Przeziębiony pracownik i kłopot gotowy. Problem jest większy niż sądzicie

Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że szczyt zachorowań na koronawirusa będzie na przełomie listopada i grudnia. Na pytanie, jakie będą nas czekać obostrzenia, dziś nie znamy odpowiedzi. Na pracodawców czeka jeszcze jedna zagadka. Jak reagować na przeziębionych pracowników?

Z badań przeprowadzanych w Polsce jeszcze przed pandemią wynikało, że przeziębienie, kaszel czy katar nie były przeszkodą w pójściu do pracy. Sytuację odmieniła pandemia. Pracodawcy, którzy do tej pory na kichających pracowników przymykali oko, od marca 2020 roku zmienili swoje podejście.

W przypadku firm, w których istnieje możliwość wykonywania zdalnie zawodowych obowiązków, sprawa jest prosta. Jak wyjaśnia Iwona Jaroszewska-Ignatowska, partner w Kancelarii Raczkowski, kwestię tę reguluje prawo.

- W okresie epidemii i stanu epidemicznego oraz 3 miesiące po ich odwołaniu pracodawca może stosować pracę zdalną i wystarczy tu jego polecenie. Ta regulacja ma sprzyjać dbaniu o zdrowie i życie wszystkich pracowników. Jeśli pracodawca zauważa, że pracownik kicha i kaszle, po prostu wydaje mu dyspozycję pracy zdalnej w trosce o jego zdrowie i innych. Pracownik wykonuje wówczas pracę zdalnie i dostaje za nią normalne wynagrodzenie, oczywiście jeśli nie ma zwolnienia lekarskiego z powodu choroby. Jeśli pracownik zwolnienie lekarskie ma, to nie może pracować, także zdalnie - tłumaczy Jaroszewska-Ignatowska.

Jak podkreśla, wysyłanie przeziębionego pracownika na pracę zdalną powinno być traktowane przez pracodawców jako ich obowiązek. Mówimy bowiem w takim przypadku nie tylko o trosce o zdrowie konkretnej osoby, ale także pozostałych członków zespołu.

– To jest najlepsze rozwiązanie dla każdej ze stron. Pracodawca dba w ten sposób o zdrowie tego konkretnego pracownika, któremu może wydawać się, że dany stan to efekt np. sezonowej alergii, ale rzeczywistość może być zupełnie inna. Kierując go na pracę zdalną, chronimy go przed „złapaniem” infekcji spowodowanych osłabieniem organizmu, w tym przed zachorowaniem na COVID-19. W ten sposób dbamy też o zdrowie innych pracowników, co jest prawnym obowiązkiem pracodawcy, oraz o zdrowie kontrahentów, dostawców, klientów itp. – wyjaśnia.

Wysyłanie przeziębionego pracownika na pracę zdalną powinno być traktowane przez pracodawców jako ich obowiązek (Fot. Shutterstock)

Trudniej z tymi, gdzie praca zdalna jest niemożliwa

Schody zaczynają się w tych zakładach, gdzie wysłanie pracownika na pracę zdalną jest niemożliwe. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w ostatnim kwartale 2020 r. zdalnie pracowało 1,6 mln osób, co stanowiło 9,7 proc. wszystkich pracujących.

- To jest wyzwanie, z którym mieliśmy do czynienia już przed pandemią. Pracodawca, tak jak wtedy, tak i teraz ma możliwość niedopuszczenia pracownika do pracy i powiedzenia mu, że powinien pójść do domu i udać się do lekarza. Oczywiście w praktyce wcześniej pracodawcy z tej możliwości nie korzystali. Wszystko zmieniła pandemia. Trzeba teraz bardziej dbać o życie i zdrowie pracowników ze względu na zwiększone ryzyko zachorowań oraz brać pod uwagę ryzyko biznesowe, bo co będzie z produkcją, zleceniami, gdy zachorują prawie wszyscy. Mając na uwadze bezpieczeństwo i higienę pracy, pracodawca może takiego pracownika do pracy nie dopuścić – wyjaśnia Iwona Jaroszewska-Ignatowska.

Sytuacja jest oczywiście prostsza, jeśli pracownik przyjmie decyzję pracodawcy, uda się do lekarza i otrzyma zwolnienie. Problem pojawia się w momencie, w którym z decyzją się nie zgadza. Idzie do domu i czeka, leczy się na własną rękę.

