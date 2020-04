Potrzebne szkolenia dla pracowników Sanepidu?

W niedzielę, 19 kwietnia na Twitterze lekarz rodzinny Tomasz Zieliński napisał: "Z teleporad: pacjentka w kwarantannie po kontakcie z potwierdzonym przypadkiem Covid -19, wystąpiły objawy infekcji. Dzwoni do Sanepid-u a tam informacja: "jak minęło ponad 6 dni od kontaktu to nie robimy testów, bo nie ma po co badać, bo wirus schodzi do płuc i już się nie wykrywa!".

Stąd też pojawiło się pytanie Zielińskiego skierowane do Ministerstwa Zdrowia i GIS: "Kogo w Polsce testujemy i w jakiej procedurze?"

Pod zapytaniem szybko pojawiły się odpowiedzi. Andrzej Witek (prezes zarządu CenterMed oraz Grupa Medycyna Polska) napisał: "Fakt. Poziom i jakość informacji, i działania Sanepid bardzo słaby. Sygnały z całej Polski. Potrzeba szkoleń pracowników i zmian".

