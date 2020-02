Ratownictwo medyczne: resort zdrowia chce skręcać w kierunku etatyzacji

O kierunkach rozwoju Państwowego Ratownictwa Medycznego i warunkach pracy ratowników decydenci, politycy, a przede wszystkim praktycy, rozmawiali podczas 2 posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Systemu Ratownictwa Medycznego.

Wojciech Rogalski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego w Białymstoku, zwracał uwagę, że ogólnokrajowym problemem jest forma zatrudnienia ratowników medycznych.

- Może wypowiem się na temat swojego podwórka, gdzie ok. 50 proc. osób zatrudnionych jest w formie umowy o pracę,. Reszta to uzupełnienie w postaci umów kontraktowych, nazywanych przez kolegów "wyścigiem szczurów", bo kto da mniej, ten dostaje pracę. Takie osoby, pracując np. 10 lat w systemie państwowego ratownictwa, tak naprawdę nie mają żadnych tzw. lat pracy, nie mają też perspektyw na emerytury, mają za to kontuzje i wyniszczenie organizmu - głównie dlatego, że są to zespoły dwuosobowe - wskazywał.

