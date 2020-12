Polskie pielęgniarki nie chcą pracować w zawodzie. Albo planują emigrację

Jak informuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, w całym systemie zdrowia brakuje co najmniej 100 tys. pielęgniarek, a z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba kadr wyłączonych z powodu choroby, kwarantanny lub zakażenia COVID-19. Jak uzupełniać narastające braki kadrowe?

W Polsce powstają szpitale tymczasowe. Poszukiwanie personelu medycznego to niełatwe zadanie. Brakuje lekarzy, o czym szerzej pisaliśmy tutaj. Problemem jest także pozyskanie pielęgniarek. Od lat mówi się o niedoborach kadrowych w tym zawodzie. Tymczasem z danych GUS wynika, że niemal 30 tys. pielęgniarek i położnych w wieku przedemerytalnym nie jest nigdzie zatrudnionych.

Z kolei najnowsze dane OECD pokazują, że w Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada nieco ponad 5 pielęgniarek. Średnia unijna to 8,2, a w Niemczech ten wskaźnik to 13,2 pielęgniarek, w Finlandii - 14,2, w Czechach – 8,1.

Jak informuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, w całym systemie opieki zdrowotnej brakuje co najmniej 100 tys. pielęgniarek, a z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba kadr wyłączonych z powodu choroby, kwarantanny lub zakażenia COVID-19.

- Podczas wojny liczyły się każde ręce do pracy, dlatego sanitariuszem mógł zostać każdy. Wojny nie mamy. Pielęgniarki i położne to nie tylko ręce do pracy, ale także kwalifikacje medyczne, które gwarantują bezpieczeństwo pacjentowi - komentuje Anna Czarnecka, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. - Niestety, tutaj odnotowujemy spore braki kadrowe. Już w 2014 r. pokazywałam dramatyczne dane statystyczne z wojewódzkich rejestrów, m.in. ile osób przejdzie na emeryturę, ile wyjedzie albo już wyjechało za granicę. Wtedy był boom emigracyjny, staliśmy się kuźnią kadr dla Europy. Udało nam się w 2015 r. zebrać przy okrągłym stole, a mój przekaz - luka kadrowa to nie tylko problem pielęgniarek, ale także pacjenta, którym może stać się każdy z nas - dotarł do włodarzy z województwa i zaczęliśmy współpracować.

Z ówczesnych wyliczeń Czarneckiej wynikało, że w 2025 r. nie będzie można zapewnić ciągłości opieki medycznej. COVID-19 przyspieszył ten proces i jej zdaniem już w 2021 r. możemy spodziewać się, że ciągłość opieki nie zostanie zapewniona.

W poszukiwaniu pielęgniarek

Jak zauważa Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, by uzupełnić braki kadrowe, moglibyśmy zatrudnić osoby, które ukończyły studia i pobrały prawo wykonywania zawodu, ale dotychczas nie podjęły pracy. Z danych podanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych wynika, że z 5317 wydanych od początku 2020 roku praw wykonywania zawodu, tylko 1121 pielęgniarek i położnych zostało zatrudnionych.

- Z informacji, które do nas dotarły z województwa lubelskiego jeszcze przed pandemią, wynika, że rekrutacje do niektórych szpitali zostały wstrzymane. Dyrektorzy nie przyjmują personelu, bo organy założycielskie wymagały od nich planów naprawczych, natomiast zatrudnienie nowych osób pogorszyłoby sytuację finansową szpitala. Ze strony absolwentek pojawiały się zarzuty, że to pielęgniarki emerytki blokują etaty w szpitalach. Nic podobnego. Braki kadrowe są tak duże - mamy jeden z najniższych współczynników liczby pielęgniarek na tysiąc mieszkańców kraju w Unii Europejskiej, że pracy nie zabraknie. W sektorze jest więc miejsce zarówno dla absolwentów, jak i dla tych, którzy chcą dorobić do emerytury – ocenia Krystyna Ptok.

Błędy i pomyłki

Kolejna grupa, która mogłaby uzupełnić braki kadrowe, to pielęgniarki niepracujące w zawodzie. Są zatrudnione na przykład jako księgowe, specjaliści ds. jakości albo prowadzą własną działalność gospodarczą w innej branży. Jak podkreśla Krystyna Ptok, mogłyby one zgodnie z obecnymi przepisami bez konieczności ponownego przeszkolenia wrócić do pracy.

