsze wykorzystanie czasu studiów na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym, w szczególności ostatniego roku, na praktykę czynności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Wiceminister Piotr Bromber wyjaśnia, że przesunięcie wejścia w życie reformy stażu podyplomowego uznano za konieczne, gdyż pracochłonne i kosztowne wdrażanie nowych rozwiązań może okazać się niewystarczające w związku z rekomendacjami opracowywanymi przez powołane zespoły.

Zapewnił także, że resort zdrowia dołoży starań, by prace nad zmianą koncepcji kształcenia przed- i podyplomowego przebiegały z uwzględnieniem opinii właściwych ekspertów, a późniejsze wdrożenie zmian nastąpiło w sposób elastyczny i płynny z zachowaniem jakości kształcenia,

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.