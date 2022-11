Pracownik z nadwagą to powoli norma w polskich firmach

Problem nieprawidłowej wagi dotyczy już 44 proc. pracujących Polaków. Nadwagę ma 27proc., z otyłością zmaga się 12 proc. To wnioski z badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2022" zrealizowanego przez Dailyfruits we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy.

W podziale na płeć nadwagę ma 22 proc. kobiet, otyłość 8 proc. U zapytanych pracujących mężczyzn aktualnie 37 proc. ma nadwagę, a 20 proc. zmaga się już z otyłością. Dodatkowo, co potwierdziło badanie, masa ciała rośnie z wiekiem, co oznacza że w coraz starszych grupach respondentów badania przybywa osób z nadwagą i otyłością.

Mimo niepokojących wyników dotyczących nieprawidłowej masy ciała, 65 proc. przebadanych Polaków uważa, że odżywia się zdrowo. Fakty mówią jednak coś innego. Dieta 77 proc. z nich ma niskie natężenie cech prozdrowotnych, co wykazała analiza częstotliwości spożycia konkretnych kategorii produktów. Z badania wynika także, że 2/3 polskich pracowników uznaje swój stan zdrowia za dobry lub bardzo dobry. Wśród nich aż 34 proc. respondentów to osoby z nadwagą lub otyłością.

44 proc. respondentów badania modyfikuje swoje nawyki żywieniowe pod okiem specjalisty dietetyka lub lekarza. Uczestniczący w badaniu pracujący Polacy na swojej drodze do zmian nawyków żywieniowych napotykają wiele różnych przeszkód: niechęć do rezygnacji z ulubionych chociaż niezdrowych smaków, łatwiejszy dostęp do niezdrowych przekąsek w pracy choćby ciastka czy batonu, za dużo pracy i obowiązków oraz brak siły woli, by wytrwać w zdrowych postanowieniach.

- Wyniki badania potwierdzające niepokojące zjawiska w obszarze realizacji nawyków żywieniowych pracujących Polaków i niewłaściwej diety przekładającej się na wzrost masy ciała wskazują, że do realizowania programów żywieniowych warto podchodzić strategicznie. Wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy mamy ogromną nadzieję, że wyniki naszego badania przyczynią się do zwiększania ilości miejsc pracy sprzyjających budowaniu zdrowych postaw i przyjaznych zdrowemu odżywaniu - podsumowuje Magdalena Kartasińska-Kwaśnik, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Druga edycja badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2022" została zrealizowana przez firmę Dailyfruits we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera na próbie 1091 respondentów.