- Część z nich w ogóle nie podjęła pracy na stanowisku pielęgniarki, inne pracowały, ale z powodu trudnych warunków pracy i niskich pensji zrezygnowały. By jednak zachęcić je do powrotu, trzeba byłoby stworzyć odpowiednią ofertę. Tymczasem działania ze strony rządu wprowadzają chaos. Przykładem jest ustawa, która 28 października została uchwalona przez Sejm, gwarantująca wszystkim medykom, mającym kontakt z osobami chorującymi na COVID-19, dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. W sytuacji, jaką mamy teraz, gdy Sejm nazywa te działania pomyłką, to ludzie zaczynają mówić, że to był błędem. Pomyłką nazywają wybór zawodu. Państwo nie potrafi zabezpieczyć tych, którzy są w systemie - nie rekompensuje trudów ich pracy – mówi przewodnicząca OZZPiP.

Zdaniem Krystyny Ptok, gdyby pielęgniarki zarabiały na podobnym poziomie jak ich koleżanki z UE, to chętnych do pracy w zawodzie byłoby więcej.

- Ktoś powie, że wiele osób z różnych branż nie zarabia tyle. Zgodzę się z tym, ale w porównaniu do innych zawodów specjalistycznych, pielęgniarki są dużo poniżej średniej. W 2019 roku po raz pierwszy od wielu lat przeciętna pensja na tym stanowisku była równa średniej krajowej i wyniosła 5219 zł brutto. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to kwota uśredniona i nadal sporo pielęgniarek zarabia mniej - mówi Ptok.

By zachęcić koleżanki do powrotu, należy poprawić warunki pracy i wynagrodzenia. Wówczas może nawet Polacy i Polki, którzy wyjechali za granicę, zastanowią się nad powrotem do kraju i podjęciem pracy w tym zawodzie. Tymczasem to zagraniczne szpitale mają dobrą ofertę i zabezpieczenie socjalne, czyli żłobki i przedszkola dla dzieci czy mieszkanie służbowe – dodaje.

Rozmówcy PulsHR.pl zauważają, że podczas pandemii braki kadrowe nasiliły się – pracowników ubywa. Mamy w szpitalach i w POZ pielęgniarki w wieku 60+, które dorabiały do emerytury. Część z nich obecnie zrezygnowała z pracy ze względu na wysokie ryzyko zakażenia.

- To osoby, które mają dodatkowe obciążenie, wynikające z chorób współistniejących w związku z wiekiem. Jak więc widać, problem braków kadrowych pogłębia się. Zdarza się, że nie możemy wziąć nawet urlopu szkoleniowego, bo brakuje personelu – wyjaśnia Krystyna Ptok.

Kadry z Białorusi?

By zapewnić dodatkowe kadry medyczne w czasie stanu epidemii, zaproponowano przepisy, które umożliwiają zatrudnianie w trybie uproszczonym w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. Pomysł, aby ściągać pielęgniarki m.in. z Białorusi, budzi jednak spore obawy.

- Czy pielęgniarki z Białorusi się sprawdzą, okaże się na żywym organizmie. Chciałam podkreślić słowo „żywy”, dlaczego? Bo to pacjenci się o tym przekonają. Wiemy, jak wyglądają kwalifikacje pielęgniarek z UE – z Anglii, Holandii czy Niemiec. Tam jeździmy i współpracujemy z naszymi koleżankami. Niektórych rzeczy możemy się od nich nauczyć, a pewne umiejętności to my możemy przekazać. Nie posiadamy natomiast wiedzy na temat tego, jak wygląda pielęgniarstwo u naszych wschodnich sąsiadów. W UE, aby zostać pielęgniarką, trzeba m.in. studiować 3600 godzin, w tym prawie połowa to poważne praktyki - takie są unijne przepisy. System kształcenia na Białorusi na pewno odbiega od tych norm – wskazuje Anna Czarnecka.

- Pojawił się co prawda pomysł, aby białoruskie pielęgniarki miały ograniczone prawo do wykonywania zawodu, nie wiemy jednak, co to oznacza. Kolejną kwestią, która budzi obawy, jest znajomość języka polskiego. Pielęgniarka musi zrozumieć, czego pacjent potrzebuje, a także powinna umieć odczytać zalecenia z karty – dodaje.

Pomysł, aby ściągać pielęgniarki m.in. z Białorusi, budzi spore obawy (Fot. Shutterstock)

Obawy ma również Krystyna Ptok. Jak zauważa, pomysł może i jest dobry, ale sposób jego realizacji zły.

