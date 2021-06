Pracownicy zmuszeni do "poprawiania" twarzy. Bywa, że nie mają wyjścia

Godziny spędzone na wideokonferencjach podczas pandemii nie służą pracownikom. Zaznaczamy nasze uczestnictwo, skoncentrowanie na spotkaniu i słuchanie innych swoim obrazem - obecnością wizualną. To odbija się na własnej samoocenie, a efekty odczuwają... chirurdzy plastyczni.

Telekonferencje i spotkania online stały się jednymi z najbardziej charakterystycznych elementów rynku pracy ery koronawirusa. Z przeprowadzonego przez Pracuj.pl badania „Rok nowej normalności” wynika, że podczas pandemii uczestniczyło w nich 67 proc. badanych. Okazuje się jednak, że zbyt długie patrzenie na swoją podobiznę na ekranie telefonu czy komputera wywołuje zaburzenia w postrzeganiu siebie, które zostały określone terminem „zoom boom” czy „lockdown face”. W efekcie gabinety medycyny estetycznej przeżywają prawdziwe oblężenie.

- Po przeanalizowaniu naszych statystyk oczywistym jest znaczący skok liczby wykonywanych operacji estetycznych w naszej klinice w okresie pandemii - poza okresem krótkiego zamknięcia kliniki. Zaraz potem nastąpił wzrost zainteresowania operacjami plastycznymi. O ile do końca lata 2020 ten wzrost nie był tak bardzo zauważalny, to już jesienią 2020, a szczególnie wiosną 2021 był już bardzo widoczny. Ogólnie rzecz ujmując, według naszych zestawień ów wzrost jest na poziomie 30-40 proc., a w przypadku niektórych operacji - zwłaszcza operacji nosa, powiększania piersi czy amdominoplastyk (plastyka brzucha – przyp.red.) - wzrost ten sięgnął 100 proc. - mówi dla PulsHR.pl dr Janusz Obrocki, chirurg plastyk z Kliniki Abmroziak.

- Długo zastanawiałem się, co jest powodem tak znaczącego wzrostu zainteresowania operacjami estetycznymi, a z tego co mówią koleżanki i koledzy - lekarze medycyny estetycznej, również zabiegami nieoperacyjnymi. Odpowiedzi udzieliła mi pewna moja pacjentka. Opowiadała, że pracując zdalnie miała dużo czasu, aby patrzeć nie tylko w lustro, ale przede wszystkim w kamerkę swojego komputera. Ludzie dostrzegają zatem różne mankamenty urody, których wcześniej nie dostrzegali. Brak ruchu również poczynił zmiany w sylwetce. Poza tym ludzie pracujący zdalnie mają więcej czasu na rekonwalescencję pooperacyjną (nie muszą brać zwolnienia z pracy, nie muszą nikomu specjalnie się pokazywać). To wszystko mieści się zatem w definicji popularnego dziś zjawiska "zoom boom" czy "lockdown face" – wyjaśnia dr Obrocki.

Również dr Monika Sońta z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego zauważa, że sytuacja pandemiczna narzuciła nam inną perspektywę spojrzenia na siebie. Przy pracy zdalnej pierwsze wrażenie buduje się właśnie za pomocą eksponowania obrazków - twarzy lub slajdów. Zaznaczamy nasze uczestnictwo, skoncentrowanie na spotkaniu i słuchanie innych swoim obrazem - obecnością wizualną.

- Określenie „face time” (spędzanie ze sobą czasu twarzą w twarz) nigdy nie było interpretowane bardziej dosłownie. Przestrzeń spotkania online przy włączonych kamerach wypełnia właśnie nasza twarz. Gdy dokumentujemy spotkanie, nagrywając czy robiąc zdjęcie, to właśnie nasza twarz zostaje utrwalona w kadrze i zapamiętana, często bardziej niż sama treść rozmowy czy spotkania – ocenia Monika Sońta.

Z kolei profesjonalnie zorganizowana praca zdalna to dla wielu moment zapewnienia sobie lepszego sprzętu do wideokonferencji. W kamerce HD już niewiele niedoskonałości na twarzy da się ukryć. Sońta zwraca uwagę, że filtry pomagają zrobić „digitalowy” makijaż i retusz, ale jednocześnie wprowadzają poczucie nieprawdziwości wyglądu w odbiorze.