- Nie ma jednoznacznego stanowiska, jak postępować z pracownikiem, który przychodzi do pracy z objawami przeziębienia. Poglądy w tym zakresie się ścierają. Pojawiają się takie, które mówią, że z racji wątpliwości czy dana osoba jest zdolna do pracy, można ją wysłać do lekarza medycyny pracy, by ten wydał stosowne orzeczenie. Uważam, że to jest słuszne rozwiązanie, bo pracodawca musi mieć pewność, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy, czy też nie. Nie widzę też powodów, dla których ma płacić pracownikowi za siedzenie w domu, gdy ten nie chce udać się do lekarza i skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, gdy jest chory, leczy się „na własną rękę”. Z drugiej strony rozumiem argument, że przeziębienie lub inna infekcja nie jest długotrwałą utratą zdolności do pracy, więc lekarze medycyny pracy mogą odmówić wydania decyzji o zdolności lub braku zdolności do pracy takiego pracownika. Pracodawca ma wówczas problem z płaceniem pracownikowi wynagrodzenia – dodaje.

Jak zaznacza, rozwiązanie każdej tego typu sytuacji powinno rozpocząć się od rozmów z pracownikiem i nakłanianiem go do wizyty u lekarza. Tym bardziej, że w obecnym stanie epidemicznym, zakładając, że pracownik jest zarażony wirusem, czekać może nas czasowe wykluczenie całego zespołu (w związku z obowiązkową kwarantanną po kontakcie).

– Zazwyczaj wystarcza rozmowa z pracownikiem – dodaje.

Rozwiązanie sytuacji jest zdecydowanie prostsze w momencie, gdy w zakładzie pracy działa gabinet medycyny pracy. Wówczas pracownik, u którego zauważamy objawy choroby, jest do takiego miejsca kierowany i to tu podejmowana jest decyzja o zdolności pracownika do wykonywania pracy.

- Z perspektywy pracodawcy i pracownika sytuacja, gdy na terenie zakładu pracy jest gabinet medycyny pracy jest najkorzystniejsza. W takim przypadku o stanie zdrowia pracownika i ewentualnych dalszych krokach, decyduje osoba pełniąca dyżur w gabinecie medycyny pracy. Jeżeli pracownik ma gorączkę jest automatycznie kierowany do domu. Jeżeli nie gorączkuje, a objawy wskazują np. na alergię lub infekcję układu oddechowego, mamy dwa rozwiązania. W przypadku podejrzenia alergii pacjent otrzymuje odpowiednie leki p-histaminowe, nie wpływające na sprawność psychomotoryczną organizmu i pozostaje pod opieką gabinetu medycznego do czasu ustąpienia ostrych objawów. Jeśli sytuacja wraca do normy, pracownik wraca do pracy. Jeśli natomiast pomimo zastosowanego leczenia objawy nadal się utrzymują, zostaje on pod opieką medyczną do zakończenia pracy. Oczywiście zawsze istnieje jeszcze alternatywa zmiany zakresu czynności (lżejsza praca, ograniczenie zagrożeń) do czasu zakończenia pracy w danym dniu. Po tego typu interwencji zawsze prosimy danego pracownika o podjęcie właściwego leczenia tzn. pójście do lekarza pierwszego kontaktu, rozpoczęcie diagnostyki i poddanie się terapii farmakologicznej. W przypadku stałego kontaktu na linii lekarz-przełożony/kierownik-pracownik, sytuację łatwo monitorować. – wyjaśnia lekarz medycyny pracy dr Bogna Braun.

Trudniej, jeśli takiego miejsca w zakładzie pracy nie ma. Co wtedy?

- Pracodawca zawsze ma możliwość skierowania pracownika na badania okresowe ze względu na stan zdrowia. Jest to jednak tylko wtedy możliwe, kiedy stan zdrowia pracownika stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa pracy. W dzisiejszej sytuacji epidemiologicznej miałabym tutaj na myśli przypadek, kiedy pracownik przynosi zaświadczenie o przeciwskazaniach dotyczących noszenia maseczki. Będąc pracodawcą oczekiwałabym wówczas aby to lekarz medycyny pracy wydał odpowiednie orzeczenie o zdolności do pracy uwzględniając wszystkie aspekty dotyczące danego pacjenta: dotychczasowy stan jego zdrowia, obecne przeciwskazania dotyczące noszenia maseczki oraz specyfikę stanowiska pracy - dodaje Bogna Braun.

