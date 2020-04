Pracowników medycznych brakowało już przed epidemią

Pod koniec ubiegłego tygodnia Główny Inspektorat Sanitarny przedstawił dane o pracownikach służby zdrowia zakażonych koronawirusem. W Polsce było to wówczas 461 lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Z kolei na kwarantannie przebywa 4500 pracowników medycznych. Na ten moment zakażonych może być już znacznie więcej. Oznacza to, że w służbie zdrowia, która na co dzień zmaga się z lukami kadrowymi, w najbliższych tygodniach będzie jeszcze mniej osób do pracy.

Z ubiegłorocznego raportu Manpower „Niedobór talentów w branży medycznej” 72 proc. szpitali ma zbyt mało pielęgniarek wszystkich specjalizacji, 68 proc. szpitali zgłaszało niedobór lekarzy.

Wśród stanowisk niemedycznych szpitale najbardziej potrzebują:

salowych, pomocy kuchennych, sprzątaczek, sanitariuszy (38 proc.),

pracowników administracyjnych (38 proc.),

personelu technicznego - kierowcy, konserwatorzy, specjaliści IT (29 proc.).

W związku zaistniała sytuacją serwis OLX uruchomił możliwość dodawania bezpłatnych ogłoszeń w kategorii „praca” w podkategorii „zdrowie i opieka”. Z darmowego dodawania ogłoszeń można korzystać do końca czerwca 2020 r.

- Dodatkowo zespół sprzedaży OLX Praca pomaga w wyborze ogłoszeń, wspiera proces tworzenia treści ogłoszenia, a jeśli jest taka potrzeba, również z tego procesu wyręcza, przygotowując kompletną ofertę pracy za pracowników szpitali czy przychodni. Ten proces wsparcia nie jest standardowy, ale uznaliśmy, że w obecnej sytuacji będzie to forma naszej skromnej pomocy w zapewnieniu ciągłości zatrudnienia w służbie zdrowia - wyjaśnia Paweł Świderski z OLX.

Akcja rozpoczęła się w zeszłym tygodniu.Zgodnie z informacjami serwisu, w części szpitali na chwilę obecną nie ma dodatkowych potrzeb kadrowych. Obecnie najwięcej nowo opublikowanych ogłoszeń dotyczy Warszawy