- Proszę zauważyć, jak ważny jest ten moment przetestowania, w jaki sposób wyglądamy przed wejściem na spotkanie online – sprawdzenie ustawienia dźwięku na webinarze (na którym nie jesteśmy bardzo aktywni, ale mamy mieć włączoną kamerę) nie jest tak ważne, jak upewnienie się, że dobrze prezentujemy się w podglądzie wideo - zauważa Monika Sońta.

W kamerce HD już niewiele niedoskonałości na twarzy da się ukryć (Fot. Pixabay)

Gorsze samopoczucie pracowników

Ekspertka ALK zwraca także uwagę, że w czasie pandemii i pracy zdalnej mamy o wiele więcej sytuacji do obserwowania siebie, ponieważ „przeglądamy się w lustrze” i kontrolujemy swój wygląd przy włączonej kamerze. Jednak nie mamy pod kontrolą tego, czy inni nas obserwują i na nas spoglądają.

- Takie ciągłe sprawdzanie naszego wizerunku może być męczące. To tak, jakbyśmy siedzieli przed lustrem i od razu zauważali, gdy coś nam nie pasuje i korygowali to na bieżąco - mówi Monika Sońta.

- Druga rzecz to nasze ogólne samopoczucie. Zadajmy sobie pytania: Jak pandemia wpłynęła na nasze ogóle samopoczucie? Czy wzmocniła, czy osłabiła naszą pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego? Jeśli to drugie, to szukamy sposobów na szybkie, skuteczne i widoczne zmiany, które poprawią nasze postrzeganie siebie, a właśnie takim rozwiązaniem są operacje plastyczne czy zabiegi na twarz albo pójście do fryzjera. Szukamy poczucia szybkiej zmiany - tłumaczy Sońta.

Trzecia perspektywa, o której mówi Monika Sońta, odnosi się do zjawiska znanego już sprzed pandemii - z użytkowania Instagrama. Badania przeprowadzone w 2018 roku w Singapurze pokazują zależności między social comparison (porównywaniem się z innymi), individuals’ social anxiety (indywidualnym niepokojem społecznym) oraz self-esteem (poczuciem pewności siebie). Kontrolujemy siebie, porównujemy z innymi i to sami sobie serwujemy kolejne źródło niepokoju.

- Sytuacja ze spotkaniami online wydaje się być dla nas trudniejsza. Kontrolujemy przekazy udostępniane innym (np. zdjęcia czy krótkie filmy), ale w przypadku długich spotkań nie jesteśmy w stanie zawsze wyglądać tak atrakcyjnie jak na statycznym zdjęciu. Skoro dynamiczny retusz nie jest możliwy, to, jak pokazuje wzrost zainteresowania zabiegami medycyny estetycznej, poprawiamy swoją atrakcyjność innymi sposobami - wyjaśnia ekspert ALK.

Konieczność czy fanaberia?

Pytanie, gdzie leży granica - kiedy operacja plastyczna jest uzasadniona, a kiedy staje się zachcianką. Jak zaznacza dr Janusz Obrocki, trudno wyznaczyć dziś jaskrawy podział pomiędzy potrzebą a fanaberią.

- Osobiście nie lubię tego określenia, bo potrzeba zmiany wyglądu własnego ciała prawie nigdy nie jest zachcianką. Wynika ona najczęściej z głęboko zakorzenionych kompleksów. Zadaniem chirurga plastycznego jest odpowiednio zakwalifikować pacjenta. To chirurg decyduje, czy dana operacja ma uzasadnienie medyczne, jest bezpieczna i da dobre, zadowalające pacjenta efekty. Poza tym społeczeństwo chyba aż tak bardzo nie zbiedniało i duży procent z nas nadal stać na bądź co bądź drogie zabiegi estetyczne - mówi dr Janusz Obrocki.

Aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to oświetlenie. Choć światło słoneczne to naturalne oświetlenie, to jednak wersja idealna to lekkie zachmurzenie (Fot. Shutterstock)

Dobre przygotowanie to podstawa

Jak dobrze wyglądać podczas spotkania online? Antoni Sturzbecher z agencji marketingowej MOMA podkreśla, że wybierając miejsce, warto zadbać o to, aby było nas dobrze słychać. Warto więc zwrócić uwagę, aby pomieszczenie było ciche (najlepiej zamknąć drzwi i powiadomić współmieszkańców o nagraniu) i niewielkie (małe pomieszczenie to mniejszy pogłos). Kolejnym istotnym elementem jest tło.

- Każdy już wielokrotnie słyszał o mistrzach drugiego planu. Nie muszą to być współlokatorzy! Zepsują efekt lub po prostu odwrócą uwagę od ciebie także: brzydka tapeta, fragment obrazu, bałagan w pokoju. To, co mamy za plecami, jest bardzo ważne. Dobrym tłem może być kawałek ściany (ale nie w kolorze skóry). Pamiętaj jednak, by dobrać strój w innym kolorze niż kolor tła. Jeżeli o to nie zadbasz, będziesz się zlewać ze ścianą, staniesz się niewidoczny – wyjaśnia Antoni Sturzbecher.

Bardzo ważne jest również ustawienie kamery. Najlepiej ustawić ją na wysokości oczu lub niewiele powyżej. Jak wyjaśnia Antoni Sturzbecher, to ustawienie jest najbardziej optymalne i do takiego jesteśmy też przyzwyczajeni w świecie realnym.

- Jeżeli kamerę będziemy mieli poniżej linii wzroku i będziemy musieli się do kamery pochylać, możemy mieć tzw. drugą brodę. Jak się domyślam, nie jest to pożądany efekt. W tej sytuacji też patrzymy na widzów z góry, co nie jest dobrze odbierane (patrzenie z góry mówi nam o tym, że rozmówca się wywyższa). Jeżeli z kolei kamera będzie patrzeć na nas z góry, będziemy postrzegani jako osoby o małej wiedzy - komentuje Antoni Sturzbecher.

Kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to oświetlenie. Choć światło słoneczne to naturalne oświetlenie, to jednak wersja idealna to lekkie zachmurzenie.

- Światło w pochmurny dzień jest bardzo miękkie i równe. Jeżeli uda nam się ustawić blisko okna na wprost, to nasza twarz będzie bardzo dobrze wyglądała. O takie warunki może być jednak trudno. Jeżeli światło dzienne wpada do pomieszczenia, zadbaj o to, by okno nie było za plecami - kamerka w laptopie nie poradzi sobie z dostosowaniem się do warunków panujących w pomieszczeniu i będzie wyrównywała swoje parametry do jaśniejszego elementu, a nie do ciemniejszego. Jeżeli światła w pomieszczeniu jest za mało, zapal dostępne oświetlenie (najczęściej będzie to lampa sufitowa). Może się jednak okazać, że przy takim oświetleniu twarzy może się ona wydawać zbyt okrągła, płaska, bez wyraźnych rysów. Wesprzyj się wtedy dodatkowym źródłem światła. Ring świetlny o średnicy 30 cm będzie wystarczający (koszt około 100 zł). Jego światło jest miękkie i równe - tłumaczy Antoni Sturzbecher.

Zdaniem Sturzbechera ring świetlny najlepiej ustawić na wprost siebie, lekko z góry, nie za blisko twarzy - około 1 m odległości. Do tego zestawu można dołączyć lampkę na biurku, która będzie skierowana w blat stołu. Odbicie zniweluje cienie pod oczami i szyją, a jeżeli blat jest ciemny, możemy położyć w miejscU odbicia światła białą kartkę).

- Jeżeli chodzi o temperaturę barwową lamp, to zadbaj o to, by miały tę samą temperaturę (ten sam kolor). Jeżeli interesuje cię filmowy look, to możesz spróbować jedną lampę ustawić nie na wprost twarzy, ale pod lekkim kątem. Drugą lampę ustaw z tyłu tak, by oświetlała plecy oraz włosy. Dzięki temu będziesz bardziej wyodrębniony z tła – dodaje Antoni Sturzbecher.