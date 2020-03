Pracownik Disneylandu ma koronawirusa. Lunapark dalej działa

Sytuacja jest wyjątkowa, bo zakażony pracownik mógł nie wnieść wirusa do parku. Nim zdiagnozowano u niego Covid-19 miał być na zwolnieniu lekarskim. Wcześniej pracował w parku na nocnej zmianie. Jak donosił Le Parisien, to wystarczyło kierującym parkiem, by nie przerwać działania największego parku rozrywki w Europie.

Pracownik jest w szpitalu od 9 marca. Trzech innych pracowników Disnaylandu poddano kwarantannie.

(fot. flickr.com/CC BY 2.0)

Zarząd parku zaznaczył, że monitoruje sytuację swoich pracowników. W parku zdecydowano się na dodatkowe sprzątanie. Kierujący przekonują, że są w kontakcie z francuskimi służbami sanitarnymi. Stosują wszelkie potrzebne środki zapobiegawcze.

Ostatnie informacje związane z obecnością koronawirusa nad Loarą mówią, że 9 marca wieczorem odnotowano cztery nowe przypadki śmiertelne wirusa. Łącznie w kraju zmarło 25 osób - podał dyrektor generalny ds. zdrowia w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.

Agencja AFP przekazała, że zakażony nowym koronawirusem jest minister kultury Franck Riester. Jak zakomunikowało jego biuro prasowe, minister jest "w formie" i przebywa w swym paryskim mieszkaniu.

Do tej pory we Francji stwierdzono 1412 przypadków zakażenia koronawirusem.

Wśród osób, które zmarły 15 to mężczyźni, a 10 kobiety - sprecyzował dyrektor Salomon. Podał też, że 38 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano na Korsyce.

