Pracownicy tracą na zmianach w L4. Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach

Obowiązują już nowe zasady w zasiłkach chorobowych. Przez skrócenie okresu zasiłkowego stracą osoby chorujące przewlekle. W gorszej sytuacji są również osoby, które straciły prawo do ubezpieczenia.

Autor: KDS

• 7 lut 2022 13:48





Zmiany w zasadach korzystania z zasiłku chorobowego obowiązują od stycznia 2022 (fot. Unsplash/Sharon McCutcheon)

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził szereg zmian w zasadach przyznawania i korzystania z zasiłków chorobowych.

Ich cel jest prosty. Mają pomóc w ukróceniu nieścisłości, jakie do tej pory pojawiały się w tym zakresie.

Co się zmieniło w zasiłkach chorobowych w 2022 roku? M.in. krótszy jest okres zasiłkowy, który wynosi (z wyjątkami) 182 dni. Po nim nie ma możliwości pobierania zasiłku chorobowego. Zostaje świadczenie rehabilitacyjne lub renta.

- Zmiany dotyczą wszystkich pracodawców, a także ubezpieczonych pracowników, którzy choć raz od 1 stycznia 2022 r. skorzystają z zasiłku chorobowego - mówi rada prawny Adam Domagała z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes w Sosnowcu.

ZUS tłumaczył, że nowe rozwiązania mają pomóc w uszczelnieniu systemu i ukróceniu możliwość bezpodstawnego przebywania na zwolnieniu lekarskim. Na czym polegają?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Krótszy okres zasiłkowy

Zmienił się sposób naliczania okresu zasiłkowego, który wynosi 182 dni. Do końca ubiegłego roku jeśli pracownik zachorował i przez 182 przebywał na zwolnieniu lekarskim, to po tym czasie mógł wrócić do pracy choćby na jeden dzień. To odnawiało mu okres zasiłkowy do 182 dni i pozwalało skorzystać znów ze zwolnienia, ale wypisanego na inny rodzaj choroby. W przypadku tego samego schorzenia wypisanie zwolnienia na tę samą jednostkę chorobową było możliwe po przepracowaniu 60 dni.

Według nowych przepisów ZUS-u już nie interesuje, na jaką chorobę cierpi pracownik (nie sprawdza już kodu choroby). Bez względu na rodzaj choroby zlicza wszystkie zwolnienia lekarskie do jednej puli, która wynosi 182 dni.

Musimy też pamiętać, że zgodnie z przepisami do jednego okresu zasiłkowego wlicza się niezależnie od przyczyny niezdolności do pracy okres poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.

Wyjątek sanowi ciąża oraz gruźlica. W tych przypadkach okres niezdolności do pracy wynosi 270 dni.

Brak zasiłku chorobowego

Co ważne, po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia pracownikowi nie będzie przysługiwał zasiłek chorobowy.

W takiej sytuacji będzie miał on prawo skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego lub renty. Różnica polega na tym, że w przypadku tych dwóch rozwiązań możliwość skorzystania dotyczy poważnych schorzeń. Bowiem są one przyznawane na innych zasadach niż zasiłek chorobowy. Można je otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli chory rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji. Kłopot mogą mieć również osoby przewlekle chore, które długo przebywały na zasiłku chorobowym w ubiegły roku. Jeśli okaże się, że okresy między kolejnymi zwolnieniami są w ich przypadku krótsze niż 60 dni, ZUS również zsumuje je wszystkie do jednej puli. Może okazać się, że już na początku roku wykorzystali oni cały okres zasiłkowy. Krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia Kolejną zmianą, jaka weszła w życie jest skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego, po ustaniu ubezpieczenia. W takiej sytuacji będzie można pobierać go do 91 dni. ZUS wyjaśnia, że ta zasada nie będzie dotyczyła osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Praca na L4 się nie opłaci Pilnować powinny się również osoby, które wykorzystywały zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem, np. w jego trakcie nadal pracowały. Po zmianie doprecyzowano przepisy dotyczące nieprawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich. Jak podkreślają w ZUS, ustawa nie pozostawia teraz pola do żadnych wątpliwości, że osoba, która pracowała na zwolnieniu lekarskim, zamiast się leczyć, musi zwrócić nienależnie pobrany zasiłek chorobowy. Taka zasada już wcześniej funkcjonowała, ale teraz jest wpisana do ustawy bardziej wprost.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.