- Dotychczas dokumenty cudzoziemców były sprawdzane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych. W sądach toczą się sprawy, które są związane z posługiwaniem się przez cudzoziemców sfałszowanym prawem wykonywania zawodu. Zgodnie z nowymi przepisami, to minister zdrowia będzie wydawał zgodę na pracę terenie Polski, na podstawie której samorząd zawodowy w trybie administracyjnym będzie musiał wydać odpowiednie dokumenty zezwalające na pracę. Kwalifikacje nie będą weryfikowane - chyba że pojawi się podejrzenie, że przedstawione umiejętności nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Wówczas ambasada kraju, z którego obcokrajowiec pochodzi, będzie sprawdzać, czy dokumenty przekazane MZ są prawdziwe – komentuje Ptok.

Niepokój budzi fakt, że w okresie epidemii pielęgniarki z poza UE nie muszą wykazywać się znajomością języka polskiego, nie muszą wykazywać co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego ani nostryfikować w Polsce dokumentów poświadczających fakt wykształcenia, a także przyjęcie zasady, że polska pielęgniarka będzie zmuszona do nadzorowania pracy obcokrajowca.

- Wyobraźmy sobie sytuację, że na rok pod moje skrzydła trafi pielęgniarka, która nie zna języka polskiego. Jak mamy się porozumieć? Jak ma komunikować się z pacjentami? Te pytania pozostają bez odpowiedzi. Wszystko wskazuje na to, że idziemy w kierunku obniżenia jakości opieki zdrowotnej, o jaką zabiegaliśmy dotychczas – mówi Krystyna Ptok.

Zostańcie! Wracajcie!

Rozmówcy PulsHR.pl zwracają uwagę na niepokojący trend – coraz więcej polskich pielęgniarek decyduje się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zgłasza się coraz więcej osób z prośbą o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego wymagają zagraniczni pracodawcy.

Anglia prowadzi intensywne działania, ponieważ do końca roku może ściągać personel z UE na starych zasadach. Pielęgniarki nie uciekają przed koronawirusem, ale wyjeżdżają, by zyskać szacunek w zespole, w którym pracują. Niestety, w Polsce bardzo często tego nie doświadczają – mówi Anna Czarnecka.

Polskie pielęgniarki kusi nie tylko perspektywa wyższych zarobków. Jak zaznacza Czarnecka, za granicą są jasne zasady współpracy, w Polsce – wielki chaos.

- Popatrzmy chociażby na dodatek covidowy. Chcemy, aby wszyscy pracownicy, którzy zajmują się pacjentami z koronawirusem, go otrzymali. Nie ma znaczenia, czy osoba ta została skierowana do pracy przez wojewodę. Zresztą w tym samym szpitalu jedna pielęgniarka może mieć skierowanie, a inna nie – i co wtedy? Trzeba to uregulować. Brakuje przejrzystości i klarowności w warunkach pracy. Dlatego ludzie jadą tam, gdzie jest to zorganizowane – ocenia Anna Czarnecka.

W jednym szpitalu, na co zwraca uwagę Czarnecka, pracownicy dostają 100 proc. dodatku covidowego, a w innym 50 proc. Dyrektorzy zabezpieczają się, ponieważ nie są pewni, czy NFZ zwróci im te pieniądze. Istotne są również warunki pracy i zasady zatrudnienia.

Również Krystyna Ptok zauważa zwiększone zainteresowanie emigracją ze strony pielęgniarek.

- Wielu absolwentów występuje o wydanie dokumentów, ponieważ chcą skorzystać z okazji i do końca roku zatrudnić się na terenie Wielkiej Brytanii na starych zasadach. To jednak nie nowość. Od wielu lat mówi się o brakach kadrowych w sektorze zdrowia. W całej Europie brakuje pracowników – pielęgniarki są poszukiwane wszędzie w związku ze starzeniem się społeczeństwa. Wiedział o tym zarówno obecny, jak i poprzedni rząd. Póki co nie padły propozycje poprawy warunków naszej pracy ze strony rządzących. O wszystko musimy walczyć – komentuje Ptok.

Rząd mówi, że ściąganie pielęgniarek z Białorusi to konieczność. Tymczasem Anna Czarnecka uważa, że konieczne byłoby to, gdybyśmy zrobili wszystko, żeby nakłonić Polki do pozostania w kraju, a emigrantów przekonać do powrotu do ojczyzny.

- Na ten pomysł jednak nikt nie wpadł - nie ma żadnego apelu ani zachęt – podsumowuje szefowa Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.