Problem otyłości powraca. Praca zdalna niszczy zdrowie

Aż 44 proc. Polaków przytyło na home office. Najwięcej (39 proc.) między 4 a 6 kg. Blisko co trzeci pracownik (31 proc.) przyznał, że zajadał stres w czasie pandemii - wynika z badania Dailyfruits „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków”.

Z raportu „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków” przygotowanego przez firmę Dailyfruits wynika, że 56 proc. respondentów deklarujących negatywne odczucia związane z pracą zdalną, jak przygnębienie, frustrację czy stres, zauważyło u siebie przyrost masy ciała. Osoby, które deklarowały gorsze samopoczucie częściej niż inne miały gorszą jakość diety. Zaobserwowano również, że u tych osób przyrost masy ciała był większy.

Wśród osób deklarujących przyrost masy ciała łączna liczba pracowników, którzy odżywiają się gorzej lub tak samo jak wcześniej to 70 proc. Należy pamiętać jednak, że „tak samo” może oznaczać powielanie tych samych błędów żywieniowych, które były popełniane przed przejściem na pracę zdalną.

Jak pokazały wyniki badania, 37 proc. respondentów deklarujących, że ich waga w okresie pracy zdalnej wzrosła, wskazało przedział między 1 kg a 3 kg. O 2 proc. więcej ankietowanych wskazało przedział między 4 a 6 kg. Dla 11 proc. pracowników deklarujących większą wagę była to wartość powyżej 7 kg, a dla 13 proc. pracowników 10 kg lub więcej.

- W naszym badaniu widać wyraźną korelację między samopoczuciem pracownika na home office a jego odżywianiem. Badanie ujawniło, że u osób odczuwających podczas pracy zdalnej negatywne emocje, jak przygnębienie czy samotność, masa ciała zwiększała się znacznie częściej niż u pozostałych. To pokazuje, jak ważne jest wsparcie pracodawcy w zadbaniu o kondycję psychiczną pracowników, aby czuli zainteresowanie z jego strony i przynależność do organizacji – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Badanie Medicovera „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020” potwierdza, że mniej niż połowa pracowników ma prawidłowe BMI (relacja wagi do wzrostu). Ponad połowa zatrudnionych ma nadwagę, a co piąty mężczyzna i co dziesiąta kobieta to osoby otyłe. Tylko 34 proc. pracowników i niemal dwukrotnie więcej pracownic (61 proc.) ma prawidłową masę ciała. Waga wzrasta wraz z wiekiem – największe problemy mają pracownicy obojga płci po 65. roku życia, ale problem narasta zdecydowanie wcześniej, już po 40. roku życia.

Źródło: Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020”

Eksperci Medicovera przypominają, że główne problemy zdrowotne związane z otyłością i nadwagą to: cukrzyca typu 2, choroby sercowo-naczyniowe na tle miażdżycy i nadciśnienie tętnicze, choroby układu oddechowego (zespół bezdechu nocnego), niektóre nowotwory złośliwe, choroby zwyrodnieniowe kości, a także problemy psychologiczne i spadek jakości życia.

Warto również przypomnieć, że w Polsce w początkowym etapie pandemii aż 88 proc. firm sięgnęło pracę zdalną, przy czym z takiej możliwości korzystało 21 proc. zespołów - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Konfederację Lewiatan.

Efekty braku ruchu i zdrowej diety

Jak nieodpowiednia praca zdalna - bez odpowiedniej diety i ćwiczeń - może wpłynąć na nasz wygląd i zdrowie? DirectlyApply, brytyjska platforma pośrednictwa pracy, pokazała jak mogą wyglądać pracownicy po 25 latach pracy zdalnej, którzy nie prowadzili zdrowego trybu życia. Stworzyli Susan, która na wizualizacji ma podkrążone oczy, sporą otyłość, mocno zaokrąglone plecy, resztki włosów na głowie oraz wygiętą w łuk tzw. "technologiczną" szyję.

Nawet ubranie jej w wygodny, domowy outfit, czyli rozciągnięty podkoszulek i różowe dresy w serduszka - tak charakterystyczny dla osób pracujących z domu - nie niweluje negatywnych skojarzeń. Konsekwencje zdrowotne takiego trybu życia są bowiem tragiczne. Wirtualna pracownica ma liczne problemy i dolegliwości – cukrzycę, miażdżycę, problemy z sercem czy oddechem, nie mówiąc już o problemach z poruszaniem się... lista jest długa. Prowadzi siedzący tryb życia, źle się odżywia i nie przepada za aktywnością fizyczną.

Źródło: DirectlyApply

Na swoim blogu brytyjska firma przedstawiła listę wskazówek, które warto stosować, by za ćwierć wieku nie być drugą Susan. Po pierwsze mieć plan dnia i się go trzymać. Dzięki mądremu zarządzaniu czasem i pracy w stałych godzinach (jak w biurze) całym naszym życiem nie stanie się praca. Eksperci, którzy pracowali nad projektem, wskazują też na potrzebę pielęgnowania więzi społecznych. To równie ważne w przypadku relacji ze współpracownikami.

Zdrowie pracownika na celowniku firm

Pracownicy, którym pracodawca zapewnił opiekę medyczną, zdecydowanie częściej odwiedzali lekarza - tak wynika z raportu Medicovera. Ponad 70 proc. pracowników skorzystało z wizyty profilaktycznej w ciągu roku, wliczając w to medycynę pracy. Stanowi to dwukrotnie wyższy odsetek w porównaniu do ogólniej populacji w Polsce.

Eksperci Medicovera oszacowali, że opieka firmy nad pracownikiem przynosi pracodawcy 1005 zł oszczędności rocznie. Przy wyliczeniu wzięto pod uwagę fakt, że koszty choroby są uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak częstość wystąpienia choroby czy struktura populacji. Pracownik, objęty opieką zdrowotną, przebywa na zwolnieniu średnio 5,5 dnia w ciągu roku – czyli o połowę krócej niż w przypadku ogółu pracowników, gdzie wskaźnik ten wynosi blisko 11 dni.

Na problem pozorowania pracy zwraca uwagę również Magdalena Kartasińska.

- Zadbanie o kondycję pracowników wydaje się kluczowym zadaniem, jakie powinni postawić sobie pracodawcy w nadchodzących miesiącach. Na wzmocnienie organizmu nie ma prostej i błyskawicznej metody. Można jednak zoptymalizować pracę układu odpornościowego, stosując odpowiednią dietę. Słaba jakość diety pracowników sprzyja niedostatecznemu uzupełnieniu składników odżywczych i może wpływać na pogorszenie kondycji zdrowotnej w ujęciu psychicznym i fizycznym. Sprzyja także infekcjom i przede wszystkim pogorszeniu pracy umysłowej – podkreśla Magdalena Kartasińska.