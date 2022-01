Polska studentka z Nagrodą Pielęgniarską Królowej Szwecji

Po raz szósty osoby studiujące pielęgniarstwo oraz pielęgniarki i pielęgniarze w Polsce miały szansę ubiegać się o międzynarodową Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii, Queen Silvia Nursing Award. Stypendium przyznawane jest w siedmiu krajach - Szwecji, Finlandii, Polsce, Niemczech, na Litwie, na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA oraz w Brazylii.

Julia Osiecka, laureatka szóstej polskiej edycji konkursu QSNA (fot. mat. pras.)

Laureatką szóstej polskiej edycji konkursu QSNA (organizatorem polskiej edycji konkursu jest Fundacja Medicover) została Julia Osiecka, studentka pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zwycięski pomysł „Powrót do młodych lat”, to wykorzystanie technologii VR (wirtualnej rzeczywistości) do przedstawienia i doświadczenia aktywności, które seniorzy wykonywali, będąc osobami młodymi i w sile wieku. Celem projektu, byłoby sprawdzenie jak wykorzystanie VR wpływa na kondycję psychoruchową pacjenta i jak może poprawić jakość jego zdrowia.

- Zanim powstał „Powrót do młodych lat”, miałam w głowie dużo więcej pomysłów, jednak w żadnym z nich nie odnalazłam tzw. powiewu świeżości. Uważam, że przyszłością medycyny są nowoczesne technologie, stąd postanowiłam opracować projekt związany z wirtualną rzeczywistością. Czytając różne książki i artykuły naukowe związane z problemami osób starszych, a także będąc ich bezpośrednim obserwatorem, doszłam do wniosku, że to właśnie takim pomysłem, opracowanym z myślą o seniorach, chcę się podzielić ze światem – wyjaśnia Julia Osiecka.

Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover podkreśla, że projekt może pomóc w pokonywaniu ograniczeń osób niesamodzielnych.

- Julia zaimponowała członkom Komisji Konkursowej swoim wystąpieniem, klarowną wizją realizacji swojego pomysłu oraz charyzmą. Przekonała nas, że technologie przyszłości mogą pomóc w powrocie do przeszłości. W powrocie do czasów, kiedy nie mieliśmy żadnych ograniczeń, a wszystkie marzenia były na wyciągnięcie ręki - wyjaśnia.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek i pielęgniarzy. Laureat inicjatywy otrzymuje stypendium oraz możliwość odbycia stażu, którego celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej, w szczególności nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję.

Podobnie jak w latach ubiegłych zostały przyznane dodatkowe wyróżnienia od partnerów w Polsce. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyznała wyróżnienie dla Diany Maniak–Brzezińskiej, która zgłosiła pomysł: "Farmaceutyczny asystent seniora – wzornik medykamentów przyjmowanych przez pacjenta".

Firma Essity, największy na świecie producent materiałów chłonnych, przyznała wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 3000 zł dla Moniki Wiśniewskiej za projekt „Pierwsza pielęgnacja - opieka dla początkujących”.

