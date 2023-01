Praca zdalna nie sprzyja dbaniu o zdrowie. Nie sprzyja również dbaniu o prawidłową wagę. Z badania Dailyfruits „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków” wynika, że aż 44 proc. Polaków przytyło na home office. Najwięcej (39 proc.) między 4 a 6 kg. Blisko co trzeci pracownik (31 proc.) przyznał, że zajadał stres w czasie pandemii.

Z kolei z badania Sodexo „Potrzeby pracowników 2022” wynika, że ok. połowa osób pracujących zdalnie postrzega pracę jako ułatwienie pod kątem dbania o regularne posiłki. 28 proc. badanych nie widzi różnicy - tak samo ocenia możliwości pod tym względem podczas pracy stacjonarnej i zdalnej, a prawie co piąty badany twierdzi, że jest trudniej.

Z czego wynikają te trudności? Najczęściej chodzi o brak regularności czasu pracy i poczucie, że non stop jesteśmy w pracy (48 proc.). Różne obowiązki domowe również powodują, że brakuje spokojnej chwili na zaspokojenie potrzeb żywieniowych (14 proc.). Wśród innych czynników wymieniane są stres i pośpiech (12 proc.). Co 10. badany twierdzi, że w jego firmie nie przewidziano czasu wolnego na posiłek – to kwestia, której liderzy i pracodawcy powinni poświęcić szczególną uwagę.

Wspólne posiłki sprzyjają integracji i lepszej atmosferze