Nie ma jednoznacznego stanowiska, jak postępować z pracownikiem, który przychodzi do pracy z objawami przeziębienia (Fot. Shutterstock)

W przypadku wystąpienia u pracowników objawów lekkiej infekcji (przeziębienia, lub alergii), pracodawca powinien skierować pracownika do domu z zaleceniem rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Powrót do pracy powinien nastąpić dopiero po złagodzeniu lub całkowitym ustąpieniu objawów.

- Jeśli z kolei mówimy o zdarzeniu kiedy ktoś ma wysoką gorączkę i mamy podejrzenie, że może być to COVID-19, to wówczas takiego pracownika należy jak najszybciej po prostu skierować do domu z zaleceniem obowiązkowej konsultacji lekarskiej. Oczywiście odpowiednie służby powinny przeprowadzić dezynfekcję miejsc, w których przebywała osoba z podejrzeniem COVID-19. Według mnie takie sytuacje obecnie rzadko się zdarzają ze względu na fakt, że większość firm ma zainstalowane przed wejściem na teren zakładu odpowiednich czujników temperatury dzięki czemu skutecznie zapobiegamy takim zdarzeniom - dodaje lekarz.

Chory jak... Polak w pracy

Z badan przeprowadzanych w Polsce jeszcze przed pandemią wynikało, że przeziębienie, kaszel czy katar nie były przeszkodą w pójściu do pracy. Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 roku 36 proc. Polaków nie odwiedziło gabinetu internisty ani razu. Mimo że chorowaliśmy, to niechętnie chcieliśmy brać L4.

Sytuację odmieniła pandemia. Pracodawcy, którzy do tej pory na kichających pracowników przymykali oko, od marca 2020 roku zmienili swoje podejście.

– Z dwóch powodów. Po pierwsze pojawiło się duże ryzyko biznesowe. Jeżeli dopuszczaliśmy do pracy na linii produkcyjnej kogoś, kto był np. przeziębiony, musieliśmy liczyć się z tym, że w przypadku pozytywnego testu na COVID-19 wykluczamy cały zespół. Drugie ryzyko to ryzyko pracownicze. Pracownicy mogli wprost odmówić pracy, argumentując to faktem niezagwarantowania im bezpieczeństwa w miejscu pracy, skoro byli narażeni na kontakt z chorym – zaznacza Jaroszewska-Ignatowska.

Jak dodaje, pracodawcy od marca 2020 roku pytają, w jaki sposób mogą zgodnie z prawem kontrolować stan zdrowia pracowników. Pomysłów jest bowiem wiele.

Zdaniem prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituckiego, dobrym rozwiązaniem mogłoby być przeprowadzanie testów przed wejściem do zakładów pracy.

– Osoba, która ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, byłaby od razu izolowana od reszty pracowników i klientów firmy – podkreśla. Jak tłumaczy, Konfederacja Lewiatan nie jest zwolennikiem radykalnych rozwiązań, czyli np. niewpuszczania osób niezaszczepionych do przedsiębiorstw czy sklepów.

Iwona Jaroszewska-Ignatowska podkreśla, że najlepszym rozwiązaniem byłoby pojawienie się regulacji prawnych, dających pracodawcy narzędzia do kontroli zdrowia pracownika i niedopuszczenia go do pracy.

– Warto uregulować kwestie, jak daleko w wiedzę o zdrowiu pracowników może ingerować pracodawca. Takich przepisów brakuje, a jak pokazuje praktyka ostatnich miesięcy – jest to niezwykle potrzebne rozwiązanie. Dziś poruszamy się, bazując na pewnym ryzyku – wyjaśnia.

Jak podkreśla, należy także rozwiązać kwestie wynagrodzenia, jakie przysługiwać powinno pracownikowi, który nie zostaje dopuszczony do pracy.

– Z jednej strony pracownik jest w domu, więc nie wykonuje swoich obowiązków. Z drugiej jednak, decyzja została podjęta przez pracodawcę, na podstawie jego „własnej diagnozy medycznej” czy własnego przekonania – dodaje.